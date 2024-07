Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple s velkou slávou umožnil hraní konzolových AAA titulů na svých zařízeních, akorát o ně není zájem. Infinix na český trh přináší skvěle vybavený kousek, Apple AI dost možná nezůstane zdarma a ČTU nařizuje operátorům rozšířit pokrytí. Tak vítejte u mNews.

mNews #244 – AAA hry na telefonech nefrčí, ČTU nařizuje zlepšení signálu

Podcast v audio formě

Assassin’s Creed Mirage a Resident Evil 4 nesplnily očekávání, protože uživatelé preferují jednodušší hry, které lze rychle spustit a hrát krátce. Assassin’s Creed Mirage stáhlo 123 tisíc uživatelů, ale plnou verzi si koupilo jen 3 tisíce z nich. Resident Evil 4 stáhlo 357 tisíc uživatelů, ale plnou verzi si koupilo jen 7 tisíc. Dalším faktorem je omezení na nejnovější zařízení, jako jsou iPhone 15 Pro a iPad s procesorem M1. Apple tyto hry využívá k demonstraci výkonu svých zařízení, ale zdá se, že tam ono uplatnění také končí. A co vy? Hrajete na telefonu?

Infinix představuje nový model Note 40 Pro+, který se snaží dominovat střední třídě na českém trhu. Tento telefon nabízí 6,78" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Je vybaven procesorem MediaTek Dimensity 7020, 12GB RAM a 256GB úložištěm. Hlavní fotoaparát má 108 megapixelů s optickou stabilizací obrazu, ale chybí ultraširokoúhlý objektiv. Místo něj zde jsou dva zbytečné objektivy pro portrét a makro s mizerným rozlišením. Baterie má kapacitu 4 600 mAh a podporuje 100W drátové a bezdrátové magnetické nabíjení. K telefonu jako dárek získáte magnetickou bezdrátovou nabíječku a reproduktor Niceboy Supersonic XL. Cena na českém trhu je 8 499 Kč.

Český telekomunikační úřad oznámil, že končí platnost přídělu rádiových kmitočtů pro O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic v pásmech 900 a 1800 MHz. Předseda Rady ČTÚ Marek Ebert rozhodl o vydání nových přídělů těmto společnostem, které musí pokrýt tzv. bílá místa a zlepšit kvalitu mobilního signálu na železničních koridorech. ČTÚ obdržel podněty od více než stovky obcí, které chtěly být zařazeny na seznam nedostatečně pokrytých oblastí. O2 a T-Mobile musí pokrýt nejméně 200 bílých míst novými základnovými stanicemi a dalších 300 míst sdílením pasivní infrastruktury. Zlepšení signálu ve vlacích zahrnuje i instalaci speciálních oken a rozšíření Wi-Fi, o což se starají České dráhy.

Apple Intelligence je nová umělá inteligence od Apple, představená na konferenci WWDC. Beta verze je dostupná pro iOS 18 a iPadOS 18, ale zatím není veřejně nasazena. Nepadlo ani slovo o tom, zda by měla či neměla být v budoucnu zpoplatněna. Z interních zdrojů však přichází zprávy, že se do budoucna s určitou formou monetizace počítá. Základní funkce pravděpodobně zůstanou bez omezení zdarma, ale nějaké pokročilé a dosud nepředstavené funkce mohou být zpoplatněny. Nás to zatím nemusí trápit, protože AI od Apple se zatím do Evropy nepodívá.

Byli byste ochotni platit za prémiové AI funkce v telefonu? Nebo by podle vás měly být součástí pořizovací ceny telefonu? Dejte nám vědět do komentářů a nezapomeňte sledovat mobilenet.cz.