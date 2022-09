Google nechce pustit Trumpovu Truth Social do Obchodu Play. Přidá se i Apple?

Fotografie: Darren Halstead, unsplash.com

Pro každou sociální síť, respektive jakýkoli projekt, je důležité, aby jeho aplikace byla dostupná ve dvou hlavních platformách: Obchodě Play od Googlu a App Storu od Applu. I když má první zmiňovaný obchod oproti druhému benevolentnější schvalovací proces, nyní nastala paradoxní situace, kdy je sociální síť založená bývalým americkým prezidentem, Truth Social, dostupná pouze pro výrobky Applu.

Po spuštění začátkem tohoto roku to vypadalo, že schválení pro Obchod Play bude pouze formalita. Server axios.com však přišel s tvrzením, že Google došel 19. srpna, tedy po půl roce zkoumání, k závěru, že takovou aplikaci nechce propagovat ani nijak šířit. Problémem je fakt, že jde o aplikaci, které obsahují obsah vytvářený uživateli. Podle těchto zásad musí aplikace tohoto druhu zavést „důkladné, účinné a průběžné moderování uživatelského obsahu, které je přiměřené a odpovídá typu uživatelského obsahu, který aplikace hostuje“. Moderace v aplikaci Truth Social však není podle Googlu důkladná. Velmi brzy tak lze narazit na příspěvky, které vybízejí k násilí, souvisejí s terorismem nebo jeho podporou a obsahuje nenávistné projevy, tzv. „hate speech“.

Takový obsah se tu a tam vyskytne na všech sociálních sítích, jejich provozovatelé jej však musí rychle a účinně blokovat. To podle Googlu není případ Truth Social. Zástupci těchto dvou společností se nyní údajně přou o to, jaký způsob moderování pomocí umělé inteligence a živých moderátorů je vhodný k tomu, aby Google uznal síť za způsobilou. Autoři článku se rovněž ptají na to, jestli tím pádem dojde k opětovnému přezkoumání ze strany Applu. Zásady společnosti Apple i Google jsou do značné míry sladěny, pokud jde o to, jak aplikace s obsahem vytvářeným uživateli musí svůj obsah moderovat.