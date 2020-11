Huawei P50 už je na cestě! Pohánět jej bude supervýkonný Kirin 9000

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Americké sankce Huawei zkomplikovaly život hned na několika frontách. Pro mimočínské uživatele může být problematická absence Google služeb a omezení se vztahují také na dodávky důležitých komponent. Podle korejského serveru The Elec se však i přesto můžeme spolehnout na to, že dorazí nová řada „P“, a to již v první polovině příštího roku. Zobrazovací panely pro telefony Huawei P50 by měli koneckonců dodávat korejští výrobci LG a Samsung. Co dalšího o řady P50 v tuto chvíli víme? Bohužel ne mnoho.

Telefon by měl pohánět procesor Kirin 9000, který se objevil také v nedávno recenzovaném modelu Mate 40 Pro. Téměř s jistotou se pak můžeme těšit na špičkové fotoaparáty, přičemž řada „P“ je tradičně známá teleobjektivy. Již Huawei P40 Pro+ nás oslnil desetinásobným teleobjektivem, vytáhne se snad řada P50 ještě s něčím lepším?