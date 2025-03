Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dneska si ukážeme hned několik nových telefonů v čele s povedeným Pixelem 9a a Vivem s obří baterkou. Trochu se podivíme nad novou skládačkou Huawei a řekneme si, jak Applu jeho poslední husarský kousek povedl. Vítejte u mNews.

mNews #266 – Pixel 9a je skvělou propozicí, ale iPhone 16e se skvěle prodává

Podcast v audio formě

Co si představíte, když se řekne střední třída? Nějaký plasťák s nevýraznými specifikacemi? Google říká ne a představuje Pixel 9a. Ten má skleněná záda, hliníkový rámeček a k tomu plnohodnotnou ochranu proti vodě IP68. Oproti minulému roku se zvětšil displej na 6,3 palců a má jas až 2 700 nitů. Vlastní čip Tensor G4 s 8GB operační pamětí znamená dostatek výkonu. Telefon dostane 7 let velkých aktualizací systému, nechybí mu Gemini, Google VPN a další AI vychytávky třeba pro úpravy fotek. A zmínit musím i baterii, která má kapacitu 5 100 mAh a slibuje více než 30 hodin používání. Je to tedy Pixel s nejdelší výdrží. Dobíjení kabelem je pomalejší, jen 23 W, ale nechybí ani bezdrátové nabíjení. Na zádech máte v krásně plochém modulu hlavní snímač s rozlišením 48 Mpx a 13Mpx ultraširokoúhlý, navíc s podporou makro záběrů. Do obchodů přijde telefon v dubnu za startovací cenu 13 990 Kč.

Ohebné telefony tu s námi jsou už řadu let a stále hledají své místo. Svěží vítr v tomto segmentu přináší Huawei s novinkou Pura X, která má na první pohled opravdu zvláštní rozměry. Na pohled druhý však dává velký smysl. Paradoxně jde o něco mezi véčkem a skládačkou typu kniha. V zavřeném stavu má vnější displej o velikosti 3,5 palce s poměrem stran 1:1. Po otevření ovšem dostanete poměr stran 16:10 se špičkovými parametry. To už je rozměr, který dává mnohem větší smysl na konzumaci médií, než současné podlouhlé nudle u véček a čtverce u zařízení typu Fold. Telefon má mít dále povedenou fotovýbavu, dostatečný výkon a baterii o kapacitě 4 720 mAh. Za zmínku stojí ještě odolnost IPX8, ale jestli se mobil podívá za hranice Číny zatím nevíme.

Pokud chcete telefon s dobrou výdrží, ještě lepší než nabídne zmiňovaný Pixel, a zároveň se chcete vejít do deseti tisíc korun, mohla by vás zaujmout novinka Vivo V50 Lite 5G. Ten má displej o úhlopříčce 6,77 palců, až půl terabajtové úložiště, 8 nebo 12 GB operační paměti a k tomu ještě 5 let softwarové podpory. A ta baterie? 6 500 mAh je skvělá hodnota. Navíc podporuje rychlé 90W nabíjení, takže na půlku se dostanete za 23 minut. Na zádech čeká vedle hlavního snímače i 8megapixelový ultraširokoúhlý. Telefon se zatím začíná prodávat ve Španělsku za necelých 10 tisíc korun, ale čekáme ho i u nás.

Tak co, mysleli jste si, že lidé prokouknou nevýhodnost Apple iPhone 16e? Ten startuje na částce 16 990 Kč a značnou část komponent recykluje ze starých modelů. První odhady přitom hovoří o velkém zájmu ze strany uživatelů. Konkrétně se má jednat o 60 % více prodaných zařízení než při startu posledního „levného“ modelu iPhone SE (2022). Staré modely SE navíc již neprodávají a kdo ho chce po letech vyměnit, model 16e je mu asi nejbližší.

A co vy? Vidíte v nejnovějším iPhonu ekonomický smysl? Nebo byste dali přednost levnější a lépe vybavené konkurenci, jakou je třeba nový Pixel? Dejte vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.