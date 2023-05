Nová Sony Xperia 10 V: jasnější displej a obří baterie v těle lehkém jako pírko

Fotografie: Sony

Na první pohled se může zdát, že nástupce legendární Sony Xperie 10 IV nepřináší s výjimkou názvu zhola žádné inovace, neboť byl zachován ikonický design, procesor, ale třeba i velká baterie. Tak docela tomu ale není a na řádcích níže se dozvíte, jaké novinky Xperia 10 V nabídne.

5 000mAh baterie v ještě lehčím těle

Loňská Sony Xperia 10 IV se chlubila titulem nejlehčí 5G telefon s 5 000mAh baterií na trhu, neboť vážila pouhých 161 gramů. Xperia 10 V jde pak doslova ještě o pár gramů dál, neboť se její hmotnost zastavila na fantastických 159 gramech. Jedná se tedy pouze o kosmetickou změnu, avšak stále potěší, že se takto velká baterie vměstnala do mezigeneračně dokonce ještě lehčího těla.

Novinka, která se bude prodávat v zeleném, bílém, černém a fialovém odstínu (telefon si tak mimochodem bude možné barevně sladit se sluchátky Sony WF-C700N, která jsou rovněž dostupná ve zmíněných odstínech) je stále velmi kompaktní, ačkoliv mezigeneračně mírně povyrostla. Konkrétně na výšku má nyní o dva milimetry více (155 mm), do šířky se pak rozšířila o 1 milimetr na celkových 68 milimetrů. Tloušťka 8,3 milimetrů zůstává identická stejně jako například kapacitní čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku či odolnost dle IP65 a IP68. O zvýšenou odolnost displeje se pak konkrétně stará Gorilla Glass Victus, tedy stejné sklíčko jako u modelu Xperia 10 IV.

Podlouhlý displej a důvěrně známý procesor

Xperii 10 IV bývala mnohdy vytýkána pouze 60Hz obnovovací frekvence displeje, a tak by se zdálo logické, že letos Sony obnovovací frekvenci konečně navýší, ovšem není tomu tak. 6,1" OLED panel s podlouhlým poměrem stran 21:9 má stále jen 60 Hz, nově by měl být však o 50 % jasnější, což je skvělá zpráva. Konkrétní hodnotu v nitech bohužel výrobce neuvádí, ovšem to Sony obvykle neprozradí například ani u svých televizorů. Ve výbavě dále najdeme stereo reproduktory stejně jako stále praktický 3,5mm jack či slot pro paměťové karty o velikosti až 1 TB.

Zmíněný slot přitom hraje vcelku důležitou roli, neboť je zařízení osazeno pouze 128GB úložištěm, což dnes již pro mnohé uživatele nemusí stačit. 6 GB RAM ve spolupráci s osvědčeným procesorem Snapdragon 695 by vzhledem k nasazení takřka čistého Androidu mělo plně dostačovat.

Fotovýbava je pak druhou oblastí, kde došlo k výraznější změně, a to konkrétně u hlavního snímače, který má být 1,6× větší a měl by pořídit například výrazně kvalitnější noční snímky. Výrobce bohužel neuvádí, o jaký konkrétní senzor se jedná (ani jeho rozlišení), víme však, že má 26mm ohnisko i optickou stabilizaci a fyzickou velikost 1/2". Na zádech dále najdeme 16mm ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv s ohniskem 54 milimetrů. Tyto snímače by dle našeho odhadu mohly být převzaty z předchozí generace, tedy mít 8 Mpx a clonu f/2.2. Rozlišení čelní kamerky má být 8 megapixelů.

Cena a dostupnost

Xperia 10 V bude k dispozici v barvách levandulová, šalvějově zelená, bílá a černá od konce června za cenu 10 990 Kč. Předobjednávky budou zahájeny 5. 6. 2023 a zákazníci, kteří si od 5. 6. 2023 tento telefon předobjednají, budou mít po omezenou dobu nárok na bezdrátová sluchátka Sony WH-CH520 (v hodnotě 1 490 Kč), jež obdrží při nákupu.