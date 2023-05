Huawei Watch 4 a 4 Pro jsou hodinky, které míří těsně pod vrchol

Fotografie: Huawei

Zaujaly vás Huawei Watch Ultimate, ale nechcete přeplácet za jejich možnosti, které ani nevyužijete, protože se například nepotápíte? Na akci v Mnichově čínský výrobce kromě skládacího modelu představil i dvojici hodinek Watch 4 a Watch 4 Pro. Liší se od sebe velikostí, použitými materiály a výbavou. Informoval o tom huaweicentral.com.

Začněme vybavenějším modelem s přídomkem Pro. Má 1,5" LTPO AMOLED displej se safírovým sklem. Jeho 48mm pouzdro je z titanové slitiny TC4, která je údajně třikrát pevnější než běžný titan. Hodinky mají vlastní LTE zprostředkovanou skrze eSIM a také GPS. Jejich výdrž 4,5 dne při běžném používání lze prodloužit v úsporném módu až na tři týdny.

Na celou obrazovku Základní verze nabídne plastový řemínek. U té vyšší máte na výběr mezi kůži nebo titan.

Levnější model nabídne 46mm tělo z oceli, výdrž 3 dny, respektive dva týdny v úsporném módu. Oba modely mají Always-On, spoustu nových ciferníků a jsou vodotěsné do 5 ATM. Bohatá je i nabídka měření sportovních činností, kterých mají přístroje rozpoznat až 100. Hodinky zvládnou měření srdeční frekvence, saturace, EKG, teploty kůže, arteriální tuhosti, stresu a údajů o zdravotním stavu dýchacích cest. Pokud by to na vás bylo až moc údajů, pak je Harmony OS 3.1 zvládne „kondenzovat“ do jednoho čísla, kterým popíše váš celkový stav.

Hodinky se samozřejmě liší také cenou a variantami s řemínky. Cena Huawei Watch 4 začíná na 450 € (13 tisíc korun s daní) s černým fluoroelastomerovým řemínkem. Cena Watch 4 Pro s titanovým řemínkem začíná na 700 € (skoro 20 tisíc korun s daní), zatímco s hnědým koženým řemínkem je pořídíte za 550 € (asi 15,5 tisíc korun s DPH). Prodej v Evropě by měl začít během následujících týdnů.

Technické parametry Huawei Watch 4 Pro Kompletní specifikace Konstrukce ? × ? × ? mm , ? g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, vyměnitelný: ?, zapínání: ? Displej OLED, 1,5" (? × ? px), tvar: kruhový Systém HarmonyOS , kompatibilní s: ? Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Paměť RAM: 2 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: ne Akumulátor ? mAh , nabíjení: ? Dostupnost , 17 000 Kč