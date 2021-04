OnePlus se proslavilo skvělým poměrem cena/výkon, extrémně rychlým nabíjením, ale také povedenou nadstavbou OxygenOS. V oblasti fotoaparátů se však zatím nikdy nepřiblížilo k naprosté špičce. Podaří se to změnit novinkám OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro?

Spolupráce firem Hasselblad a OnePlus vyvolala v mnoha fanoušcích značky obrovská očekávání. Stanou OnePlus smartphony OnePlus nejlepšími fotomobily na trhu? Na řádcích níže se dočtete, jak se výsledky kooperace těchto dvou společností podepsaly na OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro, ale zároveň se detailně podíváme na další důležité oblasti, jako je displej, nabíjení nebo výkon.

OnePlus 9 a 9 Pro – videorecenze

Technické parametry OnePlus 9 Pro 12/256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,2 × 73,6 × 8,7 mm , 197 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,7" (3 216 × 1 440 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost duben 2021, 26 990 Kč

Technické parametry OnePlus 9 12/256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160 × 74,2 × 8,7 mm , 192 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost duben 2021, 21 590 Kč

Obsah balení: takto by to mělo vypadat

OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro dorazí ve stylové červené krabičce s na dotyk příjemnou „pogumovanou“ úpravou. Uvnitř balení čeká telefon, červenobílý USB-C/USB-C kabel o délce zhruba jednoho metru, výkonný napájecí adaptér (nijak monstrózních rozměrů) a ochranné pouzdro. V případě OnePlus 9 Pro jsem v balení našel silikonový obal šedé barvy, u OnePlus 9 pak průhledný kryt se sloganem Never Settle. Příjemnou drobností je také „dopis“ s poděkováním za to, že jste si výrobek pořídili nebo karta s přehledně vypsanými hodnotami SAR. Takto by podle mého názoru zkrátka mělo balení vlajkových telefonů vypadat a ostatní výrobci (jako Apple nebo Samsung) by si z něj mohli vzít příklad.

Líbilo se nám stylové balení

balení obsahuje pouzdro i adaptér

Konstrukční zpracování: elegantní a praktické

OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro se od sebe mírně liší velikostí (Pro verze je zhruba o tři milimetry vyšší) i designem fotomodulu, který je vesměs podobný, v případě varianty Pro má však o jeden senzor více, laserové ostření a také horizontální nápis Hasselblad. Z hlediska komfortu držení a používání jsou na tom oba smartphony velmi dobře, ačkoliv váží takřka 200 gramů. OnePlus 9 Pro se však díky zaobleným stranám displejem subjektivně drží ještě o něco příjemněji, rámeček je totiž ještě o něco tenčí.

Kapitolou sama o sobě je pro OnePlus typické posuvné tlačítko na pravém boku, kterým se regulují zvukové profily. Jedná se o nesmírně praktický ovládací prvek, který bych rád viděl u více výrobců. Jeho posouvání doprovází tiché klikání a má ideální tuhost. Na pravém boku dále najdeme vypínací tlačítko, které je v obou případech umístěno v ideální výšce. Levý bok je domovem kolébky ovládání hlasitosti a spodní strana pak náleží slotu pro dvojici nanoSIM karet, USB-C a mřížce reproduktoru. Podobně jako předchůdce má OnePlus 9 Pro oficiální certifikaci IP68, kterou se OnePlus 9 pochlubit nemůže. Na druhou stranu si můžeme v obou případech všimnout gumové záslepky kolem SIM slotu a výrobce potvrdil, že u obou telefonů proběhly stejně náročné testy odolnosti, tudíž lze poměrně bezpečně usuzovat, že i OnePlus 9 certifikací IP68 disponuje, ačkoliv neoficiálně.

Na telefonech vše perfektně lícuje a pořídit lze i matnou verzi.

Design novinek se podle mého názoru povedl – oba telefony dorazily v lesklé povrchové úpravě, ačkoliv v nabídce nechybí ani matná verze. Zachytávání otisků nicméně není až takový problém a zcela se mu vyhnete, pokud budete zařízení nosit v dodávaném pouzdře. Zpracování je, jak se sluší a patří, špičkové. Vše perfektně lícuje, nikde se nic neprohýbá ani nevrže. OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro jsou také jedny z mála smartphonů s OS Android, které mají špičkově propracovanou haptickou odezvu, což dotváří celkově pozitivní dojem z používání.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP68

kvalitní zpracování

praktické posuvné tlačítko ovládání zvukových režimů

líbivý vzhled

skvělá haptická odezva

Nelíbilo se nám lesklá záda zachytávají otisky

Displej: 120 Hz jako standard

Ke zlepšení došlo zejména u „základního“ OnePlus 9, který má nově 120Hz panel. OnePlus 9 se může rovněž pochlubit plochou obrazovkou, což může hrát pro některé zákazníky významnou roli. OnePlus 9 Pro má naopak zaoblené boky, úhel zaoblení je však nízký, netřeba se tedy obávat jakékoliv deformace obrazu či zobrazování důležitých informací „na boku“.

Kromě zaoblení se displeje liší také v oblasti maximálního jasu, kde OnePlus 9 Pro s výrobcem uváděnými 1 300 nity vítězí. Při přímém srovnání je skutečně o něco jasnější než OnePlus 9 s deklarovanými 1 100 nity, viditelnost je však u obou zcela dostačující i tak. Velmi dobrých hodnot lze dosáhnout i v případě minimálního jasu, Galaxy S21 Ultra má však v tomto ohledu nad OnePlus 9 Pro stále navrch.

U verze Pro byla nasazena technologie LTPO, jež má snížit až o 50 % energetickou spotřebu díky adaptivnímu střídání obnovovací frekvence, která může činit klidně i jen 1 Hz. Během používání pravděpodobně žádný rozdíl nezpozorujete, pokud byste však chtěli co nejvíce prodloužit výdrž, můžete u obou smartphonů vynutit i klasickou 60Hz frekvenci. K dispozici je dále možnost výběru z několika druhů kalibrace obrazovky (režimů Živý, Přirozený a Pokročilé), efekt živých barev, jenž má dynamicky optimalizovat barvy a kontrast u videí, a v případě OnePlus 9 Pro také tzv. „Hyper Touch“. Aktivace této funkce má u podporovaných her (například Call of Duty: Mobile) výrazně zvýšit rychlost dotykové odezvy, ocení ji tedy zejména náruživí hráči.

V obou případech na displejích najdete již z výroby předinstalovanou ochrannou fólii, pod níž se ukrývá Gorilla Glass 5. Samozřejmě nechybí ani režim ambientního displeje, jenž může být zapnutý po celý den, aktivovat se pouze při přijetí notifikace nebo se zapnout dle nadefinovaného časového plánu. Za zmínku stojí také automatická regulace jasu, která funguje příkladně, i možnost WQHD+ rozlišení u 6,7palcového panelu varianty Pro. 6,55palcová obrazovka OnePlus 9 disponuje „pouze“ Full HD+ rozlišením, které je však v 99 % případů naprosto dostačující.

Nakonec zbývá zmínit čtečku otisků prstů, která je optická a má bílé podsvícení. Velikost samotného senzoru je dostačující, osobně bych ji však raději umístil o jeden až dva centimetry výš. Její odezva je každopádně pohotová a prst vždy rozpoznala na první dobrou.

