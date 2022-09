Kompaktní Xperie 5 IV a zlatý Huawei blednou pod náporem Applu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zrovna včera Apple představil podzimní novinky a tak trochu tím sebral ostatním vítr z plachet. V dnešním mNews se ale také podíváme na novou Xperii, přírůstky do rodiny Poco nebo zlatě se třpytící Huawei. Vítejte u mNews.

mNews #186 – Kompaktní Xperie 5 IV a zlatý Huawei blednou pod náporem Apple

Podcast v audio formě

Xperia 5 IV má bezdrátové nabíjení

Sony nám letos svoje novinky servíruje postupně. A zatímco Xperie 1 a 10 jsme už recenzovali, Xperia 5 IV přichází až nyní. Sice na první pohled vypadá stále stejně, skrývá však vítané novinky uvnitř. Stále má 6,1" displej a tělo je o milimetr menší než minulý rok. Stále se jedná o opravdu protáhlý telefon, díky čemuž působí Xperia kompaktně. Nechybí zvýšená odolnost a displej i záda kryje Gorilla Glass Victus. Novinka se chlubí vyšším jasem displeje a někoho možná potěší stále ještě přítomnost notifikační diody nebo 3,5mm jacku pro sluchátka. O výkon se stará špičkový Snapdragon 8 Gen1, trochu zamrzí ale menší úložiště o kapacitě 128 GB. Kde ovšem novinka neváhá, to je baterie. Má kapacitu 5 000 mAh a nově ji můžete dobít bezdrátově, což minulé generaci bolestně chybělo. A nová je také selfie kamera + teleobjektiv. Telefon se bude prodávat od poloviny září za 27 tisíc korun.

iPhone 14, Watch Ultra a další novinky od Applu

Zprávou týdne jsou samozřejmě novinky od Applu. O nich jsme vydali samostatné video, takže to nyní vezmu jen velmi krátce. iPhone 14 vypadá identicky jako předchozí generace, dokonce má i stejný procesor nebo 60Hz displej. Vylepšil se fotoaparát a přibyla možnost satelitní komunikace, alespoň tedy v Americe. Nový iPhone mini není a místo něj jsme se dočkali iPhonu 14 Plus, který má obří 6,7" displej a velkou baterii. iPhony 14 Pro a Pro Max, to už je ale jiná pohádka. V displeji najdete pilulkovitý výřez, který se animuje s upozorněními, displej má režim Always-On a umí se rozzářit až na 2 000 nitů + na zádech je nový 48megapixelový snímač. Rozdíl mezi iPhonem a iPhonem Pro tak nikdy nebyl větší. Ceny se oproti minulému roku zvedly, což obzvlášť u základních modelů působí velmi nelichotivě.

Apple dále představil sluchátka Airpods Pro druhé generace a hodinky Apple Watch 8 s novým teploměrem. Aktualizace se dočkaly i hodinky Watch SE. Velkou pozornost si ale uzmuly zcela nové hodinky Watch Ultra zaměřené na odolnost a výdrž. Mají větší titanové tělo, tlačítko navíc a hrb na boku. K tomu navíc opravdu velký a extrémně jasný displej. Hodinky se hodí i pro potápění. A baterie je sice větší, ale stále se bavíme o dvou až třech dnech na jedno nabití. Jejich cena je pak astronomická – 25 tisíc korun!

Poco M5 je nižší třída se super výkonem

Pokud se vám z cen všech těchto telefonů protočily panenky, mohly by vás zaujmout dvě novinky od značky Poco. Modely M5 a M5s totiž míří do nižší a nižší střední třídy a lákají na dobrý poměr ceny a výkonu. Základní M5 má 90Hz IPS displej a 50megapixelový foťák. Zaujme však hlavně čipsetem Helio G99, který v AnTuTu nahraje 378 tisíc bodů. Tento telefon se tak nezalekne ani náročnějších her. Do prodeje vstupuje dnes za 4 tisíce korun, od 11. září zdraží o 300 Kč.

Oproti tomu M5s už nabídne AMOLED panel, i když jen s 60 Hz. Procesorem je paradoxně slabší Helio G95. To má však vynahradit zbytek výbavy s lepšími foťáky, kdy nechybí ani ultraširokoúhlý, větším úložištěm a rychlejším 33W nabíjením. Za telefon zaplatíte 4 700 Kč, přičemž od 11. září opět zdraží o 300 Kč.

Huawei nova 10 Pro je tu

Na veletrhu IFA jsme viděli spoustu dalších novinek, ať už třeba od ASUSu, Nokie nebo Honoru. Já jsem si však vybral model Huawei nova 10 Pro, který i přes omezení sankcemi zamířil k nám do Evropy. Na první pohled vás zaujme designem, kdy na zadní straně doslova září zlaté obroučky fotoaparátů nebo logo značky nova. Jeho výbava není vůbec špatná a jde o poctivou střední třídu. Krásný je pak velký OLED panel se 120 Hz a nadchne rychlé 100W nabíjení. Co už zní o poznání hůře, to je cena. Mobil to není zkrátka pro každého, o čemž hovoří i cena 699 eur, tedy zhruba 17 tisíc korun.

