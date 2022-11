Google Pixel 7 Pro je v současnosti údajně druhým nejlépe fotícím smartphonem na trhu, nabídne však také velký 120Hz LTPO displej, proprietární procesor či stále neokoukaný design. Jak se novinka povedla jako celek?

Ačkoliv je Google jednou z největších technologických společností na světě, jeho Pixel 7 Pro (a nejen ten) působí na českém trhu stále jako outsider. Oficiálně se zde neprodává (i když Google v ČR oficiální zastoupení má) a navzdory hardwaru pro 5G na našem území nepřináší podporu nejrychlejších sítí. Zájemcům obvykle nezbývá nic jiného, než se obrátit na přeprodejce, případně objednat Pixel z ciziny (třeba ze sousedního Německa). Podaří se novince vyvážit zjevné nevýhody zbylou výbavou?

Google Pixel 7 Pro – videorecenze

Za zapůjčení Google Pixelu 7 Pro děkujeme Alza.cz, kde si telefon můžete rovněž zakoupit.

Obsah balení: včetně redukce

Krabička obsahuje kromě samotného telefonu rovněž moderní USB-C/USB-C kabel, veškeré potřebné příručky a také redukci z USB-A (samice) na USB-C (samec). Adaptér si však již musíte dokoupit sami.

Líbilo se nám včetně redukce

Konstrukční zpracování: neberte barvu na lehkou váhu

Google Pixel 7 Pro se po konstrukční stránce pramálo změnil od Pixelu 6 Pro, i když nějaké inovace zde přeci jen najdeme. Tou na první pohled nejsnáze viditelnou je bezpochyby fotomodul, který si zachoval stejný tvar – táhne se tak z jednoho boku k druhému (a stále se o něj dá opřít prst), nově je však napojený na kovový rámeček zařízení. Použité řešení vypadá designově povedeně a věřím, že je díky němu telefon i o něco bytelnější, nevýhodou však může být větší náchylnost použitého hliníku na poškrábání, než tomu bylo u skleněného fotomodulu.

Méně stylově pak vypadá zvláštní výřez na horní straně, který obvykle kryje mmwave anténu, tu však mobil údajně nemá. Stejně tak nemohu nikomu doporučit testovanou barevnou variantu Obsidian, která je extrémně nepraktická. Nejedná se ani tak o otisky prstů na skle s ochranou Gorilla Glass Victus, ale spíše o to, že v odrazech zad vše extrémně leskne a kolem fotomodulu takřka po každém vytažení telefonu z kapsy najdete prach, jenž bude kontrastní k tmavým zádům. Rozhodně bych si tak vyhlédl jinou barevnou variantu.

Na druhou stranu lze pochválit odolnost dle IP68, velmi povedenou haptickou odezvu (jednu z nejlepších u zařízení s Androidem) či celkový pocit z telefonu. Boky jsou poměrně zaoblené, což napomáhá tomu, že se Pixel 7 Pro velmi příjemně drží. Dokonce s ním lze vcelku snadno otáčet v ruce, což by třeba s iPhonem 14 Pro Max, který je rozměrově dost podobný, avšak má hranaté rámečky, moc dobře možné nebylo. Na těle dále najdeme rovněž slot pro jedinou nanoSIM kartu (k dispozici je i eSIM).

Líbilo se nám kvalitní haptická odezva

příjemně se drží

stále neokoukaný design

vysoká odolnost IP68 i ochrana Gorilla Glass

Nelíbilo se nám nevýhody spojené s tmavým provedením varianty Obsidian

Displej: krásná podívaná, ale co ta čtečka?

6,7" OLED panel s extra jemným rozlišením 1 440 × 3 120 pixelů (kvůli úspoře baterie lze rozlišení snížit) skýtá krásnou podívanou, obzvlášť pak při sledování obsahu podporujícího HDR10 a HDR10+. Výrobce rovněž vsadil na technologii LTPO, která by tak měla být schopna měnit frekvenci v rozsahu 10 až 120 Hz, při zapnutém ukazateli Hz (po aktivaci vývojářského režimu) však přeblikával pouze mezi 60 a 120 Hz. Je tedy otázkou, jestli systém vůbec 10 Hz využívá (případně jej zobrazí ve vývojářském nastavení).

