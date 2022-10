Huawei v minulosti do světa smartphonů přinesl řadu průlomových inovací, ať už v oblasti fotoaparátů, ale například také nabíjení, přičemž mnoho z nich se odehrálo u řady Mate. Nejnovější Mate 50 Pro láká na inovativní snímač s clonou v nevídaném rozsahu f/1.4 až f/4.0, líbivý vzhled a také v současnosti nejvýkonnější procesor od Qualcommu. Jak se novinka osvědčila během redakčního testu?

Řada Mate od Huawei vždy cílila na nejnáročnější uživatele, kteří vyžadují nekompromisní fotovýbavu, výkonný hardware i špičkový displej. V tomto duchu se prezentuje také nový Mate 50 Pro, který dorazil s ambicí stát se nejlepším fotomobilem současnosti. Podaří se mu to?

Technické parametry Huawei Mate 50 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 162,1 × 75,5 × 8,5 mm , 205 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,74" (2 616 × 1 212 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , CPU: 1×3,19 GHz + 3×2,75 GHz + 4×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: nanoSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém HarmonyOS Akumulátor 4 700 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost říjen 2022, 31 999 Kč

Obsah balení: méně environmentální, zato praktičtější

Balení sice není tak útlé, jako je tomu například u nových Xperií či iPhonů, na druhou stranu jej běžný uživatel mnohem více ocení. V bílé krabičce totiž najde kromě telefonu rovněž silikonové průhledné pouzdro, napájecí adaptér i kabel typu USB-A/USB-C.

Líbilo se nám včetně pouzdra i nabíječky

Konstrukční zpracování: pohodlně se drží a skvěle vypadá

Huawei Mate 50 Pro není nikterak malý, přesto se s rozměry 162,1 × 75,5 × 8,5 mm pohodlně drží. Jak je to možné? Důvodem jsou zaoblené okraje, díky nimž padne zařízení skvěle do dlaně, a v případě testovaného kousku také velmi příjemná úprava zad z veganské kůže, která na českém trhu ale bohužel nemá být dostupná. Je to velká škoda, neboť telefonu oranžová záda sluší, koženka dodává ten správný „grip“ a samozřejmě odpadá nutnost leštit záda a řešit nevzhledné otisky. Na našem trhu dostupná černá varianta má pak záda skleněná a působí oproti oranžové konzervativněji.

Výrobce se však nezaměřil pouze na design, ale také na odolnost, kterou zaštiťuje certifikace IP68, nově s testem ponoření do vody až do hloubky 6 metrů po dobu 30 minut. Společně s iPhony tak drží Mate 50 Pro rekord, snad jen pomineme-li speciální ultraodolné mobily.

Z dalších prvků stojí za zmínku umístění fyzických tlačítek na pravém boku. V minulosti Huawei experimentoval s nahrazením kolébky ovládání hlasitosti v konstrukci skrytými kapacitními senzory, zde je však klasické fyzické tlačítko a je to podle mě dobře. Umístění tlačítek je pak zcela bezproblémové z hlediska přehmátnutí palcem z displeje na bok. Na horní straně pak na uživatele číhá infraport, dnes již skutečná rarita.

Líbilo se nám prémiový design

zvýšená odolnost IP68 do hloubky až 6 metrů

povedená koženková záda

příjemně padne do dlaně

Nelíbilo se nám oranžová verze u nás bohužel nebude dostupná

Displej: OLED s úzkým výřezem

Obrazovka s uhlopříčkou 6,74" zabírá s výjimkou horní strany v podstatě celou čelní plochu zařízení, již z výroby ji kryje ochranná fólie a pod ní pak sklo Kunlun Glass, které je obdobou Gorilla Glass a vyrábí jej společnost Chongqing Xinjing Special Glass Co. Podle ichongqing.info se podobně jako u Ceramic Shield u iPhonů jedná rovněž o „nano-keramický druh ochranného skla“ a podle všeho by mělo bez problémů odolat i pádu z výšky 4,2 metrů. Odolnost proti prasknutí jsem pochopitelně nijak netestoval, pokud však slyšíte na Gorilla Glass a odolná skla celkově, možná vám dodá přítomnost Kunlun Glass skla klid na duši.

Z dalších specifikací stojí za zmínku podpora 120Hz obnovovací frekvence, kterou lze ponechat „na automatice“, případně vynutit 120/60 Hz. Vývojářské možnosti u systému EMUI 13.0.0 (tedy v podstatě HarmonyOS) bohužel nenabízejí možnost zobrazit ukazatel s aktuální obnovovací frekvencí, tudíž nelze jednoduše posoudit, jak obnovovací frekvence například v automatickém režimu funguje, během používání se však můžete těšit z maximálně plynulých animací. Nijak nezklame ani rozlišení 2 616 × 1 212 pixelů s celkovou jemností 428 PPI, které však umí telefon chytře měnit (pokud uživatel tuto možnost aktivuje), a šetřit tak baterii snížením na 1 744 × 808 pixelů. Použitý panel typu OLED se schopností zobrazit více než miliardu barev je pak pastvou pro oči. Líbí se mi také možnost si detailně upravit režim komfortního čtení, barevný režim včetně teploty barev a další aspekty, viz přiložené screenshoty.

Výřez nepůsobí nijak zvlášť rušivě, a to především díky tomu, že je poměrně tenký (i když delší), příliš tak nezasahuje do obrazovky. Po jeho stranách je potom dostatek místa pro zobrazení ikonek s časem, signálem, připojením apod. Jeho přítomnost má navíc u tohoto telefonu skutečné opodstatnění, neboť se v něm kromě hlasitého reproduktoru ukrývá rovněž True-Chroma selfie a také 3D ToF snímač pro rozpoznání obličeje, které jsem si oblíbil již u Huawei Mate 20 Pro. Jedná se o velmi spolehlivý a rychlý způsob, jak si odemknout telefon, který navíc doprovází čtečka otisků prstů umístěná v displeji.

Na rozdíl od iPhonů tedy mají uživatelé hned dvě možnosti spolehlivého ověření identity, přičemž je také čtečka velmi rychlá a jejím přidržením lze kromě odemknutí telefonu zároveň odemknout přístup k uzamčeným aplikacím nebo automaticky vyplnit uživatelská jména a hesla ze schránky hesel. Jediné, co trochu zamrzí, je, že se nejedná o čtečku otisků ultrazvukovou nové generace, kterou disponuje Vivo X80 Pro. Ta je totiž zásadně větší a ještě rychlejší. Procesor od Qualcommu v telefonu přitom najdeme, tudíž je škoda, že se nedostalo i na čtečku od stejné společnosti, neboť americké sankce by v tom prsty mít neměly, i když kdoví, třeba tato čtečka využívá některé Spojenými státy zakázané technologie.

Líbilo se nám kvalitní 120Hz OLED panel s vysokým rozlišením

pohotová čtečka otisků prstů

pokročilé rozpoznávání obličeje

ochranné sklo

Nelíbilo se nám čtečka by mohla být ultrazvuková

Zvuk: stereo, jak to máme rádi

Novinka je vybavena dvojicí hlasitých reproduktorů, které jsou schopny vykouzlit pěkný stereo efekt i velmi slušnou hlasitost pro občasný poslech či sledování videí a hraní her. Problém jsem neměl ani s telefonními hovory, které byly pro obě strany dobře a zřetelně slyšitelné.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: jen tak se nezalekne

Po stránce výkonu Huawei absolutně nic nepodcenil, když nasadil to nejlepší z dílny Qualcommu, tedy Snapdrgon 8+ Gen1 spolu s dostačujícími 8 GB RAM a velmi štědrým 512GB úložištěm (typu UFS 3.1). Výkonově tedy rozhodně nebudete strádat, naopak máte záruku svižného chodu i za několik let. Ti nejnáročnější pak mají možnost úložiště ještě rozšířit díky podpoře paměťových karet o velikosti až 256 GB, i když jen dražších proprietárních Nano Memory.

