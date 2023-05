Rozbalte budoucnost s Pixelem Fold, odolnou skládačkou s odvážnou cenou

Fotografie: Google

Zřejmě nikoho nepřekvapí, že zlatým hřebem dnešní Google I/O se vzhledem k četným únikům stal ohebný Google Pixel Fold. Novinka s cenou 1 899 eur, což je v přepočtu necelých 45 tisíc korun, se chlubí odolným pantem i špičkovou fotovýbavou.

Je zřejmé, že u zařízení tohoto typu bude hlavní pozornost směřována k displejům, zejména pak k ohebnému panelu na vnitřní straně zařízení. Použitá obrazovka má 120Hz obnovovací frekvenci, 7,6" a chlubí se rozlišením 2 208 × 1 840 pixelů i velmi vysokým maximálním jasem 1 450 nitů. Vnější (rovněž 120Hz) 5,8" displej pak nabídne ještě o něco vyšší jas 1 550 nitů a rozlišení 2 092 × 1 080 pixelů. Velkým plusem jsou bezpochyby tenké rámečky vnější obrazovky. Vnitřní má naopak výraznější rámečky nahoře a dole.

Hlavní snímač má 48Mpx i optickou stabilizaci.

Jasnou předností je pak fotovýbava, tedy jedna z nejlepších možných kombinací hardwaru a softwaru na trhu, kterou u zákazníků Google dlouhodobě boduje. Pant navíc evidentně umí držet v různých pozicích, tudíž lze používat i jako stativ. A o jaké fotoaparáty se přesně jedná? Novinka nabídne celkem pět kamer. Dvě z nich lze označit za selfie (jedna v průstřelu na vnější obrazovce, druhá pak v rámečku nad ohebným displejem) a mají rozlišení 9,5, respektive 8 Mpx. Tyto senzory poslouží především pro videohovory. Hlavním lákadlem je až 48Mpx primární snímač s optickou stabilizací, kterému dělá společnost 10,8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a nakonec 10,8Mpx pětinásobný teleobjektiv. Kvalita snímků by měla být blízká těm z Pixelu 7 Pro, ovšem na první fototesty si ještě musíme počkat.

Stran výdrže slibuje výrobce na plné nabití více než 24 hodin používání vzhledem k nasazení baterie s kapacitou zhruba 4 800 mAh, která je standardně rozdělena do dvou článků. Nabíjení pak probíhá drátově výkonem 30 W či bezdrátově, adaptér si však budou muset zájemci dokoupit, neboť v balení není.

Z hlediska výkonu nenechává výrobce nic náhodě a do telefonu nasadí Tensor G2 v doprovodu 12 GB RAM a 256/512GB úložiště, které však již nelze rozšířit. Zájemce by mohla k nákupu tohoto nepochybně drahého zařízení (naštěstí po vzoru konkurence od Samsungu se zvýšenou odolností IPX8) zviklat nabídka na německém trhu, kde lze při nákupu v období až do 2. července získat hodinky Pixel Watch zdarma.