Z dalších výbavy nepřekvapí ochrana v podobě Gorilla Glass Victus a také velmi vysoký maximální, ale i velmi nízký minimální jas. Celkově by se tak jednalo o špičkový displej, kterému není mnoho co vytknout, nebýt však čtečky otisků prstů. Ta je i tentokrát optického typu a bohužel nepatří k těm nejlepším. Oproti Pixelu 6 Pro byl u mě osobně zážitek z používání čtečky nepochybně lepší, stále se mi však (častěji, než by mělo) stávalo, že jsem musel prst přiložit opakovaně, aby jej čtečka rozpoznala. Podobně, jako si stěžuji u jiných smartphonů, musím i zde zmínit, že mnohem lépe by Google udělal, kdyby nasadil nový druh ultrazvukového čtečky od Qualcommu, která je více než 10násobně větší, rychlejší i spolehlivější.

Líbilo se nám povedený displej

až 120Hz obnovovací frekvence

vysoká jemnost i jas

Nelíbilo se nám čtečka by zasloužila vylepšit

Zvuk: dokonce i s basy

Google Pixel 7 Pro se chlubí dvojicí hlasitých reproduktorů, které rozhodně nezahanbí, nechybí jim ani solidní náznak basů, tudíž klidně poslouží i místo menšího přenosného reproduktoru. Žádný problém jsem nezaznamenal ani u telefonních hovorů, kdy jsem se s protistranou slyšel bez problémů.

Líbilo se nám kvalitní stereo

Výkon hardwaru: podruhé a ještě lépe

Google se již u předchozí řady Pixelů vydal cestou vlastních procesorů, na jejichž vývoji spolupracoval se Samsungem. V Pixelu 7 Pro tak najdeme čipset s mezigeneračně vyšším taktem skládající se ze dvou jader X1 o max. frekvenci 2,85 GHz, dvou jader Cortex-A78 s taktem až 2,35 GHz a čtyř úsporných jader Cortex-A55 schopných dosáhnout frekvence až 1,8 GHz. V případě grafické jednotky se pak jedná o Mali-G710 MP7, ještě více si však podle mě Google zakládá na TPU jednotce pro AI výpočty (i při pořizování fotografií) a také NPU, které pomáhá s různými chytrými funkcemi (viz kapitola o softwaru).

Ačkoliv není Google Tensor druhé generace nejvýkonnějším procesorem v říši Androidu, plnohodnotně postačí ke svižnému chodu za několik let i hraní her. Během používání jsem se setkal s jednou situací, kdy se mobil nepřiměřeně zahřál během nabíjení, které navíc probíhalo extrémně pomalu, přikládám to však pověstným softwarovým problémům těchto zařízení (což je samozřejmě ostuda, neboť se jedná o telefon od Googlu, který Android vyvíjí), nikoliv procesoru či chlazení telefonu jako takovému. Potvrzuje to i bezproblémová úroveň zahřívání během hraní her či natáčení 4K videa.

Kromě zmíněného bugu je podle mě rovněž škoda, že verze Pro startuje na 128 GB, což může být přeci jen trochu málo, když máte takto povedený fotomobil. Mnohem lépe by tedy podle mě působilo, kdyby byla startovací velikost úložiště již 256 GB, pro ty nejnáročnější však existuje i varianta s 512 GB. V mém případě dostupných 12 GB RAM naopak možná působí až trochu jako zbytečně mnoho, je to tedy spíše výhoda do budoucna.

Líbilo se nám dostatek výkonu

až 12 GB RAM a 512GB úložiště

nezahřívá se

Výdrž baterie: rychlostí má ještě co dohánět

Kapacita baterie se mezigeneračně (kromě zanedbatelných 3 mAh) nijak nezměnila. Stále platí, že i díky vlastnímu procesoru je na tom z hlediska výdrže Pixel 7 Pro velmi dobře. Den jsem obvykle začínal okolo šesté s plně nabitým zařízením (přes noc jsem nabíjel skrze bezdrátovou podložku) a ke konci dne okolo desáté večer stále mobil ukazoval 30 až 40 % kapacity. Teoreticky by tak mohl být Pixel 7 Pro 1,5denním (u velkých snaživců možná 2denním) smartphonem, nepoužíval jsem však Always-On ani nejvyšší QHD+ rozlišení (zobrazení až 120 Hz však ano).

Z hlediska výdrže si tedy rozhodně nemohu stěžovat, kde však přichází zklamání, to je rychlost nabíjení. V době, kdy se některé telefony s podobně velkou baterií zvládnou nabít z 0 do 100 % za pouhých 20 minut, trvá Pixelu 7 Pro plné nabití necelé dvě hodiny. Pokud jej tak budete nabíjet jako já přes noc (třeba bezdrátově), není to absolutně žádný problém a díky dobré výdrži se vám nestane, že by se Pixel 7 Pro během dne vybil. Zapomenete-li jej však nabít, budete si s sebou na cesty muset vzít powerbanku nebo jej zkrátka nabít v autě, kanceláři, kavárně či kdekoliv jinde, a to může být jednoduše otrava, neboť se bude nabíjet hodně pomalu. Zajímavě působí podpora až 23W bezdrátového nabíjení (stejný výkon jako u kabelu), bohužel však takto výkonnou bezdrátovou nabíjecí podložkou nedisponuji, takže jsem jej nemohl vyzkoušet. Majitele sluchátek či chytrých hodinek s podporou bezdrátového nabíjení potěší reverzní nabíjení. V možnostech nastavení (i navzdory pomalému nabíjení) trochu zamrzí, že zde není možnost limitovat maximální úroveň nabití například na 80 či 90 %, jiní výrobci totiž tuto funkci nabízí.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

