Moderní telefon, který má být výkladní skříní systému Android? I to lze říci o řadě Pixel a nejnovější Pixel 7 se tuto skutečnost snaží naplňovat. Není přerostlý, má úžasný hlavní fotoaparát, kvalitní displej i působivé reproduktory. Nadále však platí nepříjemná negativa pramenící z oficiální nedostupnosti na českém trhu.

Nové Pixely přicházejí v posledních letech vždy na podzim a letošek nebyl výjimkou. Dočkali jsme se nejvybavenějšího Pixelu 7 Pro a mírně odlehčeného Pixelu 7. Ten ctí design zavedený loni a inovovaný letos, ale sází na menší tělo a jen nepatrně pozměněnou výbavu. Na českém trhu se nabízí u vybraných prodejců za zhruba 17,5 tisíc korun.

Za zapůjčení Google Pixelu 7 děkujeme společnosti CZC.cz, kde si telefon můžete rovněž zakoupit.

Technické parametry Google Pixel 7 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 155,6 × 73,2 × 8,7 mm , 197 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,3" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Chipset Google Tensor G2 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 700 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost říjen 2022, ?

Obsah balení: včetně redukce

Krabička obsahuje kromě samotného telefonu rovněž moderní USB-C/USB-C kabel, veškeré potřebné příručky a také redukci z USB-A (samice) na USB-C (samec). Adaptér si však již musíte dokoupit sami.

Líbilo se nám včetně redukce

Nelíbilo se nám chybí nabíječka

Konstrukční zpracování: neberte barvu na lehkou váhu

Vzhledově vychází Pixel 7 z rok starého Pixelu 6 a není se čemu divit. Velké designové revoluce nedělá každý rok snad žádný výrobce. Poznávacím znamením proto zůstává méně obvykle horizontálně orientovaný fotomodul na zadní straně. Právě ten se však mírně inovoval a nově je spojen s kovovým rámem telefonu. Výsledek působí přeci jen lépe než loni a ve hře je také možné zvýšení robustnosti telefonu.

Dnešní optikou není telefon nijak velký a díky zaoblení zadní strany se pohodlně drží. Co mě však již několik let na Pixelech irituje, je rozmístění tlačítek na pravém boku, kdy je odemykací klávesa výše než dvojtlačítko. drtivá většina konkurence to má naopak a zvyknout si na to trvá opravdu dlouho. Nehledě na fakt, že odemykací tlačítko je ve větší permanenci a v současném stavu je nepohodlně vysoko.

Zpracování mobilu je příkladné, vše je pevné. Navrch nechybí certifikace IP68, takže nevadí prach ani voda. Na druhou stranu je zde nepraktický povrch zad telefonu, kde ulpívají otisky prstů a především prach. Na námi testované bílé variantě je prach neskutečně otravný, neboť se drží u vystupujícího modulu s fotoaparáty.

Líbilo se nám příjemně se drží

stále neokoukaný design

vysoká odolnost IP68 i ochrana Gorilla Glass

Nelíbilo se nám na těle ulpívá prach

nevhodně umístěná tlačítka

Displej: uživatelsky přívětivý

Na 6,3 palcích se rozprostírá nádherný AMOLED panel se sytými barvami, podporou HDR 10+ a výborným jasem, který učiní displej čitelným za jakýchkoliv okolností. K dokonalosti chybí jen vyšší obnovovací frekvence, 90 Hz dnes již málokoho nadchne, tím spíše u dražšího zařízení. Zmínit musím perfektní haptickou odezvu, která nesnese srovnání s žádným jiným telefonem. V tomto jsou Pixely od Googlu nedostižné.

Ochranu displeje má na starost sklíčko Gorilla Glass Victus a v displeji je integrována čtečka otisků prstů, ze které již taková radost nepanuje. Primární problém je vysoké umístění, kdy ji většinou na první dobrou správně netrefíte. Odemknutí je pak zbytečně zdlouhavé. Telefon má povedený režim Always-On, kdy máte na očích vše podstatné, a to velmi přehledně seřazené.

Líbilo se nám povedený displej

skvělá haptická odezva

vysoká jemnost i jas

Nelíbilo se nám příliš vysoko umístěná čtečka

pouze 90 Hz

Zvuk: to si necháte líbit

Google Pixel 7 se chlubí dvojicí hlasitých reproduktorů, které rozhodně nezahanbí, nechybí jim ani solidní náznak basů, tudíž klidně poslouží i místo menšího přenosného reproduktoru. Žádný problém jsem nezaznamenal ani u telefonních hovorů, kdy jsem se s protistranou slyšel bez problémů.

Líbilo se nám kvalitní stereo

Výkon hardwaru: podruhé ve vlastní režii

Google se již u předchozí řady Pixelů vydal cestou vlastních procesorů, na jejichž vývoji spolupracoval se Samsungem. V Pixelu 7 tak najdeme čipset s mezigeneračně vyšším taktem skládající se ze dvou jader X1 o max. frekvenci 2,85 GHz, dvou jader Cortex-A78 s taktem až 2,35 GHz a čtyř úsporných jader Cortex-A55 schopných dosáhnout frekvence až 1,8 GHz. V případě grafické jednotky se pak jedná o Mali-G710 MP7, ještě více si však podle mě Google zakládá na TPU jednotce pro AI výpočty (i při pořizování fotografií).

Benchmark testy

Tensor G2 nepatří mezi ty nejvýkonnější procesory na trhu, ale rozhodně vás nijak neomezuje při náročné práci či hraní her. V tomto ohledu telefon vše s přehledem zvládá. S procesorem se pojí 8GB operační paměť a v základu 128GB úložiště. Můžete však sáhnout i po dvojnásobku, což je dobré zvážit, protože chybí slot na paměťovky.

