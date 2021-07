Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Proč by telefon nemohl mít batoh? Apple ukázal magnetickou powerbanku, Samsungu unikají telefony levné i drahé a ZTE nás láká kamerou přímo v displeji. Vítejte u mNews.

iPhone 12 dostal batoh, ohebné telefony zlevní – mNews

Powerbanka pro MagSafe

Magneticky připojitelné příslušenství pro nové iPhony 12 se rozrůstá. Přímo Apple nyní nabízí powerbanku, kterou jednoduše přiložíte k zadní straně telefonu a získáte batoh s dodatečnou energií. Řešení je to elegantní a praktické, má však několik háčků. Nabídne jen kapacitu 1 460 mAh a stojí 99 dolarů, tedy 2,5 tisíce korun. Řešení třetích stran zvládne více za méně peněz. Na druhou stranu, při nabíjení kabelem lze nabíjet přes powerbanku, nabíjíte tak obě zařízení, ale dokonce i přes iPhone, který tak podporuje reverzní nabíjení, i když zatím jen v tomto jednom konkrétním případě.

Galaxy M22 s kompromisy

Kupovat si levný telefon znamená řešit kompromisy. Přesně tak působí Galaxy M22, který by mohl Samsung již brzy představit i pro evropský trh. 6,4palcový AMOLED panel s 90Hz obnovovací frekvencí za 6 tisíc korun nezní vůbec špatně. Jenže počítejte jen s HD+ rozlišením. 5 000mAh baterie je také super, ale procesor Helio G80 vás nevytrhne. 4 GB RAM a 128GB úložiště zase vypadá v pořádku, ale design mobilu je už trochu retro. 4 fotoaparáty na zádech? Super, i když jen dva... nebo spíš jeden vlastně stojí za to. Tak či onak, telefon by mohl potěšit ty, kteří hledají konzervativní základ od ověřeného výrobce.

ZTE AXON 30 5G se odhaluje

Naopak supermoderně vypadá chystaný ZTE AXON 30 5G, který láká na tenké rámečky a displej bez výřezu či průstřelu. Kameru totiž opět schoval přímo do displeje. To už zvládl AXON 20, akorát tehdy byl displej nad kamerou značně nedokonalý. Uniklá fotka nové generace ukazuje, že by problém mohl být vyřešen a na první pohled není kamerka vůbec znát. K představení by mohlo dojít už koncem července.

Ohebné telefony čeká zlevnění

I Samsung údajně plánuje schovat selfie kameru přímo do displeje. A to u svého nadcházejícího skládacího modelu Galaxy Z Fold3. Dnešní zpráva se však týká cen. Interní zdroje přichází s informacemi, že nová generace skládacích modelů od Samsungu by měla být výrazně levnější než předchůdci. Ty si dnes můžete koupit se značnou slevou, ale zatímco takový Z Fold2 vstupoval na trh za 55 tisíc korun, třetí generace by údajně měla vyjít na 42 tisíc Kč. Z Flip3 pak má podle úniků stát 27 tisíc korun. Zda to bude pravda bychom se mohli dozvědět už 11. srpna, kdy má Samsung novinky představit.

I když šlo o bouřlivý týden, ve světě telefonů byl značný klid. To by se však mělo změnit již v srpnu, tak nezapomeňte sledovat mobilenet.cz.