Bard nově pro všechny! Umělá inteligence od Googlu zatopí konkurenci

V rámci konference Google I/O 2023 jsme se dočkali definitivního spuštění chatbota Bard, který byl doposud dostupný pouze vybraným uživatelům. Nyní je již k dispozici zcela veřejně, konkrétně ve 180 zemích světa, a to včetně České republiky. I přesto je potřeba se smířit s tím, že Google Bard bohužel nekomunikuje v češtině. K dispozici je angličtina, jako doposud, a nově také japonština a korejština. V blízké době však Google slibuje přidání dalších 40 jazyků, mezi kterými by neměla chybět i čeština.

Today we’re removing the waitlist process and making Bard available in over 180 countries and territories, with more coming soon. 🎉 #GoogleIO pic.twitter.com/m6HSzScs4P

Není velkým překvapením, že Bard bude rozumět nejen textovým zprávám, ale také obrázkům. Google tak snadno využil toho, co již delší dobu funguje například v Google Fotkách nebo ve funkci Lens. Obrázky tak Bard bude umět nejen analyzovat, ale také je zobrazovat ve svých odpovědích. Oznámeno bylo také tmavé schéma.

Dark theme is now available in Bard. ⚫



To make Bard easier on your eyes in dim light, you can activate Dark theme right in Bard, or let your OS settings control when it kicks in.#GoogleIO pic.twitter.com/P85P6vdYlE