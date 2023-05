Sony Xperia 1 V vystupuje z 12Mpx éry. Nasadila 1,7× větší senzor a Snapdragon 8 Gen2

Fotografie: Sony

Sony si pro letošní vlajkovou loď přichystalo výraznou změnu v oblasti fotovýbavy, která je jedním z hlavních lákadel. K jakým změnám přesně došlo a co dalšího se ve výbavě Xperie 1 V změnilo oproti loňské Xperii 1 IV? To se dozvíte na řádcích níže.

48Mpx revoluce v podání Sony

Vlajkové Xperie zůstávaly dlouhou řadu let věrné 12Mpx snímačům, které namísto moderního skládání několika pixelů do jednoho superpixelu sázely raději na pokročilý procesing a nevídaně široké možnosti nastavení v rámci speciálních aplikací určených pro pořizování fotografií a natáčení videa. Letos však Sony nasadilo nový 52Mpx senzor (označení senzoru výrobce tají) o rozměrech 1/1,35" s efektivním rozlišením 48 Mpx a defaultní velikostí pixelu 1,12 mikrometru. Díky skládání více pixelů do jednoho lze pak dosáhnout výsledné 12Mpx fotografie o velikosti jednoho pixelu 2,24 µm. Zajímavostí použitého řešení je také poměr stran, v němž senzor fotí, a to 4,3:3 namísto konvenčních 4:3.

Mezi zbylými senzory pak kromě zmíněného primárního snímače s clonou f/1.9, OIS a ohniskem 24 milimetrů najdeme 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv s 16mm ohniskovou vzdáleností, světelností f/2.2 a velikostí 1/2,5" či 12Mpx teleobjektiv s variabilním ohniskem 85 až 125 milimetrů a clonou f/2.3 až 2.8. Posledně zmíněný senzor má velikost 1/3,5" i optickou stabilizaci. Na čelní straně se i letos ukrývá 12Mpx selfie kamerka v rámečku 6,5" displeje.

120Hz OLED a Snapdragon 8 Gen2

Obrazovka Xperie 10 V je i letos typu OLED a zvládá až 120Hz obnovovací frekvenci i extrémně vysoké 4K rozlišení, zamrzí však, že se nejedná o LTPO panel, který by byl energeticky efektivnější. Mezigeneračně jsme se nedočkali ani navýšení jasu či zvýšení hlasitosti reproduktorů. Praktický 3,5mm jack stále zůstává, stejně jako slot pro paměťovou kartu o kapacitě až 1 TB či špičková odolnost dle IP65 a IP68 doplněná nově o Gorilla Glass Victus 2.

Výraznější (avšak očekávanou) změnou je nasazení Snapdragonu 8 Gen2, který přináší vyšší výkon i energetickou efektivitu. Sony se navíc chlubí tím, že upravilo energetickou spotřebu během focení či natáčení a celkově chlazení zařízení. Díky tomu bude možné natáčet videa po delší dobu, což mohl být v minulosti ve vysokých letních teplotách problém. Velikost RAM a úložiště činí 12, respektive 256 GB.

Z dalších parametrů potěší 5 000mAh baterie s podporou 30W drátového a 15W bezdrátového nabíjení i příjemná hmotnost 187 gramů. Rozměrově je pak novinka s výjimkou o 0,1 mm větší tloušťky naprosto přesnou kopií Xperie 1 IV s celkovými rozměry 165 × 71 × 8,3 mm.

Cena a dostupnost

Xperia 1 V bude k dispozici koncem června za 34 990 Kč. K dispozici bude v černé, platinově stříbrné a khaki zelené barvě s možností si telefon předobjednat již od 5. června 2023 a získat zdarma špičková sluchátka Sony WH-1000XM5 v hodnotě 10 tisíc korun.