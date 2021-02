Telefon s výdrží 3 dny a MacBooky pod útokem – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung představuje další model s extrémně velkou baterií. Dále si povíme o záhadném viru útočícím na MacBooky a odhalíme skládací novinku od Huawei. Vítejte u mNews.

Galaxy M62 s 3denní výdrží

Pokud hledáte telefon s dlouhou výdrží, podívejte se na Samsungy ve střední třídě. To má potvrzovat i nový Galaxy M62 s baterií o kapacitě 7 000 mAh. To znamená až 3 dny běžného používání. Tam ale vše zajímavé nekončí. Na přední straně najdete obří 6,7palcový AMOLED displej, dále potěší 8 GB RAM, 128/256GB úložiště či Android 11. Mezi čtyřmi fotoaparáty na zadní straně nechybí hlavní s 64 Mpx, ultraširokoúhlý s 12 Mpx a dvojice 5megapixelových snímačů pro portréty a makro. Obří baterii pak nabijete rychlostí 25 W. Cenu zatím neznáme a ač očekáváme dostupnost i v Česku, na oficiální potvrzení si musíme počkat. Telefon by měl být dostupný již v březnu.

MacBooky pod útokem

Desetitisíce počítačů MacBook se infikovaly záhadným malwarem, kterému se začalo přezdívat Silver Sparrow. Zasaženy byly stroje s čipy Intel i Apple M1, a to v globálním měřítku. Záhadné jsou dvě věci: vir je zdánlivě neškodný a zároveň obsahuje sekvenci pro vlastní sebezničení. Ale vzhledem k jeho úspěšnosti by třeba smyslem mohlo být otestování distribuce pro nějaké nové formy viru, které již nebezpečné budou.

Huawei představil Mate X2

Huawei představil druhou generaci ohebného zařízení s názvem Mate X2. Spíše než svému předchůdci se však podobá ohebné konkurenci od Samsungu. Velký ohebný displej totiž není vně zařízení, ale skrývá se uvnitř. V zavřeném stavu tak připomíná poměrně běžný, ač tlustší, chytrý telefon. Uvnitř je 8palcový OLED s 90Hz frekvencí a na rozdíl od Galaxy Z Fold2 má být při zavření ohyb takřka úplný. Nechybí špičkový výkon a sada skvělých fotoaparátů, avšak baterie o kapacitě 4 500 mAh mě spíše děsí, ale zatím je telefon určen pouze pro čínský trh. V přepočtu a s daní jeho cena překonává 70 tisíc korun. Což je… hodně.

2. generace selfie pod displejem

První telefon ZTE se selfie kamerou ukrytou přímo pod displejem se k nám ještě ani nedostal a výrobce už láká na jeho druhou generaci. Současným problémem samozřejmě je, že v místě kamerky má displej nízké rozlišení a ani kvalita fotografií není úplně dobrá. Nová generace má však jemnost inkriminovaného místa zdvojnásobit a ZTE slibuje i zvýšení bezpečnosti při odemykání obličejem. O zvyšování kvality fotek se však radši zatím nemluví.

Ač mě osobně tato technologie přijde skvělá, zatím to nevypadá, že by se velcí hráči předháněli v tom, kdo se první zbaví výřezů a průstřelů. To bude mít asi co dočinění s tím, že nám na telefonech zas tolik nevadí.