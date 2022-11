Garmin s nekonečnou výdrží, ohebný iPhone a další zprávy týdne

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Garmin představil hodinky s téměř neomezenou výdrží. To zní dobře, co? V čem je háček? Dále si ukážeme ohebný iPhone, novinku od Realme a řekneme si, proč má iPhone 14 Pro problém. Vítejte u mNews.

mNews #192 – Garmin má chytré hodinky s nekonečnou výdrží

Podcast v audio formě

Garmin s nekonečnou výdrží

Pro někoho, kdo je zvyklý nabíjet chytré hodinky každý den, to zní jako pohádka. Jak by mohly vydržet „nekonečně dlouho“? Háček je ve dvou věcech. Garmin nabízí precizní sportovní měření a kvalitní zpracování, ale na přehršel aplikací musíte zapomenout. Nové hodinky Instinct Crossover jsou hybridní, kombinují tak tradiční analogové ručičky s displejem. Hodinkami můžete platit, mají GPS, měření všeho druhu a zvládnou zobrazit upozornění na monochromatickém displeji. A ještě se chlubí jednou retro vymožeností – mají solární dobíjení. Odtud právě ta dlouhá výdrž. V běžném režimu používání s průběžným dobíjením aspoň 3 hodiny na slunci vydrží nějakých 70 dní. V úsporném režimu zvládnou daleko více. Bez solární nabíječky vás vyjdou na necelých 15 tisíc korun, solární verze v přepočtu vychází na 16 tisíc korun i s daní.

Ohebný iPhone je tu... skoro

O tom, zda Apple pracuje, nebo nepracuje na vlastním skládacím telefon se mluví již dlouho. A zatímco žádného oficiálního oznámení se jen tak nedočkáme, vzali fanoušci věci do vlastních rukou. Hongkongský youtuber představil projekt, na kterém se svým týmem pracoval. Povedlo se jim přestavět iPhone na skládací véčko. Provedení je samozřejmě dost hrubé a jednotlivé komponenty si vypůjčili z dalších telefonů, třeba Motoroly Razr, ale základní myšlenka je jasná. Displej iPhonu samozřejmě není na ohýbání připravený, dlouho tak nevydržel. Vzbuzuje to ale otázku, zda by po véčku s logem nakousnutého jablka nebyla sháňka.

Realme 10 má horší foťák

Pomalu se blíží i nová generace dostupného modelu od Realme s prostým označením Realme 10. Telefon byl představen a chlubí se hned několika zajímavými parametry. Potěší Super AMOLED displej s 90 Hz obnovovací frekvencí, navíc s perfektním jasem až 1 000 nitů nebo ochranou Gorilla Glass 5. Chválit můžeme i za čipset Helio G99. Překvapivá je ovšem nabídka fotoaparátů. Hlavní snímač s 50 megapixely bude asi podávat očekávané výsledky, ale kdo byste hledali ultraširokoúhlý snímač, budete zklamáni. Minulá generace telefonu ho přitom měla. Cena základní varianty by měla vycházet na 6,5 tisíc korun i s daní. O dostupnosti na evropském trhu ale zatím nemáme zprávy.

iPhone 14 Pro má potíže

Koupit si iPhone 14 ve verzi Pro není vůbec snadný úkol. Ačkoliv nyní přišly nové dodávky, tak čekací lhůty jsou dlouhé a zdá se, že se situace nezlepší. Na vině není ani tak nějaká extrémní poptávka, ale problémy s výrobou. Čínský závod Zhengzhou musel kvůli opatřením proti COVID-19 výrazně omezit provoz. Že je situace vážná, to dokládá i tisková zpráva přímo od Applu, který upozorňuje na delší čekání. Zároveň ale dodává, že se výpadek týká pouze modelů Pro. Kdo si tak brousil zuby na vlastně „loňské železo“, může zůstat v klidu.

Představa, že nám Apple doručí skládací iPhone, když má potíže i s celkem běžným modelem Pro, se zdá trochu úsměvná. Samozřejmě se ale nabízí otázka: brali byste skládací telefon, kdyby byl od Applu? Dejte vědět do komentářů.