Líbilo se nám špičkový procesor od Qualcommu

podpora paměťových karet

Výdrž baterie: dlouhá výdrž a rychlé nabíjení

Huawei Mate 50 Pro na první pohled v řeči čísel mírně zaostává za konkurencí, je totiž vybaven „pouze“ 4 700mAh baterií či „jen“ 66W nabíjením. Podobně jako u iOS však ani u telefonů Huawei s vlastním operačním systémem nehraje kapacita až tak důležitou roli, jako tomu bývá u zařízení s Androidem, neboť výdrž je zde i tak skvělá.

Nabití z 0 na 90 % trvá zhruba 30 minut.

Během používání jsem si nezřídka sáhl až na dvoudenní výdrž na jedno nabití, standardem pak pro mě byl zhruba 1,5 dne s chytrým nastavením rozlišení i obnovovací frekvence. Svůj podíl na tom samozřejmě má i energeticky úsporný (i když špičkově výkonný) Snapdragon 8+ Gen1, který se z hlediska výdrže osvědčil i u Androidů s podstatně menší baterií. Maximálně obezřetní uživatelé, kteří chtějí prodloužit životnost baterie na maximum, pak jistě ocení i možnost nastavení vlastního limitu maximálního nabití v rozmezí 70 až 100 %, přítomnost chytrého nabíjení (telefon se učí z návyků uživatele a nabije se nad 80 % až před odpojením od zdroje energie) a samozřejmě i bezdrátové nabíjení o výkonu až 50 W. Samozřejmě však jen ve spojení s kompatibilní 50W nabíjecí podložkou, kterou jsem neměl k dispozici. Uživatelé mají po ruce i reverzní bezdrátové nabíjení (které bylo vůbec poprvé představeno u Mate 20 Pro). U něho výrobce specifikuje výkon 5 W, což je více než dostačující hodnota pro nabití bezdrátových sluchátek či hodinek a zároveň se stále jedná o maximum pro bezdrátové nabíjení i u některých smartphonů.

Co se týče drátového nabíjení, jak již bylo zmíněno, samotné číslo „66“ neohromí, ale jak jsem se už mohl u smartphonů několikrát přesvědčit, vyšší číslo nemusí vždy nutně znamenat výrazně rychlejší nabíjení. V tomto případě jsem se dostal za 30 minut na takřka 90 %, což osobně považuji za více než dostačující. Do 100 % pak o 7 až 8 minut déle, vzhledem k dlouhé výdrži však pravděpodobně většině postačí nabíjet zcela vybitý smartphone (což se v praxi moc často nestává) třeba i jen 25 minut a dostanou se zhruba na 75 %.

Zmínit musím také speciální „nouzový režim“, který se aktivuje, když má telefon pouze 1 % kapacity baterie. V takovém případě je zařízení stále schopné realizovat až 12minutový telefonní hovor, což se může hodit v extrémních situacích/případu nouze.

Líbilo se nám rychlé drátové i bezdrátové nabíjení

velmi dobrá výdrž

zajímavý nouzový režim

možnosti nastavení nabíjení

Konektivita: klasika od Huawei

Vlivem amerických sankcí se uživatelům ani tentokrát nedostane podpory 5G či VoLTE, po všech ostatních stránkách si však nelze absolutně na nic stěžovat. Telefon podporuje moderní Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i navigační služby, jako je GPS, BDS, QZSS, navIC, GLONASS. Samozřejmostí je rovněž NFC a již zmíněný infraport pro ovládání elektrospotřebičů. Zajímavě působí i satelitní konektivita, ovšem podobně jako u iPhonů, v ČR v současnosti nemá (a podle mého názoru pravděpodobně ani nenajde) využití. Někoho by naopak mohla zamrzet absence eSIM, na druhou stranu lze do telefonu dostat až dvě nanoSIM, takže by to neměl být problém.

Líbilo se nám takřka ukázková konektivita včetně IR

Nelíbilo se nám absence 5G

Fotoaparát: další velká revoluce?

Až doposud je z jednotlivých kapitol evidentní, že Mate 50 Pro je regulérní vlajkový smartphone, kterému nic neschází. Jak je na tom ale v oblasti fotovýbavy, jež má být jedním z největších lákadel? Na začátek si dovolím popsat, co všechno se vůbec na zádech telefonu v oblasti fotomodulu nachází. Najdeme zde totiž 10kanálový multispektrální senzor, 13Mpx ultraširokoúhlý snímač, laserové ostření, senzor okolního světla, 50Mpx hlavní RYYB fotoaparát s proměnou clonou a 64Mpx teleobjektiv, podrobnější parametry viz tabulka.

Standardní senzor 3,5× teleobjektiv Širokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 64 Mpx 13 Mpx 13 Mpx Světelnost objektivu f/1.4 až f/4.0 f/3.5 f/2.2 f/2.4 Ohnisková délka 24 mm 90 mm 13 mm (120°) 18 mm (78 až 100°) Stabilizace optická optická bez stabilizace bez stabilizace Zaostření PDAF, Laser AF PDAF PDAF pevné

Hlavní hvězdou je pak samozřejmě proměnná clona na 50Mpx senzoru, která má doposud nevídaný rozsah f/1.4 až f/4.0. Platí přitom standardně, že i zde nastavená clona určí množství světla, které dopadne na snímač, ale také lze pomocí ní upravit efekt hloubky a rovněž má vliv na ostrost snímku. Pokud budete fotit na automatiku, rozhodne mobil o nastavení clony za vás – nutno podotknout, že tuto oblast zvládá velmi dobře, vše však můžete převzít i do vlastních rukou.

Ukázka režimu Pro, kde lze clonu měnit v deseti stupních

V režimu clona lze kontrolovat světelnost ve čtyřech krocích (f/1.4, f/2.0, f/2.8 a f/4.0) a v režimu Pro dokonce v deseti úrovních. Domnívám se, že režim Clona bude většině uživatelů plně dostačovat. Při nastavení světelnosti na f/1.4 se dočkáte měkčího a velmi pěkně vypadajícího pozadí, což vypadá velmi efektně například u snímků pokrmů na talíři, ale samozřejmě také v mnoha jiných scénářích. Jaký má vliv změna clony na bokeh efekt, to se můžete sami podívat i na přiložených fotografiích. Osobně se mi tento směr inovace líbí, neboť digitální rozmazání pozadí navzdory výkonným procesorům a pokročilým algoritmům stále není u smartphonů vždy zcela dokonalé. Nízká clona, která vpustí více světla, je samozřejmě rovněž přínosná u večerních/nočních snímků, které mají i díky skládání pixelů RYYB (zelené nahrazují dva žluté) špičkovou kvalitu, neobsahují šum a zachovávají si velké množství detailů i ideální úroveň prosvícení.

Celkově lze konstatovat, že jak večerní, tak denní snímky pořízené hlavním snímačem jsou vždy krásně zaostřené, ostré v celém rozsahu záběru, se spoustou detailů a ideálně nastavenou expozicí. Co se barevnosti týče, chlubí se Huawei technologií XMAGE, kterou si sám vyvinul. Ta nabízí několik režimů (realističtější i líbivější/saturovanější podání), ve standardním nastavení však podává reálné vykreslení skutečných barev.

Výtečný je i 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením či 64Mpx 3,5násobný teleobjektiv známý již z modelu P50 Pro. I u nich se projevilo XMAGE v ještě povedenějším barevném podání, které je sjednocené napříč kamerami včetně kvalitní 13Mpx selfie.

Huawei Mate 50 Pro 4K 60 FPS

Co se týče videa, je možné natáčet ve 4K s 60 FPS na všechny čtyři fotoaparáty (tedy včetně selfie) a nechybí ani možnost aktivace sledování objektu či HDR.

Líbilo se nám unikátní proměnlivá clona v daném rozsahu

pěkné barevné podání snímků

povedený noční režim

kvalitní videozáznam ve 4K v 60 FPS

skvělá fotovýbava obecně

Software: EMUI 13 nebo HarmonyOS?

Huawei Mate 50 Pro využívá operační systému s označením EMUI 13 (v Číně pod názvem HarmonyOS), jenž je spjat s virtuálním obchodem AppGallery. Při zmínce proprietárního operačního systému u novějších telefonů Huawei přitom u většiny uživatelů vyvstává otázka, jak je to s podporou aplikací, na což jsem se zaměřil v samostatném článku doplněném o video.

Jak dostat do Huawei telefonu vaše oblíbené aplikace i bez GMS?

V praxi jsem pak fungoval až na jednu oblast vcelku standardně, jako bych používal telefon s iOS či Androidem. Díky Curve, které stejně využívám, není problém napárovat na účet platební kartu jakékoliv banky, v AppGallery je velké množství bankovních aplikací včetně mé KB i další praktické aplikace, jako jsou Mapy.cz, Telegram, Bolt, Revolut, VLC, Canva, NordVPN, Nuki Smart Lock a další. Pro Google aplikace, které je možné rovněž vyhledávat v AppGallery, je pak možnost stáhnout APK soubor, případně je emulovat skrze Gspace. Nainstalované Google Mapy fungovaly bez problémů, co však nahradit nelze, to je absence Android Auto, které u svého vozu běžně používám. V automobilu tedy počítejte s tím, že budete mít telefon někde v držáku, což je škoda, pokud váš vůz jinak AA či Apple CarPlay podporuje. V Číně již HarmonyOS funguje v rámci infotainmentu některých značek automobilů, což je nám ale v ČR málo platné.

Líbilo se nám k dispozici je několik způsobů, jak vyřešit absenci GMS

svižný chod systému

Nelíbilo se nám u nás bez alternativy pro Android Auto

Zhodnocení

Huawei Mate 50 Pro dokázal navzdory přetrvávajícím sankcím představit další zajímavou inovaci v oblasti fotoaparátů a zároveň se jedná o špičkově vybavenou vlajkovou loď, které neschází brutální výkon Snapdragonu 8+ Gen1, krásný displej, pokročilé 3D rozpoznávání obličeje či rychlé nabíjení a dlouhá výdrž. Parametry i cenou je jasné, že Mate 50 Pro cílí na uživatele, kteří ocení výše zmíněné přednosti a naopak jsou schopni přehlédnout některá omezení spojená se systémem (z mých zkušeností zejména chybějící alternativu pro Android Auto) a tolerovat absenci 5G. Věřím, že ti budou s telefonem nadmíru spokojeni a ocení jej právě pro technologickou vyspělost.

Konkurence

Nadšenci do focení by měli jako alternativu zvážit Galaxy S22 Ultra s desetinásobným optickým zoomem i špičkovým displejem. Výdrž i rychlostí nabíjení oproti Mate 50 Pro zaostává, na druhou stranu má regulérní GMS i chytré pero integrované v těle.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S22 Ultra 512+12 GB Rozměry 163,3 × 77,9 × 8,9 mm , 229 g Displej AMOLED, 6,8" (3 080 × 1 440 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč 36 990 Kč

Příznivci iOS sáhnou po iPhonu 14 Pro (Max) s novým průstřelem Dynamic Island a 120Hz (plochou) obrazovkou. Telefony však nezvládají reverzní bezdrátové nabíjení a nedisponují čtečkou otisků prstů.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 14 Pro 1 TB Rozměry 147,5 × 71,5 × 7,9 mm , 206 g Displej OLED, 6,1" (2 556 × 1 179 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A16 Bionic , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 3 200 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz