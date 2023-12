Jak to, že Apple ve sporu s Epicem vyhrál, ale Google v podobném procesu prohrál?

Společnost Epic Games vyhrála významné soudní rozhodnutí v antimonopolní žalobě proti Googlu. Porota 11. prosince 2023 prohlásila, že politika společnosti Google pro obchod Play, včetně 30% provizního poplatku a systému povinných plateb v aplikacích, porušuje antimonopolní zákony.

Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Court’s work on remedies will start in January. Thanks for everyone’s support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus