Předvánoční čas je velmi obvyklým momentem pro koupi nového mobilního telefonu. Pokud vás nechávají sítě 5G chladnými a naopak upřednostňujete výkon, kvalitní displej a příznivou cenu, je velmi zajímavou volbou Poco X3 Pro. Lákat vás bude procesorem Snapdragon 860, 120Hz IPS displejem nebo cenou kolem hranice 6,5 tisíce korun.

Úvodem je třeba říci, že Poco X3 Pro není vyloženou novinkou na českém trhu, avšak na zajímavosti mu to rozhodně neubírá. Tím spíše v právě panujícím předvánočním období. Poco X3 Pro je totiž klasickým ztělesněním výkonného a dobře vybaveného telefonu, který rozhodně nezatíží vaši peněženku. Aktuálně jej lze směle pasovat do role ideálního telefonu pro hráče mobilních her, případně pro všechny, kteří chtějí mobil s co nejlepším procesorem a displejem. To vše s Poco X3 Pro získají za zhruba 6,5 tisíc korun. Výrazným nedostatkem je absence 5G, avšak je to opravdu jediná výtka k jinak zajímavému smartphonu?

Technické parametry Xiaomi Poco X3 Pro 128+6 GB Kompletní specifikace Konstrukce 165,3 × 76,8 × 9,4 mm , 215 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP53 Displej TFT IPS, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 860 , CPU: 1×2,92 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 640 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 160 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 1:08 hodin Dostupnost březen 2021Q2 2020, 6 390 Kč

Obsah balení

Ve žlutočerném prodejním balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a silikonové ochranné pouzdro.

Líbilo se nám rychlá nabíječka

Konstrukční zpracování: obyčejný plast

Vzhled telefonu je do značné míry blízký staršímu Poco X3 NFC. Na zadní straně se vyjímá obrovské logo Poco a také snaha o jakési vzorování. Při prvním setkání s novinkou si však spíše všimnete velmi laciných plastových materiálů. Je to trošku škoda, ale nejde o něco, co by telefon znemožňovalo jakkoliv používat.

Více znepokojující je hmotnost. 215 gramů je již opravdu hodně a výrobce se očividně vůbec neobtěžoval se nějak snažit hmotnost stlačit dolů. Jak jsme si již řekli, celý telefon je plastový a hmotnost přesahující 200 gramů je těžko odpustitelná. Lze tak říci, že se Poco X3 Pro rozhodně nehodí do drobnějších dlaní. Pohodlí nepřispívá ani tloušťka přes 9 milimetrů, kterou dostatečně nevylepšuje ani lehké zaoblení zadní strany.

Všechna tlačítka jsou na pravém boku, za vyzdvihnutí stojí zejména to ploché. Ideální výška tlačítek, jejich jistý zdvih a skvěle fungující čtečka otisků prstů – to je kombinace ceněná zlatem. Šuplíček pro SIM karty je na levém boku, avšak jde o hybridní verzi, USB-C a 3,5mm jack dole. Za vypíchnutí stojí ještě mírně zvýšená odolnost se stupněm krytí IP53, která telefon chrání proti stříkající vodě.

Líbilo se nám spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám zbytečně velké logo na zadní straně

vysoká hmotnost

Displej: uspokojí i náročné

Displej je velkým trumfem telefonu. Na 6,67 palcích vám IPS panel přináší Full HD+ rozlišení, skvělou čitelnost a 120Hz obnovovací frekvenci. Procházení nastavením či webovými stránkami tak působí krásně plynule. V rámci úspory baterie však můžete obnovovací frekvenci snížit na běžných 60 Hz.

Displeji bohužel chybí funkce, která by vás informovala o zmeškaných událostech. Vrcholem je, že se zobrazovač rozsvítí při zmeškané události a lze jej probudit zdvihnutím či dvojitým poklepáním. Situaci částečně zachraňuje malá informační dioda nad displejem, která bílým blikáním upozorní na zmeškané události. Čelní stranu chrání sklíčko Gorilla Glass 6.

Líbilo se nám skvěle čitelný displej

jemné rozlišení

120Hz obnovovací technologie

informační dioda

Zvuk: dva přijdou vhod

Aby byl audiovizuální zážitek kompletní, tasí Poco X3 Pro trumf v podobě stereo reproduktorů, které dobře doplní kvalitní displej. Jeden je nad displejem, druhý na spodní hraně, společně hrají skutečně nahlas a až překvapivě kvalitě. Poco se neztratí ani v porovnání s mnohem dražšími telefony. Samozřejmě je ale pro kvalitnější poslech hudby vhodnější sáhnout po sluchátkách, které lze stále připojit i klasicky prostřednictvím 3,5mm jacku.

Líbilo se nám vynikající stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: neutaháte jej

Dostáváme se k hlavnímu důvodu pro pořízení verze Pro. Tím je nasazení skutečně vysoce výkonného procesoru Snapdragon 860. V kombinaci se 6GB operační pamětí dosahuje telefon v AnTuTu na více než 560 tisíc bodů. Mobil se tak hodí i na hraní těch nejnáročnějších her. Je třeba dodat, že ve výkonnostním ohledu nemá Poco X3 Pro ve střední třídě konkurenci. Interní paměť pojme 128 GB, reálně jde po prvním zapnutí o 113 GB. Je vám to málo? Pak existuje 256GB verze, která navíc přináší i 8GB RAM, přičemž její cena je vyšší jen o několik sto korun. V obou případech je možné využít až 512GB paměťovou kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám vysoce výkonný procesor

