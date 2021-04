Jak moc se podobá Harmony OS Androidu? Zjistěte to v novém videu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Huawei v letošním roce zřejmě definitivně zahájí přechod svých telefonů na vlastní operační systém Harmony OS. Měl by tak vyřešit obtíže s Androidem, kde nemá přístup ke Google službám. Na Harmony OS mají například běžet již blížící se novinky řady Huawei P50.

Na kanále CREATOR STUDIO se objevilo zhruba dvouminutové video, kde je prezentován systém Harmony OS skrze Huawei Mate X2, nejnovější skládací model čínského výrobce. Máme tak unikátní možnost se detailně podívat, jakou cestou se Huawei hodlá vydat.

Na první pohled je patrné, že podoba s Androidem v Harmony OS bude. Pakliže se orientujete v systému od Googlu, rozhodně se nebudete ztrácet v systému od Huawei. Od horního okraje je možné stáhnout dva typy lišt. V pravé části je to lišta s rychlými zástupci, v levé části jde o klasickou notifikační lištu. Specialitou Harmony OS má být zvláštní typ widgetů s podporou gest, kdy bude možné například nahlédnout do kalendáře či poznámek, aniž by bylo nutné aplikaci celou otevřít. Prozatím není známo, zda například gesta nebudou vyhrazena jen tabletům či skládacím modelům. Více bychom se však měli dozvědět již v nejbližších týdnech.