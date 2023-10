Qualcomm představil nový hardware pro sluchátka: výrazně vylepší bezdrátový dosah

Kromě vlajkového Snapdragonu 8 Gen 3 pro nejlepší mobilní telefony příštího roku představil Qualcomm na summitu Snapdragon na Havaji také zvukové čipy, které budou uvnitř nejnovějších sluchátek a reproduktorů. Pojďme se tedy podívat na zvukové platformy Qualcomm Snapdragon S7 a S7 Pro Gen 1 s Bluetooth 5.4.

Hear things differently with the new @Qualcomm S7 and S7 Pro Gen 1 Sound Platforms. Enjoy immersive and personalized audio experiences with on-device #AI, and experience incredible range and quality thanks to S7 Pro Gen 1’s #WiFi connectivity. 🔊 pic.twitter.com/7MKsXnPVDD