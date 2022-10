Pixel 7 a Pixel Watch jdou do prodeje a další zprávy týdne

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Google konečně oficiálně představil novou řadu telefonů Pixel, stejně tak chytré hodinky. Dnes si řekneme, co nového přináší. Dále nás čeká špičkový fotomobil Huawei a nakonec jedna perla s novými iPhony. Vítejte u mNews.

mNews #189 – Pixel 7 a Pixel Watch jdou do prodeje

Pixel 7 (Pro) inovuje lehce

Hned dva nové telefony si pro nás přichystal Google s názvy Pixel 7 a Pixel 7 Pro. Oba designově vychází z předchozí řady s jedním zásadním rozdílem. Modul s fotoaparáty na zadní straně nyní přímo navazuje na rámeček, stejně tak je hliníkový. Letos mi tak vzhled Pixelů přijde ještě elegantnější. Model Pro se chlubí velkým AMOLED displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, technologií LTPO a hlavně pak jemným 4K rozlišením. Úložiště umí nafouknout až na 512 GB a o chod prostředí se stará 12 GB RAM. Na zádech má tři snímače. Ultraširokoúhlý má nově automatické ostření, takže s ním uděláte makro snímky. Oproti základními modelu nechybí pětinásobný optický zoom.

Základní model i varianta Pro mají společný 4nm čipset Tensor G2, který pro Google vyrábí Samsung. S ním by měl být rovněž spjatý zlepšený post-processing fotografií. Ani základnímu modelu nechybí 50Mpx hlavní snímač se stabilizací obrazu nebo 12Mpx ultraširokoúhlý. Oproti modelu Pro má samozřejmě menší baterii i displej, který je navíc pouze o rozlišení Full HD+ s 90 Hz. Nové Pixely se zde opět nebudou prodávat „oficiálně“, takže to s podporou 5G nevypadá nikterak růžově. Koupit si je však můžete. Pixel 7 začíná na 17,5 tisících korunách a varianta Pro pak 24,5 tisících Kč.

Pixel Watch hrají na vzhled

Vedle telefonů Pixel jsme se konečně dočkali i Pixel Watch. Jejich vzhled známe už dlouhou dobu a nyní máme k dispozici všechny informace. Třeba na rozdíl od Apple Watch zde Google zvolil kruhový vzhled a nesnaží se o co největší obrazovku. To dokazují i tlusté rámečky okolo displeje, což ale poměrně úspěšně skrývá systém hodinek. Nenajdete tu žádnou lunetu, hodinky vypadají jako celistvý oblázek. Na zápěstí by ale měly vypadat dobře. Google slibuje krytí Gorila Glass, měření EKG a vodotěsnost do 50 metrů. Baterie má kapacitu 294 mAh, o výkon se stará starší Exynos 9110 a 2 GB RAM. Co do výkonu tedy hodinky rozhodně neohromí. I kvůli tomu může překvapit cena v přepočtu 10,5 tisíc korun. S LTE připojením pak 12 tisíc Kč.

Mate 50 Pro má proměnlivou clonu

Přestože se značka Huawei víceméně stáhla kvůli sankcím ze západních trhů, pár vybraných modelů se k nám vždy dostane. Jedním z nich je i Mate 50 Pro, který zaujme vzhledem i fotovýbavou. Samozřejmostí je špičkový výkon díky Snapdragonu 8+ Gen1 a krásný velký AMOLED displej se 120 Hz. Všimněte si také dlouhého výřezu, který skrývá 2 snímače pro selfie fotky, ale i 3D senzor pro vylepšené rozpoznávání obličeje. To tak funguje i v naprosté tmě. Prim však hrají foťáky na zádech. V kulatém fotomodulu na vás čeká hlavní snímač s unikátní proměnlivou clonou v rozsahu f/1.4 až f/4.0. Tím se focení telefonem dále přibližuje běžným foťákům. Dále nechybí 3,5násobný optický zoom, ultraširokoúhlý snímač a multispektrální senzor pro vylepšení fotek. Telefon vstupuje na náš trh v černé variantě za dost vysokých 32 tisíc korun. Bez přímé podpory Google služeb a 5G to nebude mít vůbec snadné.

iPhony volají nechtěně o pomoc

Apple klade důraz na bezpečnost a jednou z hlavních inovací letošního roku byla funkce rozpoznání dopravní nehody se schopností zavolat bezpečnostní složky. Nasazení v reálné praxi však ukazuje, že telefony ne vždy skutečnou nehodu rozpoznají... a na druhou stranu někdy volají záchranku zcela zbytečně. Ukázalo se totiž, že projížďka na horské dráze přináší podobné přetížení a změny směru jako nehoda, iPhone tak může vyhodnotit situaci nesprávně. Na nápravě se již pracuje, ale jestli máte nový iPhone či Apple Watch, na adrenalinovou jízdu si je raději neberte.

Když už jsme si tu ukázali novinky od Googlu, tak by vás mohla napadnout otázka: „Ale kde je ten tablet?“ A skutečně, Google na svůj vlastní tablet již delší dobu láká, ale zatím ho oficiálně nepředstavil. A my si tak budeme muset počkat minimálně do příštího roku.