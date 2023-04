Google Pixel Watch v redakci. Jaké jsou naše první dojmy?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V duchu rčení lépe pozdě nežli později k nám do redakce zavítaly první chytré hodinky od Googlu s označením Pixel Watch. Premiéru si odbyly již v říjnu minulého roku, na náš trh se však (formou přeprodeje) podívaly teprve nedávno a kvůli absenci oficiálního zastoupení pro velké množství uživatelů stále představují tak trochu exotiku.

Za zapůjčení Google Pixel Watch děkujeme Alza.cz, kde si hodinky můžete rovněž zakoupit.

Hodinky spíše pro dámy?

Po nedávno testovaných Huawei Watch Ultimate, v jejichž recenzi jsem obdivoval dílenské zpracování i použité materiály, ale také káral za absenci bezkontaktního placení, mi způsobil přechod na Pixel Watch s trochou nadsázky velikostní šok. Tyto hodinky jsou totiž zásadně menší a vlastně jsou relativně malé i ve světě chytrých hodinek jako takových.

Samotné rozměry 41 × 41 ×12,3 mm jsou ve srovnání s rozměry Watch Ultimate (48,5 × 48,5 × 13 mm) skutečně miniaturní, stejně jako hmotnost 36 vs. 76 gramů. Po stránce tvaru lze Pixel Watch zřejmě nejlépe připodobnit oblázku, což lze tvrdit nejen při pohledu na hodinky na zápěstí, ale i po jejich sundání a zkoumání spodní strany. Ta je značně vypouklá, vyvýšená tedy není pouze oblast se senzory, jako je tomu u mnoha chytrých hodinek. Samotný řemínek, jenž má v balení dvě velikosti, je pak potřeba protáhnout dvojicí oček a zároveň uchytit pomocí vystouplého bodu. I po krátkém používání mohu říct, že se jedná o ten typ řemínku, který alespoň na mém zápěstí musím mít spíše více než méně utažený a po sundání hodinek je zápěstí mírně otlačené. Ačkoliv je přezka designově hezká, měl jsem na ruce již hodinky s pohodlnějším uchycením. Velikostí ciferníku jsou Pixel Watch dodávané pouze v jedné velikosti ideální spíše na dámské zápěstí či obecně pro uživatele, kteří preferují menší ciferníky.

Haptikou se řadí ke špičce, na Apple Watch však stále ztrácí.

Nevýhodou menších rozměrů (částečně však za to mohou i tlustší rámečky obrazovky) je pak relativně malý 1,2" displej. Jeho čitelnost je sice příkladná i venku díky vysokému jasu, pochopitelně se také jedná o AMOLED a kryje jej Gorilla Glass 5, ovšem při přechodu z většího displeje chytrých hodinek je jednoduše vcelku malý. Možná tenčí rámečky a alespoň 1,3" by představovalo ideální kompromis mezi rozměry hodinek a velikostí displeje.

Co se mi naopak od začátku používání zalíbilo, to je haptická odezva, která se jednoznačně řadí k těm lepším. V říši hodinek s Wear OS bych ji zařadil na vrchol žebříčku nebo někde spolu s Galaxy Watch od Samsungu, oproti Apple Watch mají však stále co dohánět.

Ptejte se, co vás zajímá

Pixel Watch od Googlu právě začínáme testovat a vy se nás tradičně můžete ptát na vše, co vás ohledně těchto chytrých hodinek zajímá. V chystaném testu se nepochybně zaměříme na systém, výdrž, ale třeba také konektivitu a další aspekty.