Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Co to támhle vidím? Nejsou to připravované skládací novinky od Samsungu? A hele, kompaktní ASUS s voděodolností. Dokonce i tablety od Xiaomi. Dnes nás čeká spousta úniků a spekulací. Vítejte u mNews.

Skládací telefony od Samsungu budou letos výrazně lepší – mNews

Galaxy Z Flip3 zvětší přední displej

Na nových renderech se ukazuje pravděpodobná podoba očekávaného ohebného telefonu Samsung Galaxy Z Flip3. Už z nich je patrné, že by se měl zvětšovat vnější displej. Vedle něj by měly být dvě čočky fotoaparátu a za zmínku rovněž stojí duální barevné provedení. Na náhledech vidíme také Galaxy Z Fold 3, který by dle úniků měl podporovat stylus S Pen. A přestože má skládací konstrukci, tak se spekuluje o zvýšené odolnosti. Ale nejvíce mě zaujalo, že by měl nabídnout jako první Samsung zabudovanou selfie kameru přímo pod displej.

První ASUS s IP68

ASUS postupně láká na chystaný ZenFone 8, který se oficiálně představí 12. května. Z dosud odhalených vlastností tušíme, že by měl mít vysoký výkon, pravděpodobně díky procesoru Snapdragon 888, dále slibuje zachování 3,5mm jacku pro sluchátka a nyní k tomu přibyla i voděodolnost s certifikací IP68, čímž se stane prvním telefonem ASUS, který ji nabízí. Zároveň nás láká na kompaktní rozměry. Zatím to tedy vypadá slibně.

Xiaomi obnoví tablety Mi Pad

Zatímco iPady jsou výkonnější a výkonnější, tablety s Androidem nijak zvlášť nezáří. Návrat však chystá řada Mi Pad od Xiaomi. Zatím toho o ní ale moc nevíme. Očekáváme 3 modely s vysokým výkonem, procesory Snapdragon 855 až 870 a 120Hz displeji. Základní model by měl nabízet 11palcový displej a baterii s kapacitou 8 700 mAh. Na více informací si však musíme počkat.

Huawei P50 s Harmony OS

Očekávaná vlajková loď od Huawei má stále zpoždění, ale nyní se na internet dostaly nové fotografie, které opět potvrzují design s výraznými fotoaparáty na zadní straně. K představení nové řady by mělo dojít na přelomu května a června. Zatím se také můžeme podívat na video ukazující prostředí Harmony OS. To se nijak výrazně neliší od současné podoby EMUI běžící na Androidu. Určitě však potěší, že systém vypadá dost svižně.

No, nemůžu říci, že bych se na nový tablet s Androidem nějak vyloženě klepal, ale třeba ten údajně kompaktní ASUS mě vážně začíná zajímat. Co vy? Chtěli byste nějaký menší telefon?