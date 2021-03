Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vítejte u mNews. Dnes si představíme hned 5 nových telefonů, a nakonec nás čeká i jedna nemilá zpráva. Pojďme na to.

Realme, OnePlus a Poco ukazují nové telefony – mNews

Realme 8 bez inovací

Realme konečně představilo nástupce velepopulární řady Realme 7 a sází především na dvě věci – design a fotoaparáty. Jinak se totiž telefony příliš nezměnily. Realme 8 Pro má opět Snapdragon 720G, 6/8 GB RAM a až 256GB úložiště. Displej je stejně velký. Opět je to AMOLED a opět má pouze 60Hz obnovovací frekvenci. Baterie se neliší, akorát se u ní snížil nabíjecí výkon na 50 W, což je trochu zvláštní, ale bohatě to stačí. Hlavní změny jsou u fotoaparátů, kdy se dočkáme 108 Mpx. Základní Realme 8 upgradovalo na AMOLED displej, tím však snížilo frekvenci na 60 Hz. Čtečka se přesunula do displeje a i tady se zlepšoval fotoaparát, tentokrát na 64 Mpx. Zásadní však budou ceny, na které si ale budeme muset ještě počkat.

OnePlus 9 láká na fotoaparáty

Dvě novinky představilo také OnePlus. 9 i 9 Pro se mohou pyšnit 120Hz AMOLED displejem a novinkou je 50Mpx ultraširokoúhlý snímač, který zvládá redukovat efekt rybího oka. Na fotoaparátu spolupracoval slavný výrobce Hasselblad. Samozřejmostí je špičkový výkon díky Snapdragonu 888. 9 Pro se od základní verze liší zakřiveným, lepším, jemnějším a větším displejem a navíc také trojnásobným teleobjektivem. Ceny začínají na 19 tisících Kč a nejlepší verze Pro se vyšplhá až na 27 tisíc korun.

Poco X3 Pro s vyšším výkonem

Novinku si přichystalo také Poco patřící pod Xiaomi. X3 Pro je vylepšenou verzí X3 NFC. Design se sice nezměnil, ale změny probíhaly uvnitř. Procesorem je nyní Snapdragon 860, který můžete doplnit až o 8 GB RAM. Displej má lepší krytí Gorilla Glass 6 a úložiště zrychlilo na UFS 3.1. Cena je přitom stále nízká. Základní verze vás vyjde na 6,5 tisíc korun, pro větší RAM a úložiště si připravte 7,5 tisíc Kč. Prodej začne už na konci března.

Nad LG se smráká

O tom, že LG uvažuje o prodeji své mobilní divize, jsme vás informovali již dříve. Tomuto korejskému výrobci se s telefony dlouhodobě nedaří a rok od roku zvyšuje ztráty. Jeho nové modely Velvet nebo Wing jsme v recenzích chválili, ale to úplně nestačí. Podle posledních zpráv je nyní vývoj nových telefonů zastaven a zajímavý Rollable také dostal stopku. Bloomberg zase informuje, že snaha odprodeje společnostem JSC nebo dokonce Volkswagenu zkrachovala a jiní kupci nyní nejsou. Jestli telefony LG nadobro skončí bychom měli vědět už v dubnu.

Ne vše je ale tak černé. Podívejte se třeba na tento bizarní fotomodul u chystaného Huawei P50 Pro+. Jde samozřejmě o neoficiální render… ale stejně nemám slov.