Pixel 7 Pro oficiálně představen aneb to nejlepší v očích Googlu

Fotografie: Google

Google dnes dle očekávání představil svůj nejnovější a současně nejvybavenější počin jménem Pixel 7 Pro. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že jde o to nejlepší s operačním systémem Androide, avšak je nutné dodat, že dle Googlu. Vzhledově vás telefon zřejmě nijak zvlášť nepřekvapí, a to hned ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním je, že se výrazněji neliší od loňského Pixelu 6 Pro, a druhým důvodem je, že vzhled telefonu odhalil samotný Googlu již před několika měsíci.

Došlo tak k zachování základních designových linií, které v případě Pixelu 7 Pro spočívají v zakřiveném displeji, byť zde Google ubral ze svých nároků, a dále z výrazného a méně obvykle horizontálně orientovaného modulu s fotoaparáty. Právě v něm však tkví zásadní mezigenerační rozdíl. Nově totiž bude fotomodul přímo navazovat na rámeček telefonu a stejně jako on bude vyveden z hliníku. Bezpečně tak od sebe poznáte Pixel 7 Pro od staršího typu.

Čelní straně dominuje 6,7palcový AMOLED displej typu LTPO s velmi jemným Quad HD+ rozlišením a až 120Hz obnovovací frekvencí. Přímo do displeje je integrována optická čtečka otisků prstů a nezbývá než doufat, že bude fungovat co možná nejspolehlivěji.

Nároční uživatelé budou jistě spokojeni s výkonem. Google nasazuje zbrusu nový 4nm procesor Tensor G2, který pro něj vyrábí Samsung. Mezigeneračně by mělo dojít k 10% nárůstu výkonu. Spojen bude s velkorysou 12GB operační pamětí a volit budete moci ze tří paměťových variant. Základem bude 128 GB, zlatou střední cestou 256 GB a vrcholem 512 GB.

V již zmíněném fotomodulu na zadní straně se nachází trojice schopných fotoaparátů. Hlavní snímač s 50 megapixely doprovází 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 48megapixelový teleobjektiv, který bude umožňovat hybridně až 30krát přiblížit scénu. V případě optického zoomu je možnost 5krát. Kvalitu fotek bude napomáhat vylepšovat zmíněný nový procesor, zejména pak těch v nočních podmínkách. Ultraširokoúhlý objektiv má nově automatické ostření, což pomůže s makro snímky. Citelnější změna by mohla proběhnout u čelní kamerky, která si sice zachová 11 megapixelů (respektive 10,8 megapixelů), ale má se pochlubit automatickým ostřením, což samozřejmě oceníte při focení selfies.

V případě prostředí u Pixelu vždy víte, co očekávat. Na mysli samozřejmě máme ten nejnovější Android 13 a říjnové bezpečnostní záplaty. Dalších 5 let vám pak bezpečnostní záplaty formou aktualizace budou chodit. Zásadní je nová funkce, a to rozpoznání obličeje pro zabezpečení telefonu. Prakticky se jeví funkce proti nežádoucím hovorům případných podvodníků. Pixel 7 Pro dokáže číslo rozpoznat a ásledně sám vyřešit pomocí zpráv, zda jde skutečně o spam. Ve výbavě dále nechybí podpora NFC či 5G, avšak u mobilních sítí nejnovější generace je velký otazník, zda bude fungovat na českém trhu. Počítat naopak můžete se zvýšenou odolností proti vodě a prachu.

V útrobách telefonu se nachází baterie s kapacitou 5 000 mAh, což je poměrně slušná a standardní kapacity s ohledem na velikost telefonu. Google se stejně jako Samsung nehoní za co nejvyšším výkonem nabíjení a tak budoucím majitelům bude muset stačit 30W výkonu po drátu. Alternativou bude o něco pomalejší bezdrátové nabíjení.

na vybraných trzích by se nový Pixel 7 Pro měl ve třech barevných kombinacích začít prodávat již 13. října, avšak Česká republika na tomto seznamu nefiguruje. Cena 128GB varianty by se měla pohybovat v přepočtu kolem 28 tisíc korun i s daní.