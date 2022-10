Není to tak legrační, jak to zní. iPhony na horské dráze hromadně volají pomoc

Žádná technologie není naprosto spolehlivá, zvláště pak v případě, že se jedná o novinku. Jednou takovou je schopnost nového iPhonu 14 a jeho větších sourozenců detekovat dopravní nehodu a pak automaticky zavolat o pomoc. První praktické testy však ukazují, že má někdy problémy se spustit, což se ale dá vysvětlit omezenými podmínkami při testování. Nicméně existuje zde zcela opačný problém, který spočívá v nechtěné aktivaci.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:



“The owner of this iPhone was in a severe car crash...”



Except, the owner was just on a roller coaster.



🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz