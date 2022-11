Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vivo a Honor si pro nás přichystali představení nových špičkových telefonů. Dále se podíváme na rozšířenou ochranu spotřebitele při reklamacích a nakonec si ukážeme, že i Apple umí ustoupit. Vítejte u mNews.

mNews #194 – Vivo láká na skvělý foťák a nová ochrana reklamací

Podcast v audio formě

Vivo X90 Pro+ má 1" snímač

Vivo X80 Pro si od nás odneslo hodnocení „lepší, než byste čekali,“ a právě představený nástupce Vivo X90 Pro+ v tom chce evidentně pokračovat. Na první pohled si všimnete poutavého designu s koženkovými zády a čtveřice fotoaparátů na zádech. Ani jeden není do počtu a Vivo opět spolupracovalo s výrobcem Zeiss. A zmínit musím minimálně hlavní palcový snímač od Sony, který slibuje hodně detailů a skvělé výsledky i v horším světle. Telefon bude osazen zbrusu novým čipsetem Snapdragon 8 Gen2 a rychlejším úložištěm typu UFS 4.0. Baterie má možná lehce menší kapacitu 4 700 mAh, ale 80W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení zajistí dostatečně rychlé doplnění energie. Cena je podobná jako v případě X80 Pro a již v prosinci se model podívá na čínský trh. Na potvrzení dostupnosti na globálním trhu si zatím musíme počkat.

Změny v ochraně spotřebitele

Novela zákona o ochraně spotřebitele přinese některé novinky, jež se dotknou i oblasti nakupování telefonů a elektroniky. Stále platí základní dvouletá lhůta pro reklamace, ovšem mění se rozložení času, kdy je nutné dokazování na straně spotřebitele a kdy obchodu. Nově se první rok od zakoupení předpokládá zavinění vady výrobou a je na obchodníkovi, aby prokázal opak, zatímco až druhý rok musí prokazování provést spotřebitel. Novela také vyžaduje ověřování autenticity recenzí prodejcem na svém eshopu, i když si neumím představit, jak takovou věc chtějí kontrolní orgány hlídat... Zásadnější může být povinnost uvádět, kolik produkt stál po dobu 30 dní před zlevněním, což by mělo pomoci zákazníkům zjistit, zda se skutečně jedná o slevu a jestli třeba chvíli před akcí nebyla cena uměle navýšena.

Honor Magic Vs míří do Evropy

Honor v Číně představil dvě novinky. Alespoň částečně. O Honoru 80 Pro toho zatím tolik nevíme. Podívat se můžete na design. Dále můžeme potvrdit nasazení 160Mpx snímače a čipsetu Snapdragon 8+ Gen1. Na zbytek si musíme počkat. Zásadnější bylo odhalení skládačky Magic Vs. Ta se chlubí příjemnou tloušťkou 12,9 mm v zavřeném stavu a hmotností pouze 261 gramů. Díky tomu se telefon poměrně dobře používá v režimu běžného telefonu. Po otevření však získáte 7,9" displej s 90Hz obnovovací frekvencí. Ten bude ideální nejen pro sledování obsahu, ale i hraní her. A tak potěší nasazení Snapdragonu 8+ Gen1. Výhodou je také velká baterie o kapacitě 5 000 mAh a rychlé 66W nabíjení, i když to bezdrátové chybí. Stejně tak nepočítejte se zvýšenou odolností. Ze všeho nejdůležitější je asi zpráva, že se tento model bude prodávat i v Evropě. Na potvrzení přímo české dostupnosti zatím ještě čekáme, stejně tak ceny. Ta čínská je totiž více než příznivá a s připočtením daně se pohybuje okolo 30 tisíc korun. To samozřejmě nezahrnuje logistiku a další náklady, ale i tak to dává tušit, že by zde Samsungu mohla růst konkurence.

Apple mění Always-On

Málokdy se stává, že by Apple dělal krok zpět. To však neplatí pro jednu z nových funkcí iPhonu 14 Pro. U něj totiž najdeme Always-On, který se ovšem dočkal značné kritiky. Místo nenápadného zobrazení informací při vypnutém displeji zbytečně svítí celý a zobrazuje i tapetu. Aktuální beta verze systému iOS 16.2 však obsahuje rozšířené nastavení, které umožní skrýt tapetu a plné zobrazení notifikací. Po provedení této změny tak bude režim více připomínat to, co známe z Androidů.

Zdá se, že čínští výrobci se svými skládačkami konečně chtějí vtrhnout na globální trh. Myslíte si, že se má Samsung začít bát konkurence? Dejte vědět do komentářů.