výkonné bezdrátové nabíjení včetně reverzního

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení přes kabel

nelze nastavit strop pro nabíjení

Konektivita: 5G podporuje, ale ne u nás

V oblasti konektivity nechybí podpora NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e ani navigační systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Pixel 7 Pro navíc jako jediný z řady Pixelů 7 nabízí také UWB, i když o jeho současné využitelnosti by se dalo přinejmenším polemizovat. Telefon je vybaven rovněž hardwarem pro 5G, kvůli chybějícím certifikacím si však 5G (či VoLTE) nevyužijete. Ze svého okolí znám minimálně dvě osoby (technologické redaktory), kteří s Pixely fungují bezproblémově a osobně mi absence 5G žíly také nijak netrhá (VoLTE se však občas zkrátka hodí). I tak ale nelze než nesouhlasit s tím, že telefon by zkrátka 5G i VoLTE podporovat měl, Google by tedy měl zainvestovat do potřebných certifikací a v ideálním případě zde začít Pixely i oficiálně nabízet.

Líbilo se nám příkladná konektivita včetně UWB

Nelíbilo se nám 5G či VoLTE však v ČR (bez rootu) nefunguje

Fotoaparát: ten vám spraví chuť

Fotovýbava je jedním z hlavních lákadel Pixelu 7 Pro a je dokonce ještě o něco lepší, než tomu bylo u vyhlášeného Pixelu 6 Pro. Dle přiložené tabulky můžete ostatně sami posoudit, o jak variabilní fotovýbavu se jedná. Za velkou novinku považuji nasazení upraveného ultraširokoúhlého objektivu s mezigeneračně větším rozsahem, který navíc díky automatickému ostření zastoupí i makro snímač. Další výraznější novinkou je pětinásobný teleobjektiv namísto čtyřnásobného, který se nacházel u modelu 6 Pro.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 5× teleobjektiv Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 48 Mpx 10,8 Mpx Clona f/1.85 f/2.2 f/3.5 f/2.2 Ohnisko/rozsah 25 mm (82˚) 125,8˚ 120 mm (20,6˚) 21 mm Velikost senzoru 1/1,31" 1/2,9" 1/2,55" 1/3,1" Velikost pixelu 1,2 µm 1,25 µm 0,7 µm 1,22 µm Typ ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF automatické vícesměrové PDAF Pevné OIS ano ne ano ne

Na rozdíl od systému jsem naštěstí u fotoaparátu nenarazil na žádné nedostatky, potěší i relativně konzistentní výsledky včetně barevného podání napříč jednotlivými fotoaparáty. Hlavní 50Mpx snímač dokáže pořídit vysoce detailní snímky, které mají skvělý kontrast, expozici, zaostření i HDR. Výsledné fotografie je tak radost sledovat nejen na displeji telefonu, ale i na velké obrazovce, a to stejné platí pro ultraširokoúhlý objektiv, který zvládá velmi dobře potlačit tzv. efekt rybího oka (deformaci obrazu v okrajích), zabere toho opravdu mnoho a přitom má stále dostatek detailů. Ten si navíc velmi obstojně vedl i ve zhoršených světelných podmínkách, a to třeba i téměř naprosté tmě, viz přiložené snímky. Pětinásobný teleobjektiv je kvalitou rovněž na výši, při jeho spuštění ve fotoaplikaci pouze trvá zhruba sekundu, než se obraz správně zaostří. Poté se můžete těšit na barevně povedené snímky, které opět mají správně nastavenou expozici, kontrast i dostatek detailů.

Povedená je rovněž 10,8Mpx selfie kamerka, která je ultraširokoúhlá, zvládne tak bez problémů zachytit i skupinové selfies, její jedinou (menší) nevýhodou je absence automatického ostření, na druhou stranu zvládá natáčení videí ve 4K s 60 FPS, což některé vlajkové telefony neumí. 4K s 60FPS je stropem při natáčení na zadní snímače (hlavní, ultraširokoúhlý i teleobjektiv), 8K tedy k dispozici není, ale podle mě je to pouze dobře, neboť má stejně téměř nulovou využitelnost. Za vyzdvihnutí pak tradičně stojí noční režim, který podává fantastické výsledky, či některé další funkce, viz videorecenze.

Google Pixel 7 Pro 4K 30 FPS 1

Google Pixel 7 Pro 4K 30 FPS

Google Pixel 7 Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám vysoce kvalitní fotovýbava

špičkový noční režim

ultraširokoúhlá selfie kamerka

široké možnosti nastavení

Software: Android 13 a spousta chyb

Jakkoliv jsou Pixely vyzdvihované kvůli softwarové podpoře, nezaslouží si pochvalu za stav softwaru, s nímž jdou do prodeje. Přestože se testovaný Pixel 7 Pro již několik měsíců mohl ohřát na trhu, trpí systém stále na relativně velké množství nejrůznějších chyb, jejichž povaha se liší. Tu se na obrazovce zasekne ovládání hlasitosti, které překrývá ostatní ovládací prvky (včetně klávesnice) a nelze jej odstranit jiným způsobem než restartem, tu se zvláštně zmenší tlačítka ve stahovací roletce a jindy se zase setkáte s nepříčetným roztahováním a zmenšováním aplikace na displeji zařízení (konkrétně se jednalo o Call of Duty). Mnohem strašidelněji pak působí již zmíněná chyba se zahříváním během nabíjení, kdy se zhruba za hodinu telefon nabil pouze o 10 %, byl však již velmi teplý. Stejných a podobných případů je bohužel internet plný, Pixely tedy ani letos „nezklamaly“, minimálně ne model Pixel 7 Pro. Jakkoliv jsou mi Pixely sympatické a Pixel 7 Pro se mi líbí, musím přiznat, že stav softwaru je skutečnou ostudou Googlu, který by měl naopak Pixely mít jako jedny z nejlépe odladěných smartphonů s Androidem na trhu.

Abych však nebyl pouze negativní, musím zmínit, že pokud se nenecháte naštvat nejrůznějšími bugy v systému, které budou později (snad) odstraněny (a nezbývá než doufat, že nepřibydou nové) používá se Pixel relativně příjemně. Kromě relativně dlouhé softwarové podpory, která by však mohla být také o něco lepší (Google slibuje 3 velké aktualizace OS a 5 let bezpečnostních updatů), zde výrobce připravil i několik praktických vychytávek, jež jinde než u Pixelů nenajdete. Jednou z nich je funkce Co to hraje, která zaznamenává hudbu hrající ve vašem okolí, což se hodí například při poslechu rádia během řízení, kdy nemáte čas hned tak na telefonu spustit Shazam či jinou podobnou službu. Rozpoznávání skladeb sice není vždy 100% (myšleno v duchu, že méně známé skladby telefon rozpoznat nemusí), většinou však funguje tak, jak má. Detekce skladeb navíc probíhá přímo v telefonu díky stažené databázi, nikoliv skrze cloud, pokud byste se obávali o vaše soukromí.

Další funkcí je pak například přepis mluveného slova (podobně jako to umí automaticky i YouTube v podporovaných jazycích, mezi kterými ČJ zatím není), detekce autonehod (s níž Google přišel dřív než Apple) a další vychytávky.

Líbilo se nám praktické softwarové vychytávky dostupné pouze pro Pixel

relativně dlouhá softwarová podpora

Nelíbilo se nám software ani po několika měsících od představení není odladěný a obsahuje různé chyby

Zhodnocení

Google Pixel 7 Pro je špičkový telefon, avšak jen za podmínky, že se dokážete povznést nad stále přítomné bugy v systému, velmi pomalé nabíjení či absenci 5G sítí a VoLTE. Odměnou vám naopak bude perfektně vybavený fotomobil s krásným displejem, dlouhou výdrží i zajímavým designem doplněným o vysoce kvalitní haptickou odezvu.

Konkurence

Jelikož Google Pixel 7 Pro nepřináší žádné extrémní inovace a designově vychází z Pixelu 6 Pro, můžete zauvažovat i nad tímto modelem, s nímž ušetříte několik tisíc korun, přitom dostanete velmi podobnou výbavu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 6 Pro 128 GB Rozměry 163,9 × 75,9 × 8,9 mm , 210 g Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 5 003 mAh Kč

Potenciální zájemci o Pixel 7 Pro mohou zvážit i nákup Galaxy S22 Ultra, který přináší integrované pero S Pen, desetinásobný optický zoom i ještě o něco kvalitnější displej s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S22 Ultra 512+12 GB Rozměry 163,3 × 77,9 × 8,9 mm , 229 g Displej AMOLED, 6,8" (3 080 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč 30 990 Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz