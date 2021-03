Testujeme OnePlus 9 (Pro)! Těšte se na skvělou fotovýbavu i špičkový displej

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

OnePlus si ve světě chytrých telefonů již několik let buduje pověst výrobce kvalitních smartphonů se špičkovou softwarovou podporou, ale také je často označován za průkopníka v oblasti rychlého nabíjení. Značka se v zejména v poslední době snaží zapracovat i na fotoaparátech, které se například u loňské řady OnePlus 8 řadily k těm povedenějším, na ty nejlépe vybavené fotomobily však v leckterých oblastech ztrácely. Změní to příchod zbrusu nové série OnePlus 9, u níž značka spolupracovala na vývoji se světoznámou společností Hasselblad? To i mnohé další vám prozradíme na následujících řádcích.

OnePlus 9 (Pro) – První dojmy a unboxing

Design: rozdíly najdete v detailech

OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro si lze na první pohled snadno splést, rozdíly v jejich designu však pochopitelně najdeme. Rozpoznávacím znamením je například modul fotoaparátu, který má u verze Pro o jeden senzor víc a také má horizontální nápis Hasselblad. Další detail, kterého si všimnete, jakmile telefony vezme do ruky, spočívá v (ne)zaoblení displeje. Zatímco základní OnePlus 9 nabízí plochý panel, OnePlus 9 Pro má zaoblené okraje. Ať už preferujete jedno, nebo druhé řešení, můžete zůstat bez obav. Oba mobily se drží velmi pohodlně.

Za zmínku rozhodně stojí také barevné varianty, které se opravdu povedly. OnePlus 9 dorazí v narůžovělé Winter Mist, azurové Arctic Sky a černé Astral Black, z nichž k nám se dostala právě narůžovělá Winter Mist. OnePlus 9 Pro bude pro změnu dostupný ve stříbrné Morning Mist, černé Stellar Black a zelené Pine Green (testujeme verzi Morning Mist). V obou případech tedy máme lesklé povrchové úpravy, ulpívání otisků na zádech však není až takový problém, jak bychom očekávali. Hned v balení navíc zákazníci naleznou ochranné pouzdro.

Na závěr zmiňme, že nechybí ani praktické posuvné tlačítko pro přepínání zvukových režimů či slot pro dvojici nanoSIM karet. Pokud je pro vás důležitá zvýšená odolnost IP68, musíte však sáhnout po verzi Pro.

Displej: 120 Hz na dva způsoby

Řada OnePlus 9 přináší plošné nasazení 120Hz panelů typu AMOLED, s touto obnovovací frekvencí tedy můžete počítat, ať už se rozhodnete pro základní variantu, nebo verzi Pro. Kromě zaoblení se však zobrazovače také mírně liší v použité technologii a rozlišení. OnePlus 9 zvládá Full HD+ rozlišení a maximální jas 1 100 nitů, OnePlus 9 Pro pak nabídne maximální svítivost 1 300 nitů a také jemnější WQHD+ panel. Velmi důležitým rozdílem je podpora technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide), která má u verze Pro zajistit až o 50 % nižší energetickou spotřebu.

Oba smartphony rovněž nabídnou podporu HDR10+ i ochranu v podobě Corning Gorilla Glass 5. Zamrzí tak snad jen výrobcem nainstalovaná fólie, která zvlášť u varianty Pro se zaoblením nepříjemně řeže do prstů. Z prvních dojmů jsme však spokojeni se čtečkou otisků prstů, která si zachovala optickou technologii.

Fotoaparáty: konečně ultraširokoúhlé záběry bez zkreslení?

Ve spolupráci se společností Hasselblad si OnePlus připravilo hned několik velmi zajímavých novinek. První z nich je 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv (Sony IMX766) o velikosti 1/1,56" a s free-form čočkou, díky níž je dobře známý efekt rybího oka prakticky neviditelný. Tento senzor je identický u obou modelů. Kde se však fotovýbava liší, to je oblast hlavního snímače.

OnePlus 9 Pro využívá 48Mpx senzor Sony IMX789 (o velikosti 1/1,43") s podporou optické i elektronické stabilizace a světelností f/1.8. Základní OnePlus 9 pak disponuje 48Mpx senzorem Sony IMX789 bez OIS, avšak jinak se shodnými parametry (ohniskem 23 mm, světelností f/1.8 a velikostí jednotlivých pixelů 1,12 μm).

Drobné rozdíly najdeme také ve zbytku fotovýbavy, neboť OnePlus 9 kromě dvojice zmíněných fotoaparátů disponuje 2Mpx monochromatickou kamerou, kterou má i verze Pro a doplňuje ji 8Mpx trojnásobným teleobjektivem o světelnosti f/2.4.

Další informace se dozvíte v krátkém videopředstavení a také v sérii článků, které pro vás chystáme. V nich se zaměříme na fotoaparáty, ale například také na rychlost drátového i bezdrátového nabíjení. Do komentářů nám nezapomeňte napsat, co vás zajímá.

Technické parametry OnePlus 9 Pro 12/256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,2 × 73,6 × 8,7 mm , 197 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,7" (3 216 × 1 440 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , ?