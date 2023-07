Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Máme za sebou nejen týden horkých letních dní, ale také žhavých mobilních novinek. Telefony totiž představil Nothing i Honor. A podíváme se i na levnější skládačku od Motoroly nebo běsnícího Elona Muska. Vítejte u mNews.

mNews #216 – Nothing Phone (2) zdražuje, Motorola má levnou skládačku

Nothing Phone (2) představen

Přesně rok po představení první generace jsme se dočkali telefonu Nothing Phone (2), který opět láká na výrazný design v bílé nebo černé barvě s LED proužky na zádech. Těch je nyní více a design je trochu zaoblenější. Jinak se ale příliš nezměnil. I uvnitř je změn spíše pomálu. Bezdrátové nabíjení bylo zachováno a baterie se zvětšila o 200 mAh na 4 700 mAh. Na přední straně čeká krásný 6,7palcový LPTO AMOLED displej se 120 Hz a maximálním jasem až 1 600 nitů. Zásadního zlepšení se dočkal čipset, nyní celý telefon pohání Snapdragon 8+ Gen1. Na zádech jsou dva snímače od Sony s 50 Mpx. Teleobjektiv i tentokrát bohužel chybí. Špatně na tom ovšem není podpora systému se slibem tří velkých aktualizací a čtyř let bezpečnostních záplat. Základní varianta telefonu vás pak vyjde na 15 490 Kč, tedy o dost více než loni. Předobjednávky již běží a výrobce bude telefony odesílat 17. července.

Základní Motorola Razr 40 útočí cenou

Telefon s ohebným displejem nemusí nutně stát 30 tisíc korun. Dokazuje to novinka Motorola Razr 40, která se právě dostává na náš trh. Zatímco verzi Ultra jsme již dokonce recenzovali, tato základní varianta vypadá podobně, ale má menší venkovní displej, čipset Snapdragon 7 Gen1 nebo 8 GB RAM. Výkon by tak měl stále bohatě stačit. Po rozevření na vás vykoukne 6,9palcový OLED displej s frekvencí až 144 Hz. A zmíněná cena? 21 599 Kč. To na novinku není špatné.

Honor Magic V2 je tenký a lehký

A dejme si ještě jednu skládačku. Honor totiž představil novou generaci svého skládacího telefonu. A podobně jako u svých dalších telefonů, i tady hraje především na design. Zároveň vás chce přesvědčit, že skládačka nemusí být těžká a tlustá. V rozloženém stavu je telefon tenký 4,7 mm, v zavřeném pak 9,9 mm. A hmotnost 231 gramů je dokonce nižší než u minulého modelu Magic Vs. Uvnitř přitom nechybí 7,9palcový OLED displej se 120 Hz. Venkovní displej se chlubí úhlopříčkou 6,55" a maximálním jasem až 2 500 nitů. Snapdragon 8 Gen2 poskytne pořádnou porci výkonu. Budete tak rádi za 5 000mAh baterii s 66W nabíjením. I v oblasti focení má telefon držet krok díky dvěma 50Mpx snímačům, dokonce i 20Mpx teleobjektivu s trojnásobným zoomem. Telefon zatím přijde na čínský trh a my budeme sledovat, zda nezamíří i k nám podobně jako jeho předchůdce.

Threads nejrychleji rostoucí sítí

O nové sociální síti Threads jsme vás již informovali. Ta se rychle stala realitou a během prvních 5 dní nabrala přes 100 milionů uživatelů. A to navíc bez uživatelů ze zemí EU. To neznamená, že byste je tam vůbec nenašli. Ostatně i mobilenet tam již má účet. Jen si tam budete muset najít trochu neoficiální cestu. Aplikace je spojena s Instagramem a bez účtu na něm si Threads nezaložíte. Zároveň zatím není možné jednou založený účet zcela smazat. Je veřejným tajemstvím, že služba chce lákat uživatele odcházející z Twitteru. Dle očekávání na to již stihl zareagovat Elon Musk, který pohrozil žalobou.

Založili jste si účet na Threads? Nebo čekáte na oficiální spuštění v EU, či dokonce další sociální síť vůbec nepotřebujete?