Fotografie: HMD

Honor v Číně představil dvojici nových skládacích telefonů a my se na ně již začínáme těšit i u nás. HMD oživuje design povedené Nokie N9 a OnePlus se chlubí novým telefonem i hodinkami. Tak vítejte u mNews.

mNews #246 – Luxusní skládačka od Honoru a návrat legendární Nokie

Podcast v audio formě

Honor představil svou nejnovější skládačku Magic V3, která je tenčí a lehčí než její předchůdci a konkurenti. S tloušťkou 9,2 mm a hmotností 226 gramů je vybavena nejtenčím pantem na trhu a voděodolností dle IPX8. Magic V3 má jas až 5 000 nitů, čipset Snapdragon 8 Gen 3 a baterii o kapacitě 5 150 mAh. Navíc s rychlým 66W nabíjením. Také nechybí bezdrátová alternativa. To jsou pozoruhodné parametry. Fotovýbava zahrnuje 50Mpx primární senzor, 40Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 3,5násobný teleobjektiv. Této skládačky bychom se měli dočkat i u nás a ačkoliv neznáme oficiální cenu, odhaduje se 35 tisíc za základní model a 45 tisíc korun za vybavenější verzi s 1TB úložištěm.

Mimo to se představil dostupnější Magic Vs3. Ve složeném stavu má tloušťku kolem 10 mm a váží 229 gramů. Tento model je vybaven čipsetem Snapdragon 8 Gen 2, až 16 GB RAM a 1 TB interní pamětí. Nabízí také trojici fotoaparátů s hlavním 50MP snímačem a baterii s kapacitou 5 000 mAh. Prodej začne v Číně za cenu kolem 33 tisíc korun za vrcholnou verzi. Zda se dostane k nám nevíme.

HMD Skyline je nový mobilní telefon střední třídy, který vzdává hold designu Nokie N9. Má 108megapixelový fotoaparát, teleobjektiv a podporuje bezdrátové nabíjení Qi2. Telefon je snadno opravitelný doma díky spolupráci s iFixit, přičemž výměna displeje nebo baterie trvá jen 10 minut. Skyline má 6,5" OLED displej s 144Hz obnovovací frekvencí, čipset Snapdragon 7s Gen 2, až 12 GB RAM a 256 GB interní paměti. Běží na Androidu 14 a nabízí speciální detoxikační režim. Ten vás nechrání před Covidem, ale přílišným používáním sociálních sítí. Evropská cena je 499 eur, tedy 12,5 tisíce korun, ale dostupnost v českých obchodech zatím není potvrzena.

OnePlus Nord 4 byl představen v Miláně s kovovým unibody tělem, Snapdragonem 7+ Gen 3, až 12 GB RAM a 512GB úložištěm. Má 50Mpx hlavní fotoaparát s OIS. Baterie má kapacitu 5 500 mAh a podporuje 100W nabíjení, které dosáhne 100 % stavu baterie za méně než 30 minut. Telefon nabízí šest let bezpečnostních aktualizací a samozřejmě mu nechybí plejáda AI funkcí. Cena v Evropě je 430 eur za verzi 12/256 GB a 599 eur za verzi 16/512 GB. Pro nás to znamená 13, resp. 15 tisíc korun. Předobjednávky už běží a prodej začne 8. srpna. Tak co na tento designově povedený kousek říkáte?

OnePlus představil i hodinky. Watch 2R mají hliníkové tělo, což snižuje jejich hmotnost na 37 gramů. Jsou vybaveny čipsetem Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 a systémem Wear OS 4, s výdrží baterie až 100 hodin při běžném používání. V úsporném režimu zvládnou až 12 dní. Displej je 1,43" AMOLED s vysokým jasem a odolností MIL-STD-810 a ponoření do 5 ATM. Hodinky podporují 7,5W drátové nabíjení a jsou dostupné za zaváděcí cenu 279 eur, tedy přibližně 7 tisíc korun, ve dvou barvách, zelené a černé.

Tak která z novinek vás zaujala nejvíce? A co říkáte na představený Honor v porovnání se Samsungem Z Fold6? Dejte nám vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.