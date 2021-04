ASUS potvrzuje ZenFone 8. Bude výkonný a kompaktní

ASUS začal připravovat půdu pro představení svého klíčového telefonu, možná však celé řady. Řeč je o ZenFonu 8, na který výrobce láká skrze Twitter. Dozvěděli jsme se, že půjde o vysoce výkonné a současně kompaktní zařízení. Možné spekulace o malém ZenFonu se objevily již v únoru, avšak je otázka, zda ASUS nepředstaví více než jen jednu novinku.

It’s all about the eights! How many eights can fit in your phone? Relieved face

Know more:https://t.co/ig6Hay5mlo#Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize