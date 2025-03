Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Již brzy se spolu vydáme na veletrh MWC v Barceloně, ještě předtím se však musíme podívat na horké novinky a nějaké ty úniky. Třeba od Samsungu. Tak vítejte u mNews.

mNews #265 – Co chystá Samsung, Xiaomi i Apple? Blíží se velké věci

Podcast v audio formě

Říkáte si, že nejdůležitější letošním Samsungy už máme za sebou. Jenže z hlediska prodaných kusů nás budou možná ještě více než vlajková S zajímat právě modely Galaxy A. K oficiálnímu odhalení se již schyluje a německý server WinFuture si přichystal řadu uniklých informací, včetně vzhledu novinek. Podle uniklých obrázků mají novinky A56 a A36 tři snímače na zádech v jednolitém modulu. Displej má velikost 6,7 palců, takže nepatrně více než vloni. A56 nabídne čipset Exynos a A36 Snapdragon 6 Gen 3 a novinkou má být rychlejí nabíjení výkonem 45 W. Více informací najdete v článku. Já bych si každopádně počkal na oficiální odhalení a potvrzené informace.

Nový levnější iPhone 16e vstupuje do prodeje a my se po nedávném představení musíme podívat také na aspekty, které dosud nebyly známy. Třeba skutečná velikost baterie. Apple uváděl pouze dobu přehrávání videa 26 hodin. Skutečná kapacita by měla být 3 961 mAh, což je přesně o 400 mAh více než u modelu iPhone 16. To by mohlo znamenat opravdu pěkný nárůst výdrže. Naopak výkon by měl být slabší. A první výsledky testů Geekbench to dokazují. A v single-core testech nový model dosahuje zhruba o 20 % nižších hodnot než modely iPhone 16 a 16 Plus.

Po Samsungu i Xiaomi pro nás chystá představení nových telefonů, konkrétně řady Xiaomi 15. V Číně však již k odhalení došlo, takže víme, na co se těšit. Nejzajímavější bude nepochybně model Ultra s výrazným fotomodulem, 200Mpx teleobjektivem a dalšími třemi snímači o rozlišení 50 Mpx. Pryč je variabilní clona, ale snímač o velikosti 1" potěší. Stejně tak se letos máme dočkat znovu sady Photography Kit. Díky té na objektiv nasadíte filtry, získáte větší baterii a pohodlný grip pro držení. Samozřejmostí je maximální výkon díky Snapdragonu 8 Elite. Více informací o evropských verzích se dozvíme již za pár dní.

Nakonec pojďme trochu spekulovat. O ohebném iPhonu se mluví již delší dobu, vždyť Samsung nedávno ukázal šestou generaci svého ohebného Foldu. A právě taky Samsung by měl Applu dodávat ohebný displej do jeho údajně připravovaného telefonu. Dle některých zdrojů bychom se novinky mohli dočkat již v druhé polovině tohoto roku. A velkým lákadlem má být, že skládačka údajně nemá trpět na nevzhlednou rýhu v místě ohybu displeje. Co je na tom pravdy se dozvíme možná již tento rok.

Nutno dodat, že již během tohoto víkendu začíná MWC v Barceloně, kde naše redakce bude a přinese vám novinky přímo z místa. Již brzy se taky dozvíme více informací o dnes zmíněných novinkách od Samsungu a Xiaomi. Ale blíží se toho na nás víc. Tak sledujte mobilenet.cz.