Líbilo se nám rychlá čtečka otisků prstů

120 Hz u obou modelů

v nabídce plochý i zaoblený panel

LTPO technologie a WQHD+ rozlišení u verze Pro

široké možnosti nastavení ambientního displeje

Nelíbilo se nám minimální jas by mohl být ještě nižší

čtečka by mohla být výš

Zvuk: stereo je samozřejmostí

Jak OnePlus 9 Pro, tak OnePlus 9 jsou vybaveny stereo reproduktory, které vykouzlí dostatečně hlasitý, ale hlavně kvalitní zvukový přednes a v případě potřeby mohou na chvíli zastoupit i menší přenosný reproduktor. Kvalit etalonu, tedy ROG Phonu 5, nedosahují, určitě s nimi však budete spokojeni, stejně jako s telefonními hovory.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: superrychlý za všech okolností

O pohon obou smartphonů se stará nejvýkonnější procesor od Qualcommu – Snapdragon 888, který doprovází až 12 GB LPDRR5 operační paměti a až 256GB úložiště typu UFS 3.1. Z výsledků přiložených benchmarků lze odtušit, že výkon rozhodně neschází, ba právě naopak, mobily jej budou mít pravděpodobně dostatek i za několik let. Ani při hraní her nebo natáčení 8K videa se navíc nijak zvlášť nezahřívají a chlazení funguje efektivně. Jedinou výtku mohou mít někteří zákazníci k absenci slotu pro microSD karty. Toho se však v posledních letech zbavují i další výrobci smartphonů a zdá se, že jeho odstranění je postupem času nevyhnutelné. Z integrovaného 256GB úložiště zůstane po zapnutí dostupných zhruba 230 GB.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

Líbilo se nám výkonný procesor

rychlá RAM i úložiště

Nelíbilo se nám někomu může scházet microSD slot

Výdrž baterie: dejte sbohem nabíjení přes noc

Předností vlajkových lodí OnePlus je extrémně rychlé nabíjení a zde tomu není jinak. V případě drátového nabíjení se můžete těšit na výkon až 65 W (kterým disponuje dodávaný adaptér), u bezdrátového pak 50 W v případě OnePlus 9 Pro a 15 W u OnePlus 9, jehož předchozí generace bezdrátové nabíjení vůbec nepodporovala. Nutno podotknout, že ani při nabíjení jsem nezaznamenal nijak velké zahřívání, které v případě 50W bezdrátové nabíječky OnePlus reguluje i v podstavci schovaný větráček. Na rozdíl od předchozí generace bezdrátové nabíječky k ní také není napevno připojený kabel, což jednoznačně chválím, stejně jako osazení dvojicí cívek, tudíž můžete telefon nabíjet na výšku i na šířku (například, když sledujete videa).

Rychlost nabíjení je v každém případě působivá a opravdu mohu potvrdit, že lze novinky drátově nabít za půl hodiny. Kapacita baterie je shodná, tedy 4 500 mAh, jedná se však v podstatě o dva bateriové články, které lze díky tomu nabíjet svižněji. Majitele bezdrátových sluchátek či hodinek s podporou nabíjení Qi jistě potěší i přítomnost reverzního bezdrátového nabíjení výkonem až 5 W.

Co se výdrže týče, u obou modelů jsem nikdy neměl problém přečkat jeden den bez nabíjení. Pokud deaktivujete ambientní displej, 120Hz režim a nebudete na telefonu neustále „viset“, věřím, že se dostanete i na dva dny. Popravdě je však nabíjení tak extrémně rychlé, že je dle mého názoru i jednodenní výdrž zcela dostačující. Nabíjet přes noc tedy rozhodně muset nebudete.

Líbilo se nám extrémně rychlé drátové nabíjení u obou modelů

až 50W bezdrátové nabíjení OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 má nově bezdrátové (15W) nabíjení

podpora reverzního bezdrátového nabíjení

zcela dostačující výdrž

Konektivita: 5G i Bluetooth 5.2

V oblasti konektivity výrobce nezaspal a nabízí to nejlepší na trhu. Samozřejmě zvládá 5G sítě, což jsem osobně otestoval v Praze (u operátora Vodafone), umí ale také Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC či navigační systémy GPS, GLONASS, BDS i Galileo. Nic důležitého tak rozhodně neschází.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: nejlepší ultraširokoúhlý objektiv široko daleko

