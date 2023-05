Komisař EU hrozí Applu zákazem prodeje iPhonů kvůli machinacím s USB-C

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dlouho anticipovaná proměna iPhonů v podobě nasazení moderního USB-C by měla dorazit již s příchodem iPhonů 15. Ukázalo se však, že zástupci EU mají k (možnému) postupu Applu výtky s již několikaměsíčním předstihem. Na internetu se objevilo totiž hned několik různých zdrojů, včetně známého analytika Ming-Chi Kua, které tvrdí, že Apple uměle omezí možnosti nově nasazených USB-C v souvislosti s příslušenstvím. iPhony tak sice budou mít USB-C, avšak jejich maximální potenciál, ať už se jedná o rychlost datového přenosu či nabíjecí výkon, by mohla být limitována samotným Applem. Ten by prodával licence k využití plného potenciálu výrobcům příslušenstvím v rámci certifikace MFI, tj. „Made for iPhone“.

Cables w no MFI will be software limited in data and charging speed — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 28, 2023

領益智造為iPhone 15系列改採USB-C與Apple顯著調升20W USB-C充電出貨預估的主要贏家 / LY iTech is the primary beneficiary of the transition to USB-C for the iPhone 15 series and Apple's significant increase in 20W USB-C charger shipment estimationshttps://t.co/OpRcgorn9a — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 21, 2023

Proti tomuto postupu se ohradil Thierry Bretton, komisař pro oblast vnitřního trhu EU, který Apple varoval před podobnými úmysly. Německý deník zeit.de, na který citoval macrumors.com, se odkazuje na dopis, v němž se uvádí, že umělé omezování USB-C příslušenství pro Apple by ze strany EU nebylo povoleno a vyústilo by v zákaz prodeje iPhonů na trhu EU. Jak se k této výzvě Apple postaví a zda přehodnotí své úmysly s certifikací MFI, to se zřejmě dozvíme již v druhé polovině letošního roku, kdy budou nové iPhony představeny.