velká operační paměť

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: můžete se spolehnout

Na vlně radosti vás Poco X3 Pro udrží i v případě výdrže. Takřka dva dny na nabití zařídí baterie s kapacitou 5 160 mAh, a to i při středně náročném používání. Pokud budete používat pouze 60Hz režim displeje, jsou dva dny takřka jistotou. V tomto ohledu jsme tak s výdrží nadmíru spokojeni, Poco X3 Pro se řadí k těm nejlepším, co se výdrže týče. Potěší rovněž 33W nabíjení, pomocí kterého nabijete celý telefon za 1 hodinu a pár minut. Bezdrátové nabíjení se nekoná, ale v dané cenové třídě to nelze považovat za negativum.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž na nabití

rychlé nabíjení

Konektivita: 5G chybí

Poco X3 Pro disponuje Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 nebo LTE. Ve výbavě nechybí ani NFC, avšak již se zapomnělo na 5G. To vám sice nemusí nezbytně chybět, ale mnozí konkurenti jej již nabízejí. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraven konektor USB-C. Připomeňme, že telefon podporuje vložení dvou nano SIM karet.

Líbilo se nám NFC

podpora dvou SIM karet

Nelíbilo se nám nepodporuje 5G

Fotoaparát: dvakrát standardně, dvakrát zbytečně

Modulu s fotoaparáty si všimnete na první pohled. Nejenže vystupuje nad okolní povrch, ale má i celkem netradiční tvar oválu. V něm jsou čtyři fotoaparáty a přisvětlovací dioda. Hlavní snímač disponuje 64 megapixely, avšak běžně se fotí skládáním čtyř snímků do jednoho a výsledkem jsou fotografie v 16 megapixelech. Druhý fotoaparát je se svým záběrem 119° ultraširokoúhlý a nabízí 13 megapixelů. Zbylé dva snímače mají již jen 2 megapixely a jejich specializací jsou makro snímky, respektive práce s přeostřováním fotografií.

Výsledné snímky bohužel zůstávají spíše za očekáváním, a to i v případě dvou papírově schopných snímačů (hlavní a ultraširokoúhlý). Snímky jsou sice poměrně ostré, ale vykreslování složitějších textur či vzdálenějších objektů telefonu příliš nejde. Makro fotoaparát se 2 megapixely příliš parády nenadělá.

Velmi otravné je bohužel prostředí aplikace fotoaparátu, kdy v horizontálním režimu nelze zobrazit nastavení. Tato nelogičnost trápí spoustu čínských výrobců. Chuť si lze spravit kvalitními selfies díky 20megapixelové čelní kamerce.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Video vám telefon natočí klidně ve 4K s 30 snímky za vteřinu. Kvalitou však příliš neoslní, občas nepůsobí plynule a místy se obraz trhá. Zlepšení přinese nastavení na Full HD s 60 snímky za vteřinu.

Nelíbilo se nám hlavní fotoaparát nenadchne

nedomyšlená aplikace fotoaparátu

makro snímač má nízké rozlišení

Software: Android s MIUI

Prostředí je postaveno na Androidu 11 a nadstavbě MIUI 12.5.3. Pokud tedy znáte telefony Xiaomi/Redmi, budete ihned jako doma. Pakliže neznáte, chvilku možná budete bloudit, neboť nastavení je zcela překopané a vyžaduje nějaký čas pro zorientování. Optimalizace se vcelku povedla a prostředí funguje svižně. Nepotěší ale špatně řešené uspořádání prostředí při ovládání gesty, kdy se například klávesnice posune příliš do rohu a na jednotlivá tlačítka je nutné téměř vykloubit palec. O nelogičnostech v aplikaci fotoaparátu jsme psali již výše.

Nelíbilo se nám vzhled nadstavby by zasloužil přepracovat

Zhodnocení

Poco X3 Pro je velice zajímavou nabídkou, zejména nyní před Vánoci. Rozhodně jej můžeme doporučit do rukou mladším uživatelům, kteří ocení vysoký výkon s kvalitním displejem při hraní her. Vhod přijdou i stereo reproduktory. Na druhou stranu jsou zde jen průměrné fotoaparáty a chybí bezdrátové nabíjení. Model X3 Pro bude vyhovovat obecně středně náročným uživatelům, kterým nebude vadit, že se s telefonem nepřipojí do sítí 5G. Za základní verzi si výrobce na českém trhu účtuje zhruba 6,5 tisíc korun, což je adekvátní cena a bude záležet na vašich prioritách.

Konkurence

Pokud vás oslovují telefony Poco a absence 5G je pro vás velkou překážkou, možná vás zaujme Poco M4 Pro 5G. Stojí o pár stovek méně a 5G podporuje. Na druhou stranu má o něco horší displej a výrazně slabší procesor, který však i přesto postačí na běžné činnosti.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco M4 Pro 128+6 GB Rozměry 163,6 × 75,8 × 8,8 mm , 195 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 810 , 2×2,4 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:59 hodin

Příplatek zhruba tisíci koruny vás může dostat k Realme GT Master Edition, který již také 5G podporuje. Celkově se jedná o dobře vybavený mobil se zajímavým designem. Procesor má také slabší, ale již jen opravdu nepatrně.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme GT Master Edition 128+6 GB Rozměry 159,2 × 73,5 × 8 mm , 178 g Displej Super AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 300 mAh

Podobný cenový rozdíl panuje i směrem k Vivu V21, který láká na kvalitní AMOLED displej a solidní procesor, byť ve srovnání s Poco X3 Pro je výkonově slabší. Na druhou stranu opět nechybí podpora 5G.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Vivo V21 5G Rozměry 159,7 × 73,9 × 7,3 mm , 176 g Displej AMOLED, 6,44" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 800U , 2×2,4 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 000 mAh Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz