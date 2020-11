Patent ukazuje, že by Samsung Galaxy Z Fold3 mohl mít S Pen

Fotografie: nl.letsgodigital.org

Server nl.letsgodigital.org zveřejnil podrobnosti o v dubnu podaném patentu Samsungu, který odhaluje možnou podobu další generace ohebného zařízení. Hypotetický Galaxy Z Fold3 by měl nadále konstrukci známou od současné generace, avšak novinkou by bylo zakomponování dotykového stylusu S Pen, který je neodmyslitelnou součástí řady Galaxy Note.

S Pen by měl být dle patentu umístěn v pravém dolním rohu a s jeho pomocí by pracovní využití ohebného telefonu bylo ještě mnohem vyšší. Technologickým problémem pro výrobce bylo, jak bude stylus korektně fungovat v místech, kde se displej ohýbá. Samsung však údajně nasadí technologii AES, která nevyžaduje digitalizátor, S Pen by tak měl korektně fungovat i na ohebném displeji. Toto řešení je nicméně dražší, možná právě proto Samsung s nasazením S Pen do řady Fold poněkud váhal. V příštím roce bychom se však u Galaxy Z Foldu3 již mohli dočkat.