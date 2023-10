Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nové skládačky, telefony na zápěstí a zbrusu nové čipsety. Tento týden byl novinkami nabitý. Jo a mimochodem, Elon nám prý zvažuje vypnout X, tedy bývalý Twitter. Pojďme se na to podívat, vítejte u mNews.

mNews #222 – OnePlus Open je skládačka se skvělými displeji

Podcast v audio formě

OnePlus představil skládačku Open

Každý musí mít svou skládačku. Ohebné telefony možná nenastupují tak rychle, jak bychom před pár lety čekali, ale jejich nabídka se rozhodně rozšiřuje. Svou trošku do mlýna nyní přihazuje i OnePlus s modelem Open. Samozřejmě sdílí techniku s Oppem, ale jejich novinka budí nadšené reakce. Koženková záda, kovová konstrukce, čtečka na boku a pozor – nechybí ani přepínač zvukových profilů. Konstrukce je přitom testovaná na milion otevření a zavření, což je hodně slušná výdrž. Tahákem jsou ale samozřejmě displeje. Oba mají neuvěřitelnou světelnost až 2 800 nitů a u vnitřního zahraniční recenze chválí skvěle zpracovaný pant, který při používání neruší. Zároveň potěší hmotnost 239 g a špičkový výkon v podobě Snapdragonu 8 Gen2. Zapomenout však asi musíme na bezdrátové nabíjení a odolnost IPX4 také mohla být vyšší. Telefon vstupuje do předprodeje a na evropských trzích je cena stanovena na 1 799 eur, což u nás znamená 47 tisíc korun. A to je docela hodně korun.

Telefon Motorola na zápěstí

Možná ale nechcete telefon, který se umí rozložit do velikosti tabletu. Možná byste měli raději volné kapsy. Lenovo, potažmo Motorola, na veletrhu Tech World ´23 představila koncept ohebného smartphonu, který si omotáte kolem zápěstí. Není to poprvé, co podobný koncept vidíme, ale při dnešních možnostech displejů je mnohem reálnější. I když tedy nevím, jak tam narvou pořádnou baterii. Telefon každopádně zastoupí chytré hodinky a můžete ho mít na očích de facto neustále. Třeba i když máte obě ruce plné. Zadní strana má být potažena příjemnou textilií a prostředí telefonu se prý umí snadno přizpůsobit vašemu zvolenému oblečení, takže bude krásně ladit. No, třeba se něčeho takového skutečně někdy dočkáme.

Qualcomm má nové čipy

Zásadní novinky si tento týden přichystal také Qualcomm, který představil hned několik nových čipů. Začněme u Snapdragonu 8 Gen 3, který se brzy objeví v další generaci vlajkových lodí. Samozřejmostí je vyšší výkon a větší energetická efektivita. Důraz je samozřejmě kladen na umělou inteligenci, třeba při rozpoznávání řeči, ale i během focení. Čip podporuje až 240 fps při hraní her a kvalitnější přenosy audia přes Bluetooth.

Tam to ale nekončí, Snapdragon X Elite by měl konkurovat Applu a jeho čipům M2. Díváme se zde tedy na 4nm čipset s 12 vysoce výkonnými jádry Oryon taktovanými na 3,8 GHz určený pro přenosné počítače. Údajně má nabídnout ještě více výkonu než zmiňovaná konkurence. Prvních počítačů s tímto čipem se máme dočkat v polovině roku 2024.

A nakonec ještě nesmím vynechat nové čipy pro bezdrátová sluchátka s názvy Snapdragon S7 a S7 Pro Gen 1. Ty nabídnou více výkonu třeba pro aktivní potlačení okolního hluku, ale hlavně mají díky konektivitě Wi-Fi přinést mnohem větší dosah. Qualcomm slibuje, že budete moci třeba chodit se sluchátky po celém domě nebo kampusu a telefon vůbec nemít u sebe.

Vypne nám Elon Musk síť X?

Nakonec si nechme dvě zajímavosti k Twitteru, tedy pardon, sociální síti X. Elon Musk se údajně nechce podvolit nařízení EU ohledně digitálních služeb, které ukládá důsledné moderování nelegálního obsahu, jenž je nenávistný, zavádějící, nepravdivý či jinak nebezpečný. Evropská komise již nyní síť právě kvůli dodržování tohoto nařízení vyšetřuje. V případě porušení hrozí síti značná pokuta. Řešením by mohlo být znepřístupnění sítě v zemích EU. To je drastické, ale Musk to prý údajně zvažuje. A zatímco zde se bavíme o ztrátách zisku, zpoplatnění sítě nabírá jasnější obrysy. Na Novém Zélandu a Filipínách se spustil testovací provoz, kdy noví uživatelé musí zaplatit poplatek 1 dolar ročně, aby mohli přidávat příspěvky. Zda se to rozšíří i do dalších regionů, je nyní ve hvězdách.

Jste vlastně ještě na bývalém Twitteru? Vadilo by vám zavedení takto symbolického poplatku necelých 30 korun ročně? Dejte vědět do komentářů.