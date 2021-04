„Megapixely, to je oč tu běží“, řeklo si pravděpodobně Realme při vývoji žhavé novinky 8 Pro. Jak se povedl telefon s velkým AMOLED panelem, podporou rychlého nabíjení a 108Mpx fotoaparátem?

108Mpx fotoaparáty byly obvykle běžné až doposavad pouze u drahých vlajkových lodí, Realme se to však s modelem 8 Pro rozhodlo změnit a jako první jej nasadit do zařízení s velmi příznivou cenou 8 tisíc korun. Nejen to, jak cenově dostupná novinka fotí, prozradí tato recenze.

Realme 8 Pro – videorecenze

Technické parametry Realme 8 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 160,6 × 73,9 × 8,1 mm , 176 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 720G , CPU: 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 618 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2021, 7 999 Kč

Obsah balení: vskutku bohaté

Uvnitř žluté krabičky Realme 8 Pro na uživatele čeká telefon s předinstalovanou ochrannou fólií displeje, průhledné silikonové pouzdro, manuály a také adaptér s USB-A/USB-C kabelem.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: umí zaujmout

Realme sází u 8 Pro na plastovou konstrukci (plastová jsou tedy záda i rámeček), což však ničemu nevadí, neboť se zařízení nijak neprohýbá, působí bytelně a navíc má relativně nízkou hmotnost 176 gramů. Telefon se rovněž příjemně drží i používá a díky matným zádům s drsnější texturou z ruky jen tak nevyklouzne.

Záda se rovněž stala „útočištěm“ sloganu výrobce, kterého si nelze nevšimnout a zejména konzervativnějším uživatelům nemusí být zrovna dvakrát po chuti. Osobně si myslím, že by výrobce udělal lépe, kdyby zůstal jen u decentního loga Realme. Záda mají každopádně líbivý „saténový“ design, který doplňuje modul s čtveřicí fotoaparátů, jenž může připomínat plotýnku a poprvé jsme jej mohli spatřit i Mate 20 Pro.

Z běžných prvků nechybí vypínací tlačítko a kolébka hlasitosti na pravém boku. K dispozici je i USB-C, mřížka reproduktoru či 3,5mm jack vespod. Potěšila rovněž přítomnost velkého slotu na levé straně, do něhož lze vložit dvě nanoSIM karty + microSD kartu. Naopak negativem je absence jakékoliv zvýšené odolnosti či schopnost odpuzovat vodu, kterou se chlubil předchůdce Realme 7 Pro.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

slot pro dvě nanoSIM + microSD

příjemně se drží a používá

Nelíbilo se nám slogan na zádech se nemusí každému líbit

chybí jakákoliv zvýšená odolnost

Displej: plochý AMOLED

Realme 8 Pro využívá identický Super AMOLED panel s jemností 414 PPI jako jeho předchůdce, Realme 7 Pro, takže se mohou uživatelé spolehnout na líbivé (syté) barevné podání, skvělé pozorovací úhly i relativně malý průstřel v levém horním rohu, kterého si během používání pravděpodobně ani nevšimnou.

Obrazovka je vybavena rovněž optickou čtečkou otisků prstů, u níž si lze vybrat z několika druhů animací při odemykání. Čtečka funguje vcelku spolehlivě, ocenil bych však, kdyby byla o trochu výš. Z dalších možností nechybí základní režim Always-On, který může kromě notifikací zobrazovat také datum a úroveň nabití baterie, či příkladná autoregulace jasu. Telefon rovněž zvládne automaticky přepínat mezi světlým a tmavým režimem dle denní doby.

Pod ochrannou fólií, která naštěstí nemá nepříjemně ostré hrany, takže lze komfortně využívat ovládání gesty, se nachází displej s nespecifikovanou verzí Gorilla Glass. Na první pohled dokonalý zobrazovací panel (s ohledem na cenu zařízení) má tak snad jen jedinou slabinu, kterou je absence vyšší obnovovací frekvence. Pokud chcete zařízení s více než 60Hz technologií, musíte se zkrátka porozhlédnout jinde.

