Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vítejte v roce 2025, to říkám hlavně proto, abych si to sám uvědomil. Letošní první mNews začneme pohledem na konec roku, ale ukážeme si i nějaké ty telefony – od Honoru a HMD. A nakonec si řekneme, jestli nejsme trochu závislí na telefonech. Tak pojďme na to.

mNews #262 – Jsme závislí na telefonech? Konec roku v číslech

Podcast v audio formě

Štědrý den byl letos ve znamení odkládání telefonů. Zatímco dříve bylo trendem více volat, psát zprávy i stahovat data, letos je vše jinak. Mluví o tom čísla od T-Mobile i Vodafone. První zmiňovaný uvádí pokles o necelých 5 % ve volání, o 12 % v posílání SMS a dokonce celých 10 % v datovém provozu. Vodafone hlásí pokles volání o 3 %, o nějakých 15 % SMS, ale u dat naopak nepatrně rostl o 3 %. Vynahradili jsme si to ale na Silvestra, kde se sice opět poslalo méně SMS, ale volalo se stejně jako minulý rok a dat se přeneslo ještě více.

Do střední třídy míří novinka Honor Magic7 Lite, která opět vsází na design a mírně zvýšenou odolnost IP64. Nechybí velký displej s 6,78" úhlopříčkou a Snapdragon 6 Gen 1. Rozhodně pak potěší velkorysé úložiště 512 GB. Trochu může zamrzet, že ve velkém modulu s fotoaparáty najdete jen dvojici snímačů – hlavní se 108 megapixely a stabilizací obrazu a 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. To je vážně mrzké rozlišení. Čím se to telefon snaží vynahradit je křemíko-uhlíková baterie o kapacitě 6 600 mAh s podporou 66W drátového nabíjení. Ta údajně zvládne 26 hodin přehrávání videa. Telefon se zatím začal prodávat v Británii v přepočtu za nějakých 12 tisíc korun.

Značka HMD se zatím vytasila s rebrandováním starších Nokií a rozrůstá se v nejnižších patrech cenového spektra. A to je i příklad této novinky. HMD Key má být telefon s cenou výrazně pod hranicí 2 tisíc korun. To znamená celoplastové tělo, displej s nízkým HD rozlišením a samozřejmě jen 60Hz obnovovací frekvencí. Co je však skutečně na pováženou je čipset Unisoc 9832E s 2 GB RAM. Na zádech ještě nechybí 8megapixelový fotoaparát, naštěstí je tu USB-C konektor a pozor, dokonce i odolnost IP52. Alespoň něco. Telefon jde do prodeje v Británii, zda se dočkáme u nás zatím není jisté.

A nakonec otázka za milion: nejsme závislí na telefonech? Studie pro server Reviews.org sledovala chování Američanů a přišla se zajímavými závěry. Typický Američan v minulém roce používal telefon 2,5 měsíce z celého roku, což je o 42,3 % více než o rok dříve. Po telefonu navíc sáhne 205krát za den, tedy každých 5 minut. A samozřejmě platí, že čím mladší uživatelé, tím více času na telefonu tráví. Statistika samozřejmě úplně nereflektuje „jiné“ koukání displeje, třeba na počítači v práci.

Těch dat a statistik z výzkumu vzešlo více, tak si určitě otevřete i náš článek. A jak telefon používáte vy? Nepociťujete na sobě závislost? Dejte nám vědět do komentářů a já se budu těšit zase příště.