Líbilo se nám dostatek výkonu

Nelíbilo se nám chybí slot pro paměťovky

Výdrž baterie: slušná nabídka

V útrobách Pixelu 7 je připravena baterie s kapacitou 4 355 mAh, což je průměr. Výdrž se pohybuje kolem jednoho celého dne, což je opět dnešní průměr. Slabou stránkou smartphonu je ale rychlost nabíjení, která činí maximálně 20 W. K úplnému nabízí je zapotřebí bezmála hodina a půl. Naopak chválíme až 20W bezdrátové nabíjení a podporu reverzního dobíjení

Líbilo se nám výkonné bezdrátové nabíjení včetně reverzního

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení přes kabel

Konektivita: 5G podporuje, ale ne u nás

V oblasti konektivity nechybí podpora NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e ani navigační systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Telefon je vybaven rovněž hardwarem pro 5G, kvůli chybějícím certifikacím však 5G (či VoLTE) nevyužijete. Ze svého okolí znám minimálně dvě osoby (technologické redaktory), kteří s Pixely fungují bezproblémově a osobně mi absence 5G žíly také nijak netrhá (VoLTE se však občas zkrátka hodí). I tak ale nelze než nesouhlasit s tím, že telefon by zkrátka 5G i VoLTE podporovat měl, Google by tedy měl zainvestovat do potřebných certifikací a v ideálním případě zde začít Pixely i oficiálně nabízet.

Líbilo se nám příkladná konektivita

Nelíbilo se nám 5G či VoLTE však v ČR (bez rootu) nefunguje

Fotoaparát: sázka na jistotu

Fotoaparáty bývají na Pixelech tou hlavní zbraní a Pixel 7 to jen potvrzuje. Hlavní fotoaparát vás může zlákat 50megapixelovým rozlišením, optickou stabilizací a velmi rychlým vícesměrovým ostřením, které je navíc doprovázené laserovým autofocusem. Ve výsledku se můžete spolehnout, že zejména ve dne je fotografování Pixelem 7 okamžité, na nic se nečeká, což se samozřejmě kladně projevuje na perfektní ostrosti po celé ploše. Výsledné snímky mají také požadovaný dynamický rozsah a věrné barevné podání. Velmi dobře si Pixel 7 poradí i v noci či temných zákoutích, kdy společně s nočním režimem a umělou inteligencí otevře závěrku na několik vteřin a pořídí až nečekaně prosvětlený snímek, kde je minimum šumu a dostatek detailů.

Sekundární snímač s 12megapixelovým rozlišením je ultraširokoúhlý, nicméně šířka záběru je pouze 114°, což není mnoho a někdo, kdo je zvyklý na konkurenční snímače, může být mírně překvapen. Na každý pád i tento snímač produkuje kvalitní snímky po celé ploše. Ve srovnání s hlavním snímačem viditelněji zaostává až při fotografování v noci či interiérech, což je však pochopitelné.

Velmi dobře si mobil vede i v případě záznamu videa, jehož vrcholem je 4K rozlišení a 60 snímků za vteřinu. Obraz je prokreslený a není roztřesený. I v průběhu záznamu můžete volně přepínat mezi oběma zadními snímači.

Google Pixel 7 (testovací video) – 4K, 60 FPS

Líbilo se nám vysoce kvalitní fotovýbava

špičkový noční režim

široké možnosti nastavení

Nelíbilo se nám chybí teleobjektiv

Software: to nejnovější

Prostředí má dle očekávání na starosti nejnovější Android 13. Optimalizace se povedla na jedničku, prostředí funguje skvěle včetně příjemných animací. Bezpečnostní záplaty jsou platné k prosinci. Jinými slovy, nic novějšího telefon ani nemůže mít. Doplňme, že podpora je slibována na 3 roky, respektive 5 v případě bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám aktuální software

perfektní optimalizace

Zhodnocení

Nový Pixel 7 od Googlu se staví do pozice dostupnějšího zařízení, které poskytuje pohled na to, jak si Google představuje kvalitní telefon. Novinku zdobí špičkové zpracování, kvalitní displej nebo dostatečný výkon. Kapitolou sama pro sebe je pak hlavní fotoaparát, který většinou zastíní konkurenci. K dokonalosti vlastně nic nechybí. Stačilo by jen, aby jej Google oficiálně dodával na český trh, případně alespoň neblokoval tak standardní funkce, jako je podpora 5G a VoLTE. Aktuálně tak Pixel 7 příliš doporučit nelze, neboť u telefonu za 17,5 tisíc korun je absence 5G poměrně zásadní nedostatek.

Konkurence

Konkurence to má s Pixelem 7 pro jeho nečekané přešlapy poměrně snadné. Pakliže vám nevadí větší telefon, nabízí se nepatrně dražší OnePlus 10 T s výrazně výkonnějším procesorem. Na druhou stranu nezvládá bezdrátové nabíjení.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi OnePlus 10T 128+8 GB Rozměry 163 × 75,4 × 8,8 mm , 203,5 g Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , 1×3,2 GHz + 3×2,75 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 800 mAh Kč

Opomenout nemůžeme ani Samsung Galaxy S21 FE, který je oproti Pixelu 7 levnější, ale výkonnější, zvládá 5G a kromě nepatrně horšího fotoaparátu se může pochlubit třeba i lepší softwarovou podporou.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 FE 128+6 GB Rozměry 155,7 × 74,5 × 7,9 mm , 177 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh , doba nabíjení: 1:17 hodin Kč 15 990 Kč