Líbilo se nám AMOLED panel s jemným rozlišením

podpora Always-On displeje

spolehlivá čtečka otisků prstů

předinstalovaná ochranná fólie se zaoblenými hranami

Nelíbilo se nám pouze 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: proč jen jeden?

Realme 8 Pro je vybaveno hlasitým reproduktorem na spodní straně, který hraje dostatečně nahlas a nemusí se stydět ani za kvalitu přednesu. Na rozdíl od Realme 7 Pro je však pouze jeden, což je rozhodně škoda, neboť dnes najdeme stereo reproduktory i u levnějších smartphonů. Malou náplastí je tak alespoň 3,5mm jack.

Líbilo se nám slušná kvalita

3,5mm jack

Nelíbilo se nám pouze jeden

Výkon hardwaru: vše při starém

Na rozdíl od reproduktorů se v oblasti výkonu oproti Realme 7 Pro nezměnilo zhola nic. Zařízení je osazeno Snapdragonem 720G a 8 GB operační paměti, díky čemuž má telefon dostatek výkonu na všechny běžné úkony. Rozhodně se tedy nemusíte obávat se, že by se mobil nějak zpomaloval a velmi pozitivně hodnotím i zahřívání, které v podstatě neexistuje. Pokud však hledáte vyloženě herní telefon, lze za osm tisíc korun koupit i výkonnější zařízení. Z integrovaného 128GB úložiště zůstane po zapnutí dostupných zhruba 100 GB, které lze dále rozšířit pomocí paměťové karty o maximální velikosti 256 GB.

Líbilo se nám dostatek výkonu

Výdrž baterie: spokojenost

Integrovaná baterie s kapacitou 4 500 mAh zvládne na jedno nabití až dva dny používání. Nabíjení navíc probíhá velmi rychle maximálním výkonem 50 W. Na první pohled se tak sice jedná o další ústupek oproti 7 Pro, který bylo možné nabíjet až 65 W, vzhledem k tomu, že i v případě Realme 8 Pro však zabere kompletní nabití zhruba 40 minut, se podle mě stále jedná o skvělou hodnotu. Přestože je telefon schopen „přijmout“ pouze 50 W, najdeme v balení 65W napájecí adaptér. Bezdrátové nabíjení k dispozici není, což je v tomto cenovém segmentu zcela běžné.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

dlouhá výdrž

Konektivita: nic důležitého neschází

V oblasti konektivity mohou uživatelé počítat s přítomností Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC pro bezkontaktní placení a rychlé párování i podporou GPS, GLONASS či BDS. Nechybí ani VoLTE, 5G však chybí.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: 108Mpx fotoaparát v hlavní roli

Realme 8 Pro se chlubí celkem pěti fotoaparáty, z nichž bude potenciální zájemce zajímat určitě nejvíc hlavní 108Mpx snímač. Jedná se o relativně velký 1/1,52palcový senzor ISOCELL HM2 od Samsungu s clonou f/1.9, ohniskovou vzdáleností 26 mm a PDAF ostřením, který se tedy liší od 1/1,33palcového senzoru, jenž známe například z Galaxy S21 Ultra. I snímač HM2 však skládá devět pixelů do jednoho, tudíž mají výsledné snímky rozlišení 12 Mpx.

Z hlediska kvality se můžete těšit na hodně saturované barevné podání (zejména, pokud necháte aktivovaný režim AI, který někdy žene barvy až do extrému a výsledný dojem kazí). Dále se můžete těšit na (většinou) solidně fungující HDR (občas však kolem objektů vytvoří nehezkou „auru“) i slušnou práci s kontrastem. V době testování mi bohužel přišly výsledky mírně nekonzistentní a telefon fotil trochu podle nálady. Nijak ohromeni nebudete, ani pokud si snímky přiblížíte a začnete podrobně zkoumat detaily, které se slévají dohromady a připomínají olejomalbu. Večerní fotografie však nevypadají vůbec špatně a k dispozici je také režim focení s manuálním nastavením či „Režim hvězdy“, po jehož aktivaci můžete s využitím stativu pořídit pěkné snímky noční oblohy. Při hodnocení snímků je také důležité nezapomínat na to, že ačkoliv je zde nasazen 108Mpx snímač, stále se jedná o telefon za „pouhých“ osm tisíc korun.

Ve výbavě Realme 8 Pro dále najdeme možnost natáčení videí ze zadního a čelního fotoaparátu zároveň, panoráma, časosběr nebo režim „Film“, který je v podstatě režimem Pro u natáčení videa, jehož maximální kvalita činí 4K ve 30 FPS. Kromě hlavního snímače a selfie kamerky, která má poloviční rozlišení 16 Mpx (nicméně za dobrého světla fotí relativně pěkně) zůstal zbytek výbavy identický s Realme 7 Pro. Dvojici 2Mpx senzorů pravděpodobně příliš nevyužijete a 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv o světelnosti f/2.3 a rozsahu 119 stupňů je pouze průměrný. Za dobrého světla s ním pořídíte relativně pěkné snímky, při focení ve zhoršených světelných podmínkách však nijak neoslní. Příjemným překvapením je naopak trojnásobný (digitální) zoom výřezem, který díky vysokému rozlišení hlavního snímače a využití AI dokáže pořídit pěkné snímky srovnatelné s klasickým teleobjektivem.

Realme 8 Pro 1080p 30 FPS

Realme 8 Pro 4K 30 FPS

Fotovýbava tedy není špatná, pokud přihlédneme k ceně. Neočekávejte však stejné výsledky jako z mnohonásobně dražších vlajkových lodí se 108Mpx senzorem. V minulosti bylo ostatně již několik prokázáno, že pouze rozlišení kvalitní fotku nedělá.

Líbilo se nám využití 108Mpx senzoru při zoomování

různé režimy focení a natáčení

Nelíbilo se nám nižší rozlišení selfie kamerky

zbytečné 2Mpx fotoaparáty

výsledky nejsou konzistentní

Software: Android 11 a nadstavba od Realme

Telefon již od výrobce dorazil s nejnovějším Androidem 11 a nadstavbou Realme UI 2.0, která je pěkně vizuálně zpracovaná a umožňuje otevřené aplikace minimalizovat do plovoucích oken nebo využít postranní lišty s nabídkou aplikací. Kromě softwaru od Googlu se v telefonu nachází také několik praktických aplikací od výrobce (kalkulačka, kompas, audio záznamník nebo hudební přehrávač). Oceňuji, že v mobilu nejsou předinstalované aplikace typu Facebook, Netflix apod., které si může každý v případě zájmu doinstalovat. Chod prostředí je pěkně svižný a v telefonu byly na začátku dubna únorové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám svižné prostředí

bez balastu

Zhodnocení

Realme 8 Pro je sympatický telefon s dostatečně výkonným hardwarem a v tomto cenovém segmentu unikátním 108Mpx fotoaparátem. Výhodou je rovněž kvalitní, ačkoliv pouze 60Hz, AMOLED panel či dlouhá výdrž s podporou rychlého nabíjení. I přes drobné nedostatky, jako je například absence jakékoliv zvýšené odolnosti, náladový fotoaparát či chybějící stereo reproduktory, však mohu nákup tohoto zařízení doporučit.

Konkurence

Pokud toužíte po 90Hz AMOLED obrazovce a zvýšené odolnosti IP67, můžete si za příplatek tisíce korun pořídit velmi povedený Galaxy A52.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52 4G 256+8 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 720G , 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh Kč

Za pozornost stojí i Redmi Note 10 Pro s větším 120Hz AMOLED panelem a procesorem Snapdragon 732G, který nabídne také větší baterii.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128+8 GB Rozměry 164,5 × 76,2 × 8,1 mm , 192 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 732G , 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 020 mAh Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz