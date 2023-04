Google Pixel Watch jsou na našem trhu stále poměrně unikátním modelem, který zde nemá oficiálně zastoupení, ovšem díky přeprodejcům, jako je například Alza.cz, vám mohou zhruba za 10 tisíc korun říkat pane. Jak se vůbec první chytré hodinky tohoto výrobce povedly?

První chytré hodinky společnosti Google na sebe právem upoutaly mnoho pozornosti, ostatně výrobce na ně „lákal“ již pěkně dlouhou dobu předem a výhled na kombinaci hardwaru a softwaru od jedné společnosti vypadal slibně. Prvotina od Googlu je však bohužel trochu jiná, než jsem doufal...

Za zapůjčení Google Pixel Watch děkujeme Alza.cz, kde si hodinky můžete rovněž zakoupit.

Google Pixel Watch mají zásadní nedostatek (RECENZE)

Technické parametry Google Pixel Watch Kompletní specifikace Konstrukce 41 × 41 × 12,3 mm , 36 g , odolnost: IP68 Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej OLED, 1,2" (384 × 384 px), tvar: kruhový Systém Wear OS , kompatibilní s: Android Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Paměť RAM: 1,5 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: ? Akumulátor 294 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost , ?

Obsah balení: nabíječka s USB-C

Balení se skládá z nabíjecí kolébky zakončené USB-C a sekundárního řemínku pro větší tloušťku zápěstí. Jinak již v balení nic není, v podstatě však k pohodlnému používání nic neschází.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: zkrátka oblázek

Pixel Watch jsou hodinkami, které mohou na první pohled snadno zaujmout díky zakulacenému tvaru, jenž až nápadně připomíná oblázek, neboť je zakulacená horní i spodní strana. Osobně v této konstrukci spatřuji výhodu především v tom, že je používání gest na zakulaceném povrchu velmi komfortní, spodní strana je však mírně diskutabilní, neboť aby dobře přiléhaly veškeré senzory na zápěstí, je nutné hodinky uchytit trochu těsněji. V kombinaci s řemínkem, jenž vyžaduje provlečení jedné části dvěma očky a také uchycení vystouplé části, jsem měl obvykle mírně otlačené zápěstí po celém obvodu. Plochá spodní strana (či méně vypoulená) by tedy podle mě přeci jen byla praktičtější, ačkoliv by třeba nevypadala tak dobře.

Stran ovládacích prvků čeká na uživatele především otočná korunka, kterou lze pochopitelně rovněž zamáčknout, a také tlačítko nad ní sloužící pro rychlý návrat k seznamu naposledy otevřených aplikací či přímo konkrétní naposledy spuštěné aplikaci. V tomto ohledu tedy hodinky nijak zvlášť nepřekvapí. Co ale rozhodně potěší, to je velmi dobrá haptická odezva. Ta se ve světě chytrých hodinek rozhodně řadí k tomu (nej)lepšímu, nutno však dodat, že Apple Watch jsou v tomto ohledu stále neporaženou jedničkou, od které se mohou ostatní výrobci jen učit.

Výměnné pásky pak mají proprietární systém uchycení.

Z dalších vlastností nepřekvapí odolnost dle IP68, tudíž není problém si s sebou vzít hodinky do vody, ale ani otvor pro mikrofon a hlasitý reproduktor, neboť lze s hodinkami také volat. Výměnné pásky pak mají proprietární systém uchycení, který je sice vcelku pohodlný (jakmile se jej naučíte používat), nicméně uživatele trochu limituje, neboť k hodinkám nenajdou alternativní pásky v každém hodinářství, jako je tomu u některých jiných modelů.

Osobně mám také problém s velikostí hodinek, a to přestože nejsem vyznavačem hodinek s velkými ciferníky. Google Pixel Watch zkrátka působí velmi subtilně, ocení je tak především uživatelé s drobnějším zápěstím. S rozměry se však pojí také ovladatelnost, k níž se dostanu v další kapitole.

Líbilo se nám zajímavý design

vysoká odolnost dle IP68

kvalitní zpracování

povedená haptická odezva

Nelíbilo se nám proprietární výměnné řemínky

pro většinu uživatelů zbytečně malé rozměry

Displej: 1,2" a tlustší rámečky

Jelikož je velikost displeje přímo spjata s rozměry zařízení (41 × 41 × 12,3 mm) a také tloušťkou rámečků, je na první pohled jasné, že Pixel Watch zkrátka a jednoduše zvlášť velký displej nemají. 1,2" obrazovka je konkrétně na mě alespoň v některých situacích již trochu malá a ihned se strefit na ovládací prvek může být trochu komplikovanější. Používání gest je sice díky zaobleným okrajům velmi pohodlné, přesto bych každému potenciální zájemci vřele doporučil si hodinky nejprve někde vyzkoušet, pokud má tu možnost, eventuálně zkrátka počítat s tím, že využije možnost je v rámci lhůty vrátit. Rámečky navíc nejsou nijak zvlášť tenké, tudíž věřím, že při troše snahy by mohla mít obrazovka 1,3", v ideálním případě bych však (kvůli pohodlnému používání) doporučoval hodinky s alespoň 1,4" displejem.

Co se samotného použitého panelu týče, nelze si na nic stěžovat. Tento AMOLED displej má maximální jas až 1 000 nitů a úroveň jasu umí automaticky měnit velmi obstojně. Navíc jej chrání Gorilla Glass 5 a neschází všechny funkce, jako je zhasnutí obrazovky přiložením dlaně, automatické rozsvícení displeje zvednutím zápěstí, Always-On a další. Široká je i nabídka ciferníků, z nichž si zvlášť oblíbil originální ciferník s textovým popisem aktuálního času namísto číslic, v nabídce jsou však také různé další, jak digitální, tak klasické ručičkové. Uživatelé si pak u nich mohou rovněž měnit barvy dle svých představ.

Líbilo se nám kvalitní displej s vysokým jasem

odolné sklo Gorilla Glass 5

snadné provádění gest díky zaoblení

Nelíbilo se nám širší rámečky

Systém, výkon a aplikace: Wear OS v plné síle

Operační systém je zřejmě největší předností těchto hodinek, neboť se jedná o skutečně chytré hodinky, které jsou do určité míry autonomní na telefonu, a to třeba i díky podpoře LTE. V rámci možnosti doinstalování aplikací si pak mohou uživatelé nainstalovat v podstatě vše, co je napadne, ať už se jedná o Spotify, chytrý zámek Nuki nebo třeba sportovní aplikace, jako je Strava.

Již „v základu“, tedy po prvním nastavení hodinek, jsou však k dispozici aplikace, jako je agenda (kalendář), Mapy Google, Počasí, YouTube Music, Zprávy a další. Na přijaté notifikace je rovněž pochopitelně možné odpovídat, ať už diktováním, smajlíky či psaním na miniaturní klávesnici, které je však díky podpoře svajpování možné, pokud nemáte problémy se zrakem a soustředíte se. Systém je navíc pěkně responzivní, a to i navzdory tomu, že hodinky využívají starší 10nm procesor Exynos 9110. I přesto však hodnotím volbu Googlu sáhnout po již starším čipsetu (i v době uvedení na trh byly k dispozici lepší alternativy) jako špatnou, a to i z důvodu výdrže, jak se zmíním v další kapitole.

Zřejmě netřeba dodávat, že s hodinkami lze i bezkontaktně platit, avšak kompatibilní jsou pouze s telefony s Androidem, nikoliv s iOS či HarmonyOS. Chvalitebné je rovněž integrované úložiště (32 GB) či podpora Wi-Fi.

Líbilo se nám svižný systém Wear OS

příkladná konektivita včetně podpory eSIM

bezkontaktní placení

výběr z bohaté galerie aplikací

Nelíbilo se nám nekompatibilní s iPhony a dalšími telefony bez GMS (kvůli Wear OS)

Výdrž a nabíjení: zde leží zakopaný pes

Jestliže systém je hlavní předností hodinek, pak výdrž jejich primárním nedostatkem. Baterie o kapacitě 294 mAh v kombinaci s použitým čipsetem zkrátka nedostačuje ani pro komfortní jednodenní používání a procenta baterie padají dolů před očima. V kombinaci s pomalejším nabíjením, které trvá z 0 do 100 % zhruba hodinu a půl, jsem se pak často dostával do situací, kdy jsem hodinky nemohl normálně používat, neboť musely zůstat na nabíječce. Jednodenní výdrže jsem se dočkal jen v případech, že jsem hodinky příliš nepoužíval, neměl aktivované sportovní režimy ani eSIM (což je důležité zmínit, neboť s eSIM by byla výdrž zřejmě ještě podstatně horší) či na nich často neprohlížel notifikace. Samotné nabíjení je navíc dost otravné, neboť je magnetická kolébka nejistá v přidržování hodinek. Zřejmě zde byly použity slabší magnety a hodinky se od kolébky snadno odpojí a nabíjení se přeruší. Bezdrátové nabíjení pak funguje pouze s vybranými nabíjecími podložkami, v mém případě jsem s trojicí bezdrátových podložek v domácnosti ani s jednou neuspěl, ovšem chytrá lampa v kanceláři hodinky nabíjela. Problém představuje i řemínek, který zkrátka nedovoluje nabíjení na bezdrátových podložkách (viz videorecenze).

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení

slabá výdrž

hodinky si nerozumí se všemi Qi nabíjecími podložkami

Sportovní a zdravotní funkce: dvě aplikace pro jedny hodinky

Dá se říct, že sportovní možnosti hodinek jsou tak široké, jaká je jen nabídka sportovních aplikací v Obchodu Play. Jste-li zvyklí například na aplikaci Strava, nemusíte si zvykat na nic nového a zkrátka budete používat ji. Standardně však hodinky spoléhají na zdravotní a sportovní monitoring od Fitbitu. Tuto společnost Google relativně nedávno odkoupil, tudíž není žádnou zvláštností, že její služby integroval do svých hodinek. Samotná integrace je však z hlediska přidružených aplikací trochu zvláštní, neboť budete mít v telefonu dvě aplikace, a to Watch pro nastavení hodinek a Fitbit pro sledování naměřených hodnot. Není to nic, na co by se nedalo zvyknout, ale osobně jsem příznivcem spíše jedné univerzální aplikace, v níž najdete všechno. Naštěstí aplikace Watch skutečně slouží primárně pro nastavení hodinek a v případě, že si přes ni nehodláte často měnit ciferníky, nemusíte ji vlastně ani otevírat.

Aplikaci Fitbit jsem pak již hodnotil v recenzi hodinek přímo této značky, zde se nic nového nekoná, uživatel má tak (v rámci několikaměsíčního Premium předplatného, které s Pixel Watch dostane) možnosti sledovat různé fitness kurzy, ale také si užívat pokročilého monitoringu spánku, zaznamenávat si jídlo a pitný režim a soutěžit s ostatními v rámci komunity. Pixel Watch mě příjemně potěšily relativně přesnou GPS pro záznam trasy, samozřejmě rovněž podporují řadu sportovních aktivit (běh, chůze, plavání, cyklistika) a stejně tak dobře změří tepovou frekvenci, SpO2 či třeba EKG. Různé možnosti nastavení si můžete prohlédnout na přiložených screenshotech.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

možnost si doinstalovat jakoukoliv sportovní aplikaci

přesná GPS

Nelíbilo se nám v telefonu je nutné mít hned dvě aplikace

Zhodnocení

Google Pixel Watch jsou povedené chytré hodinky po stránce systému, stejně tak mají zajímavý design, v mnoha ohledech lze však pozorovat, že se jedná o prvotinu od Googlu a spoustu věcí je potřeba dopilovat. Kromě žalostné výdrže by si podle mě zasloužily rychlejší nabíjení i modernější procesor, ale také o něco větší displej a celkově možná i mírně větší rozměry. V neposlední řadě neláká k jejich nákupu ani cena, která je s ohledem na to, co umí, vyšší než u konkurence.

Konkurence

Skvělou alternativou jsou Galaxy Watch5, která jsou levnější, mají lepší výdrž a podle mě i povedenější design.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch5 44 mm LTE Konstrukce 44,4 × 43,3 × 9,8 mm , 33,5 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,36" (450 × 450 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 410 mAh , nabíjení: bezdrátové

Jasnou alternativou pro příznivce produktů od Applu jsou Apple Watch 8, které mají větší displej, lepší haptickou odezvu a pro Apple Watch tak trochu paradoxně i lepší výdrž.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch 8 45 mm Konstrukce 45 × 38 × 10,7 mm , 38,8 g , odolnost: ano Pásek ?, vyměnitelný: ? Displej OLED, 1,9" (484 × 396 px) Systém watchOS , kompatibilní s: ? Konektivita Bluetooth: 5.0, Wi-Fi, NFC Akumulátor 308 mAh , nabíjení: bezdrátové

Huawei Watch 3 Pro mají rovněž podporu eSIM, ale také prémiové titanové pouzdro a podstatně delší výdrž než hodinky od Googlu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei Watch 3 Pro Konstrukce 48 × 49,6 × 14 mm , 63 g , odolnost: IP68 Pásek kožený, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor ? mAh , nabíjení: ? Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz