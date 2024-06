Fotografie: Motorola, Oskarta

Motorola si přichystala celou řadu novinek, ale my si vypíchneme dvě. Ohebnou špičku Razr 50 Ultra, ale také populární G85 ve střední třídě. Nepotěšíme však zákazníky Oskarty změnami v sazbách. Nakonec si dáme jeden příjemný výhled pro iPhony. Tak vítejte u mNews.

mNews #243 – Motorola představuje super novinky, Vodafone dál kazí svou pověst

Podcast v audio formě

Motorola představila nový Razr 50 Ultra, který patří do segmentu ohebných telefonů. Tento elegantní model kombinuje designový styl s odolností a vylepšenými funkcemi. Rozměry telefonu jsou kompaktní a s hmotností 189 gramů je pohodlný k nošení. Razr 50 Ultra nabízí odolnost IPX8, což znamená odolnost proti vodě. Disponuje také velkým vnějším displejem s úhlopříčkou 4 palce a hlavním fotoaparátem s 50 Mpx a optickou stabilizací. Vnitřní displej má úhlopříčku 6,9" s Full HD+ rozlišením a maximálním jasem až 3 000 nitů. Telefon je vybaven čipsetem Snapdragon 8s Gen 3, 12 GB RAM a 512 GB úložištěm. Motorola Razr 50 Ultra je k dispozici za cenu 29 999 Kč od 25. června 2024. Má Android 14 s podporou tří velkých aktualizací OS a 4 let bezpečnostních záplat.

A u Motoroly ještě zůstaneme, protože představila nový model střední třídy Moto G85, který nabízí 6,67" pOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Telefon je vybaven procesorem Snapdragon 6s Gen 3, 12GB RAM a 256GB úložištěm. Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů s optickou stabilizací, doplněný je o 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 32megapixelový přední snímač. Baterie s kapacitou 5 000 mAh podporuje pouze drátové nabíjení o výkonu 30 W. Moto G85 bude dostupná v černé, modré a žlutozelené barvě, ale cena zatím nebyla oznámena. I tak je jasné, že půjde pro Motorolu o zásadní model.

Vodafone pokračuje v tažení proti své dobré pověsti. To naznačují změny v účtování hovorů u virtuálního operátora Oskarta. Od 24. července 2024 se hovory budou účtovat ve stylu 60+60, což znamená, že každá započatá minuta bude účtována celá. Tato změna je pro zákazníky nevýhodná, protože prodraží hovory. Například hovor o délce 63 vteřin bude stát 4 Kč místo dosavadních 2,10 Kč. Změna se týká pouze domácích hovorů v České republice, zatímco účtování v rámci služby World Roaming a Zóny 1 zůstává na výhodnější sazbě 30+1.

Evropská komise obvinila Apple z porušení právních předpisů o hospodářské soutěži kvůli omezení přístupu konkurentů k technologii NFC. A vypadá to, že ledy se hýbou. Apple souhlasil s otevřením přístupu k NFC pro vývojáře třetích stran, což umožní vytváření vlastních bezkontaktních platebních řešení. Tato dohoda by měla být dokončena během několika týdnů a pomůže Applu vyhnout se potenciální pokutě až 10 % celosvětových ročních příjmů, což by mohlo činit přibližně 40 miliard dolarů. Londýnská platební aplikace Curve již projevila zájem o implementaci vlastního systému NFC do iPhonu. Na oficiální výsledky jednání si ovšem musíme ještě počkat.

