Google svůj tablet nepředstavil, stále na něj jen láká

Fotografie: Google

Jak Google naznačoval už dříve, přijde s vlastním tabletem. I když by se mohlo zdát, že tento druh elektroniky už má to nejlepší za sebou, Google se mu pokusí vdechnout nový život. Společně s Pixelem sdílí stejný design postavený na zaoblených rozích a příjemných materiálech. Základem je samozřejmě Android a designový jazyk Material You. A Google se zde na rozdíl od telefonů pokusí lépe využít velký displej, například při multitaskingu. Stejně jako u telefonů to vše pohání Google Tensor G2. K dispozici mají být všechny věci, které zvládnou nejnovější Pixely, jen s pohodlím větší obrazovky.

Hlavní předností má být tento magnetický stojánek, který funguje zároveň jako reproduktor a bezdrátová nabíječka. Otázkou zůstává, kolik bude stát. V základním balení nejspíše nebude...

Další snaha Googlu směřuje k tomu, aby tablet co nejlépe vyladil pro potřeby skutečných lidí. Při svém výzkumu překvapivě zjistil, že tablety tráví většinu svého života doma. Proto se ho bude snažit tlačit do této role, kde až doposud byly nejrůznější chytré displeje a reproduktory. A to konkrétně tak, že k němu bude prodávat (nebo dodávat) magnetický nabíjecí reproduktor.

Zaměření na chod domácnosti se bude týkat i softwarové výbavy. Kupříkladu budete moci dětem pustit pohádky, zatímco sobě do jiného reproduktoru hudbu. A samozřejmostí je rychlé a snadné ovládání všech zařízení v chytré domácnosti. A pokud mluvíte podporovaným jazykem, pak na to stačí jen váš hlas.

Je to všechno dost dobré na to, abyste dali tabletům znova šanci, i když ten váš předchozí možná leží někde ve skříni nebo na poličce, zatímco na něj padá prach? Zatím tuto otázku řešit nemusíte, tablet, stejně jako podrobnosti o něm, přijdou až během příštího roku.