Vyhlášená cla Donaldem Trumpem mohou razantně proměnit celý trh s elektronikou. Ještě předtím se ale podíváme na nové levné Vivo, pěkně vybavený Honor a mrkneme co dohání Samsung. Tak vítejte u mNews.

mNews #267 – Trump chce výrobu iPhone v USA a Samsung dohání aktualizace

Podcast v audio formě

Normálně se zde nad aktualizací systému nepozastavuji, ale dnes musím. Samsung byl v poslední době za ostudu, protože měl velké zpoždění s nasazením Androidu 15. To se však nyní mění a právě nyní přichází One UI 7.0 s Androidem 15 na telefony v řadě Galaxy S24. Na telefony se tak dostane nová podoba prostředí, kterou známe z letošních novinek. Změnila se notifikační lišta, vyhledávání, podoba ikonek a další drobnosti. Přibyly také některé novinky v rámci Galaxy AI. Během dubna se pak máme dočkat aktualizace i na zbývající modely, které mají trvající podporu. Celý seznam najdete u nás v článku.

Do nižší třídy míří novinka Vivo Y19s, která má velký displej, ovšem jen typu IPS a s HD+ rozlišením. Alespoň potěší 90Hz obnovovací frekvencí. V základu máte 128GB úložiště a 6 GB RAM, ale maximem je 256 GB a 8 GB RAM. Na zádech je použitelný jediný 50Mpx snímač a selfie má jen 5 Mpx. V čem je telefon ale dobrý a stojí za pozornost je baterie. 5 150 mAh znamená třeba 18 hodin sledování videa nebo 12 hodin na Facebooku. A 44W nabíjení je v této ceně slušná rychlost. Rozhodně pak potěší elegantním vzhledem. V základu stojí telefon 3 599 Kč a do 13. dubna můžete získat slevu 300 Kč a navíc i dárek v podobě nabíječky.

Do nižší střední třídy pak míří novinka Honor 400 Lite a nabízí od každého něco. 6,7palcový displej je typu AMOLED a má FullHD+ rozlišení. Hlavní foťák má 108 Mpx, ovšem širokoúhlý s 5 Mpx bude jen do počtu. Baterie s kapacitou 5 000 mAh zajistí v pohodě celý den používání a nabíjení probíhá rychlostí 35 W. Nechybí podpora 5G a na boku potěší speciální tlačítko umožňující ovládání fotoaparátu. Kde jsme to jen viděli? Telefon již najdete u některých prodejců za cenu 7 tisíc korun.

Donald Trump věří, že by Apple mohl přesunout výrobu iPhonů do USA. Realita je ovšem jiná a nic takového se v následujících letech nechystá. Situace okolo celní politiky Spojených Států je v tuto chvíli velmi nepřehledná a mění se každý den. Když tohle video sledujete, pravděpodobně je vše zase jinak. V tuto chvíli platí, že Trump dočasně pozastavil většinu cel, až na Čínu, kde naopak zvedl zatížení na 145 %, což de facto odpovídá obchodní blokádě. Za elektroniku z Číny si budou muset Američané pořádně připlatit. Apple například ve spěchu letecky dopravil na území Ameriky větší množství iPhonů, aby nemusel ihned zvyšovat ceny. Jak se bude situace vyvíjet a zda ovlivní ceny celosvětově můžete sledovat na mobilenet.cz.

A to bylo z dnešního mNews všechno. Pokud vás zajímají predikce toho co můžeme čekat od nových iPhonů a další novinky, běžte na mobilenet.cz.