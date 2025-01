Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Největší pozornost si tento týden samozřejmě uzmul Samsung, i když Xiaomi se také snažilo. Zaujaly nás ovšem i další novinky, které si dnes ukážeme. Tak vítejte u mNews.

mNews #263 – Samsung chystá tenký S25 Edge, Oppo ještě tenčí N5

Podcast v audio formě

Pojďme ale připomenout, co vlastně Samsung včera ukázal světu. Z pohledu novinek to je trojice telefonů Galaxy S25, přičemž po stránce hardwaru nedoznaly mnoho změn. Ultra má lepší širokoúhlý foťák a všechny telefony moderní čipset Snapdragon 8 Elite. Hlavně změny se odehrály na poli software. Rozšířily se AI funkce a nejzásadnější změnou je integrace Google Gemini ve verzi 2 přímo do systému. Stačí podržet tlačítko a začít mluvit. A to rovnou česky.

Samsung ukázal také model Galaxy S25 Edge, ovšem pouze v podobě makety. O telefonu toho příliš nevíme. Bude velmi tenký, lehký a jen se dvěma snímači na zádech. Na více detailů musíme počkat.

Jiný opravdu tenký telefon představilo Oppo. Model Find N5 je totiž skládací model, který má v pase pouhých 3,7 milimetru. Skoro by se dalo říci, že o moc méně to ani být nemůže kvůli tloušťce USB-C konektoru. Uvnitř bude Snapdragon 8 Elite a na zádech trojice snímačů. Na plné představení musíme teprve počkat a já doufám, že telefon uvidíme v Barceloně naživo.

Ještě se rychle vrátím k Samsungu. Ten totiž i na našem trhu začal prodávat chytrý prsten Galaxy Ring. Jeho cena ovšem není vůbec nízká, Samsung si za něj řekne 11 499 Kč. Více informací zjistíte třeba i v našem videu s prvními dojmy.

Drony do našeho života pronikají stále více. Využíváme je při natáčení, doručování balíků, ve válce a nyní by mohly pomoci s mobilním signálem. T-Mobile představil bezpilotní dron, který funguje jako mobilní BTS stanice pro šíření signálu. To se hodí třeba během přírodních katastrof, kdy je potřeba udržet funkční síť i na špatně přístupných místech. T-Mobile ale dron nyní využije i při závodu Jizerská 50 v místech, kde kvůli ochraně přírody nemůže postavit konvenční BTS.

Google Gemini jsem již jednou zmiňoval. A nyní musím znovu. Samsung sice přijde s novou verzí, ale už nyní si můžeme užít Gemini Live v češtině i my ostatní. S tímto AI asistentem můžete běžně hovořit v našem jazyce, stačí si v nastavení přepnout do češtiny.

A nakonec musím zmínit, že hromadu novinek představilo i Xiaomi se svou řadu Redmi Note 14. Nebudu zde vyjmenovávat všechny modely, rozpětí je od základní Note 14 za 4 290 Kč až po Note 14 Pro 5G za 9 990 Kč. Devízou těchto telefonů je poměr ceny a výkonu a rovnou zmíním, že i s nejlevnějším modelem dostanete přístup k Google Gemini.

Informace o všech těchto telefonech a samozřejmě i dalších novinkách najdete na mobilenet.cz.