Fotoaparáty řady OnePlus 9 byly vyvinuty ve spolupráci s vyhlášenou společností Hasselblad, jejíž produkty se podívaly až na Měsíc. To lze poznat nejen dle loga na fotomodulu, ale ihned po spuštění fotoaplikace, které nechybí pro Hasselblad typické oranžové tlačítko spouště a samozřejmě i profesionální režim, v němž si lze pohrát s hodnotami ISO, rychlostí závěrky, ostřením či vyvážením bílé. Aplikace je, stejně jako celá nadstavba, pěkně přehledná, bohužel však trpí neduhem svých předchůdců a sekce nastavení se umí zobrazit pouze vertikálně, což není zrovna dvakrát praktické. Zbytečný mi přijde i režim „Naklonění“, který je podobný filtrům/funkcím, které najdeme i v aplikacích sociálních sítí a část scény rozmaže, zatímco nechá „pruh“ uprostřed snímku ostrý. Jistě vás však bude zajímat, jaká je samotná kvalita snímků.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Teleobjektiv Mono. senzor Rozlišení 48 Mpx 50 Mpx 8 Mpx 2 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.4 Velikost snímače 1/1.43" 1/1.56" Ohnisková vzdálenost 23 mm 14 mm 77 mm Velikost pixelů 1,12 μm 1,0 μm 1,0 μm Ostření osmisměrové PDAF, Laser AF automatické PDAF Optická stabilizace ano ne ano

Po hardwarové stránce najdeme u obou telefonů dva velmi kvalitní senzory od Sony. V případě OnePlus 9 má hlavní 48Mpx snímač také optickou stabilizaci, u základního OnePlus 9 však schází, což je škoda, neboť OnePlus 8 OIS disponoval. Pořízené snímky vypadají na první pohled ve většině případech velmi líbivě – mají správný kontrast, slušné HDR i pěkné barevné podání. A právě na barevnosti fotografií OnePlus pracovalo s firmou Hasselblad. Všimnout si tak můžete zvýrazněných odstínů zelené, žluté či červené, v žádném případě však tyto barvy nejsou přesaturované. OnePlus se ve většině případech daří vytvořit barevně pěkné snímky, i když se možná občas zachová fotoaparát trochu nepředvídatelně. Pokud tedy fotografie primárně pořizujete kvůli sociálním sítím, budete spokojeni. Jakmile si je však přetáhnete do počítače a začnete je prohlížet na větší obrazovce, brzy budete pozorovat spoustu nedostatků, mezi nimiž figuruje zejména šum, nízká úroveň detailů a slívání jednolitých ploch. Noční režim naopak funguje překvapivě dobře a telefony vyfotí velmi pěkné večerní a noční snímky bez extrémně vysvícených oblastí, jako to někdy umí Pixely či smartphony Huawei.

Nejzajímavější je z celé sestavy fotoaparátů ovšem 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením, díky čemuž supluje také makro kamerku. Smartphone sám nabídne aktivaci makro režimu, jakmile fotíte na blízkost zhruba 5 cm. Tento objektiv s tzv. freeform čočkou netrápí žádný efekt rybího oka, který většina telefonů odstraňuje až během postprocessingu softwarově, neboť k deformaci okrajů při focení vůbec nedochází. Dalo by se říct, že fotky z něj vypadají stejně jako z hlavního snímače, avšak s mnohonásobně větším rozsahem. Bezesporu se tak jedná o jeden z nejlepších, možná i úplně nejlepší ultraširokoúhlý objektiv současnosti, na který lze rovněž natáčet v 8K rozlišení.

Zatímco hlavní a ultraširokoúhlý objektiv mají podobné barvy, 8Mpx teleobjektiv má jiné barevné podání, čehož si lze všimnout i při přepínání mezi jednotlivými fotoaparáty. Naštěstí disponuje OIS a kvalita takto pořízených snímků není špatná, ale zároveň se nejedná o nic, co by vás dostalo do kolen. 2Mpx monochromatický senzor je pak podle mého názoru zcela zbytečný. Údajně pomáhá hlavnímu snímači při focení černobílých fotek, toto by však podle mě obstojně zvládl samotný software. 16Mpx selfie kamerka poskytne slušnou kvalitu snímků, které mají obvykle správný kontrast i pěkné barvy.

