Vítejte u dalšího přehledu novinek ze světa telefonů. Technologický svět uhranulo Oppo s tenkou skládačkou, Amazfit má nové hodinky a Vivo ukázalo moc pěkný telefon. Tak pojďme na to.

mNews #264 – Nejtenčí skládačka na trhu a skoro vlajkové Vivo za cenu střední třídy

Podcast v audio formě

Ale samozřejmě začneme u Apple, který si přichystal novou verzi iPhone SE, tedy vlastně… iPhone 16e. O tom mám samostatné video, které doporučuji. Ale ve zkratce jde o 6,1palcový telefon s jediným foťákem na zádech, kvalitním zpracováním, výkonným čipem A18, i když osekaným, a také dlouhou výdrží. Osobně mě pak překvapilo chybějící MagSafe nabíjení. Cena vás však zarazí, Apple za novinku chce 17 tisíc korun ve 128GB variantě. To je nebezpečně blízko iPhonu 15 a potažmo i 16, které jsou ve všech ohledech lepší.

Nejtenčí skládací telefon na trhu? V tuto chvíli Oppo Find N5 s tloušťkou pouhých 4,21 mm v otevřeném stavu. Méně to skutečně moc nejde kvůli USB-C konektoru. V zavřeném stavu má tloušťku 8,93 mm. To jsou vážně působivá čísla. Zároveň má odolnost proti vodě IPX9, což byl dosud hlavní argument pro Samsung a jeho Fold. Uvnitř je 8,12palcový LTPO OLED displej s jasem 2 100 nitů. Venkovní displej má 6,62 palců a v zavřeném stavu tak telefon může působit jako úplně běžný telefon. Samozřejmostí je špičkový výkon a čínská cena vychází v přepočtu a s daní na 50 tisíc korun. Zda se telefon dostane i do Evropy ale v tuto chvíli nevíme.

Co si zde však objednat můžete jsou nové hodinky Amazfit Active 2. Ty se vejdou pod 3 tisíce korun, mají kruhový design a jsou z nerezové oceli. Velkým plusem je jas displeje až 2 000 nitů. Podle výrobce je lepší sledování sportovních aktivit i spánku díky novým senzorům. Jsou odolné proti vodě do 5 ATM a umí zobrazit třeba i offline mapové podklady, když se vydáte na výlet. Hlavní nevýhodou je absence NFC pro placení. To zvládne verze Premium, který dorazí až v březnu a bude stát lehce přes 3 tisíce korun.

Odolnost až IP69, AMOLED displej s jasem až 4 500 nitů, 12 GB RAM a 512GB úložiště. K tomu tři 50megapixelové snímače fotoaparátu a baterie o kapacitě 6 000 mAh. Nemluvím tu o nějaké vlajkové lodi, ale o střední třídě od Viva. Model s označením V50 má skvělé parametry a podle mě i moc hezky vypadá. Zatím se prodává na indickém trhu v přepočtu za cenu pod 14 tisíc korun. A já tedy doufám, že zavítá i k nám.

Která z novinek vás zaujala? Ultra tenké Oppo, povedené Vivo, nebo nakonec ten iPhone? Dejte mi vědět do komentářů a já se na vás budu těšit zase příště.