OnePlus 9 Pro Full HD 30 FPS

OnePlus 9 Pro 8K 30 FPS

OnePlus 9 Pro 8K 30 FPS

OnePlus 9 Pro 4K 30 FPS

OnePlus 9 Pro 4K 30 FPS

Video lze natáčet ve Full HD, 4K, ale i v 8K ve 30 FPS a OIS spolu s elektronickou stabilizací funguje vcelku obstojně, viz ukázky.

Líbilo se nám kvalitní senzory od Sony

špičkový „freeform“ ultraširokoúhlý objektiv

možnost natáčet až 8K ve 30 FPS

Nelíbilo se nám spolupráce s firmou Hasselblad zatím nenaplnila vysoká očekávání

fotografiím schází při přiblížení detaily a mají spoustu šumu

zbytečný monochromatický senzor

fotoaplikace má své mouchy

Software: hlavně svižně

OxygenOS je etalonem dobře zpracované a svižné nadstavby Androidu, která se pochopitelně nachází i v novinkách řady OnePlus 9 (konkrétně se jedná o Oxygen OS 11.2.1.1). Těšit se tak můžete na pěkně zpracované a přehledné prostředí Androidu 11 s březnovými bezpečnostními záplatami. Do budoucna OnePlus slibuje minimálně dvě velké aktualizace (tedy až na Android 13) a alespoň tři roky bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám svižné prostředí

nejnovější bezpečnostní záplaty

Zhodnocení

Novinky OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro se povedly a přinášejí praktická vylepšení oproti předchozí generaci (zejména v případě OnePlus 9). Chvályhodná je možnost volby mezi zaobleným i zcela plochým displejem, 120Hz obnovovací frekvence, ultravýkonný Snapdragon 888 a také nasazení jednoho z nejlepších ultraširokoúhlých objektivů na trhu. Špičková je rovněž rychlost nabíjení či svižná nadstavba OxygenOS. Kritizovat tak lze opravdu máloco.

Poloha čtečky otisků prstů by mohla být o něco výš, fotoaparáty možná nesplní vysoká očekávání všech, kteří slyší na značku Hasselblad, neboť se mezi úplnou špičku (minimálně alespoň zatím) neřadí, a někoho zamrzí také absence slotu pro paměťové karty. Za mě však mohu jak OnePlus 9 Pro, tak OnePlus 9 vřele doporučit, neboť se jedná o skvěle vybavené smartphony, kterým nic zásadního nechybí.

Konkurence

Konkurencí pro OnePlus 9 Pro může být Galaxy S21 Ultra, který nabídne až 10násobný optický zoom, displej s vyšším maximálním jasem či povedenou nadstavbu OneUI.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 Ultra 512+16 GB Rozměry 165,1 × 75,6 × 8,9 mm , 228 g Displej AMOLED, 6,8" (3 200 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2100 , 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,3 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč 37 990 Kč

Do srovnání lze zařadit i některý i nových iPhonů 12. V případě OnePlus 9 Pro to může být 12 Pro Max, u OnePlus 9 pak iPhone 12 (Pro). Kromě jiného operačního systému, jenž má své výhody, ale i nevýhody, se můžete spolehnout na dlouhou softwarovou podporu, kvalitní plochý (ačkoliv jen 60Hz) displej či supervýkonný procesor.

Přejít do katalogu Apple iPhone 12 Pro 512 GB Rozměry 146,7 × 71,5 × 7,4 mm , 189 g Displej OLED, 6,1" (1 170 × 2 532 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A14 Bionic , Paměť úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 2 815 mAh 35 990 Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB Rozměry 160,8 × 78,1 × 7,4 mm , 228 g Displej OLED, 6,7" (1 284 × 2 778 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A14 Bionic , Paměť úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 3 687 mAh 40 999 Kč 40 999 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz