Do redakce se nám dostal vůbec první telefon značky OnePlus se skládací konstrukcí a velkým ohebným displejem. Mimo to osloví vysokým výkonem či sestavou fotoaparátů. Svým způsobem zaujme i cena téměř 47 tisíc korun, která z OnePlus Open dělá jeden z nejdražších mobilů na trhu. Obstojí i díky své prozatím stále poměrně vzácné konstrukci?

Telefony se skládací konstrukcí a ohebnými displeji jsou na českém trhu již zhruba 5 let a zdaleka již nejde jen o Samsungy, ačkoliv jihokorejský výrobce segmentu zatím stále dominuje. Aktuálně přitom rozdělujeme tyto mobily dle konstrukce na „véčka“ a mobily, které se rozevírají ve stylu knížky. A právě do druhé jmenované kategorie spadá OnePlus Open, vůbec první ohebné zařízení OnePlus. A rozhodně nejde o žádné ořezávátko. Výbava míří mezi vlajkové lodě, displeje jsou chloubou a důraz byl kladen i na fotoaparáty. Již naznačená cena však zaručuje, že nad ničím nelze přimhouřit byť jen jedno oko.

Technické parametry OnePlus Open Kompletní specifikace Konstrukce 153,4 × 143,1 × 5,8 mm , 239 g , konstrukce: klasická Displej AMOLED, 7,82" (? × ? px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , CPU: 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×1,8 GHz , GPU: Adreno 740 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 800 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:47 hodin Dostupnost listopad 2023, 47 000 Kč

Obsah balení: OnePlus naděluje

OnePlus Open se dodává ve větší červené krabičce, která je příjemně propracovaná. Při otevření se tak nakloní pod úhlem několika stupňů, čímž vynikne hlavní hvězda prodejního balení, rozevřený telefon nacházející se v horním patře krabičky. Pod telefonem se ukrývá 67W nabíjecí adaptér, papírové krabičky s datovým/nabíjecím kabelem a také ochranné pouzdro. To je dle očekávání rozděleno na dvě části a barevně ladí se samotným mobilem.

Líbilo se nám praktické pouzdro v balení

Konstrukční zpracování: ukázková práce

Na první pohled by vám OnePlus Open mohl připomínat vcelku klasický telefon. Ačkoliv má rozevírací konstrukci typu kniha, je oproti Foldu od Samsungu výrazně širší a dosahuje rozměrů standardních telefonů. Větší je samozřejmě tloušťka, avšak 11,7 mm je v zavřeném stavu skvělá hodnota. Totéž platí o hmotnosti 245 gramů. Telefon se poměrně dobře drží, je za co chytit a výrazný fotomodul na zadní straně slouží i jako místo, kam lze zapřít ukazováček vaší ruky, což se hodí.

Konstrukce je příkladná, a to nejen díky kovovému rámu či u naší zelené varianty skleněným zádům. Robustnost je totiž patrná i v rámci pohyblivého kloubu. Nemá žádnou vůli, působí pevně a nepohybuje se jen tak sám od sebe. V krajních polohách vám však při otevírání/zavírání telefonu samozřejmě napomáhá. Konstrukce však umí držet otevřený telefon i v pravém úhlu.

I přes zdařilé zpracování máte možnost mobil chránit pouzdrem, které najdete přímo v balení. Barevně je sladěno s telefonem a sestává se ze dvou části. Zadní je klasická, dobře na telefonu drží. Horní je tenčí, chrání jen zbylé boky a má občas tendenci vypadávat. Ovládání je svěřeno tlačítkům na boku, která se dobře tisknou a jsou v dobrém dosahu. V odemykací klávese je integrována i čtečka otisků prstů, která funguje velmi rychle a přesně. Opomenout nelze ani praktický posuvník, kterým rychle přepínáte vyzváněcí profily. Ačkoliv jsme konstrukci chválili, OnePlus se vykašlalo na vyšší odolnost a stupeň krytí IPX4 brání telefon jen proti běžnému dešti. Pád do vody tedy rozhodně nedoporučujeme.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

není nijak tlustý

pohodlná tlačítka

praktické pouzdro

Nelíbilo se nám zasloužil by vyšší odolnost

Displeje: krása střídající nádheru

Venkovní displej je rozměry vcelku běžný. Jde o 6,31" AMOLED panel s jemným rozlišením a až 120Hz obnovovací frekvencí. Je skvěle čitelný. Jeho velikost postačí na to, že na něm zvládnete veškeré běžné operace tak, jak jste zvyklí například na svém současném mobilu. Ve vnějším displeji bychom rádi viděli i čtečku otisků prstů, ale jak jsme již zmínili, ta je v bočním tlačítko, zde tak logicky chybí.

To hlavní se však samozřejmě odehrává až po otevření mobilu, kdy se před vaším zrakem rozprostře 7,82" ohebný AMOLED panel se 120 Hz a sytým podáním barev, vše navíc při nativním nastavení doprovodí vkusnou animací. Na první pohled si všimnete, nebo možná právě ani nevšimnete, ohybu v displeji. OnePlus jej udělalo velmi malý, takřka nevýrazný a zpozorujete jej především ve chvíli, kdy panel zhasne, případně při pohledu z úhlu. Pokud samozřejmě prstem přejedete po středu displeje, rovněž drobnou nerovnost zaznamenáte. Celkově ale patří místo ohybu k nejméně výrazným na současném trhu. Na tomto displeji je nalepena speciální ochranná fólie, kterou uživatel nesmí sundávat, aby následně nedošlo k poškození.

Líbilo se nám dva skvělé AMOLED panely

vnější displej chráněn tvrzeným sklem

120Hz obnovovací frekvence

jemná rozlišení

syté barvy

skvělá čitelnost

Zvuk: nebývalá kvalita

Hodí se i dvojí stereo reproduktorů, každý je na hraně telefonu. Hrají opravdu hlasitě a kvalitně, troufám si tvrdit, že patří mezi ty vůbec nejlépe hrající, na které můžete v mobilech narazit.

Líbilo se nám perfektní kvalita

Výkon hardwaru: postačí i těm nejnáročnějším

Výkonově se OnePlus Open řadí k nejlepším, poplatně k tomu, že byl představen koncem loňského roku. Připraven je procesor Snapdragon 8 Gen 2 s 16GB operační pamětí, což je kombinace zaručující, že vás telefon nebude brzdit. Velkorysá je i 512GB paměť, avšak nutno dodat, že v této cenové kategorii je to vesměs standardem. Paměťovky už telefon nepodporuje, avšak to bude mrzet málokoho, neboť po prvním zapnutí v telefonu zůstává zhruba 470 GB pro vaše data.

Benchmark testy

Líbilo se nám vysoký výkon s 16 GB RAM

512GB interní paměť

Výdrž baterie: kde je bezdrát?

Uvnitř telefonu se nachází dvě baterie s kapacitami 3 295 mAh a 1 510 mAh, které dávají v součtu 4 805 mAh. Proč jsou dvě? Nabíjení je pak ke každé šetrnější. V rámci skládacích mobilů jde o nadprůměrnou hodnotu a výdrž je při aktivním používání zhruba jeden celý den. Ideální je tak nabíjet přes noc. Nabíjení je bohužel umožněno jen drátově výkonem 67 W. Proces nabíjení je svižný, celý telefon nabijete za 48 minut, přičemž rychlost nijak nekolísá a telefon se nezahřívá.

Proces nabíjení probíhá celou dobu stejně, nedochází ani k zahřívání telefonu

Kapacita baterie Doba nabíjení 5 % 1 minuta 10 % 3 minuty 15 % 5 minut 20 % 7 minut 25 % 9 minut 30 % 11 minut 35 % 13 minut 40 % 16 minut 45 % 18 minut 50 % 20 minut 55 % 22 minut 60 % 25 minut 65 % 28 minut 70 % 30 minut 75 % 32 minut 80 % 35 minut 85 % 38 minut 90 % 40 minut 95 % 43 minut 100 % 47 minut

Pokud chcete k baterii přistupovat vždy s co největší péčí, můžete si v nastavení aktivovat optimalizované nabíjení. Následně telefon sbírá data, kdy a jak obvykle nabíjíte a snaží se držet kapacitu baterie na 80 %, přičemž k úplnému dobití dojde až těsně před tím, než telefon obvykle odpojujete z nabíječky.

Líbilo se nám slušná výdrž

rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: kompletní

Konektivita je bezchybná, tedy 5G i NFC a telefon zvládá také eSIM, obecně podporuje dvě SIM karty, avšak pokud aktivujete eSIM, sekundární slot pro fyzickou kartu se deaktivuje.

Líbilo se nám nic neschází

Fotoaparát: osvědčená sestava

Důraz ohebné OnePlus klade i na fotoaparáty. Ve výrazném modulu se ukrývají tři objektivy a logo Hasselblad. Hlavní snímač se 48 megapixely má optickou stabilizaci obrazu a vyniká věrným podáním barev i ostrostí ve všech světelných podmínkách. Ultraširokoúhlý objektiv má menší záběr 114°, ale díky vysokému rozlišení je dobře použitelný i v interiéru. Nakonec se dostalo na teleobjektiv s 64 megapixely a možností trojnásobného bezztrátového zoomu. I tento snímač pořizuje kvalitní snímky. Přibližovat samozřejmě můžete i dále, digitálně až dokonce 120×, avšak výsledky pak zákonitě příliš pěkně nevypadají.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý fotoaparát Teleobjektiv Rozlišení 48 Mpx 48 Mpx 64 Mpx Světelnost f/1.7 f/2.2 f/2.6 Velikost snímače 1/1,43" 1/2,0" 1/2,0" Optická stabilizace ano ne ano

Fotografie 0,6×, 1×, 2×, 3× a 6×

U fotografování lze těžit z výhod ohebného telefonu. Lze si tak spustit oba displeje současně a například pořídit selfie hlavními foťáky a záběr vidět na venkovním displeji. Pro tento úkon lze i displeje přepnout z vnitřního na vnější.

Pořízení selfie prostřednictvím hlavního zadního fotoaparátu a vpravo selfie čelním vnějším fotoaparátem

I přesto však nechybí čelní kamerky, množné číslo je na místě, protože průstřel mají oba displeje. Uvnitř má 20 Mpx, zvenku 32 Mpx. Záznam videa je dostatečně kvalitní, především ve vysokém 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Pokud však čekáte i 8K video, Open vás zklame.

OnePlus Open (testovací video) – 4K, 60 FPS

Líbilo se nám solidní kvalita snímků ve dne i v noci

teleobjektiv

možnost fotit selfie hlavními fotoaparáty

kvaltní displejové kamerky

Nelíbilo se nám nezvládá 8K video

Software: zastaralý, ale plynulý

U prostředí není vše zalité sluncem. Problémem jsou především pomalejší aktualizace ze strany OnePlus, ostatně nejdražší model výrobce stále běží na starém Androidu 13 s nadstavbou OxygenOS 13.2. Alespoň, že záplaty jsou v zásadě aktuální, platné k lednu. Důležité je rovněž to, že se povedla optimalizace, vše funguje maximálně svižně.

Za vyzdvihnutí stojí i práce OnePlus na kooperaci obou displejů. Máte-li rozpracované cokoliv v jakékoliv aplikaci na jednom displeji, dostanete se do stejného bodu na druhém displeji, ať už telefon zavřete/otevřete. To je cenná a praktická vlastnost. Naopak využití velkých displejů je přeci jen trošku slabší, protože ikonek by se na panely vešlo jistě více. V zavřeném stavu jsou čtyři sloupce opravdu málo.

Na vnitřním displeji je ve spodní části panel s rychlými zástupci a naposledy spuštěnými aplikacemi. Je možné jej schovat přidržením prstu, poklepáním do stejného místa jej opět obnovíte. Kaňkou na kráse je, že v některých aplikacích se panel překrývá a nejde schovat, třeba v Telegramu. Na velkém displeji můžete pracovat až se čtyřmi okny zároveň, avšak ne všechny současně uvidíte. Dvě aplikace lze vidět vedle sebe, třetí může být pod nimi a tahem prstu mezi nimi lze posouvat. Čtvrtou aplikaci lze otevřít ve formě plovoucího okna.

Líbilo se nám dobrý přechod mezi displeji

možnost využívat až čtyři okna

dobrá optimalizace

Nelíbilo se nám starý Android 13

displeje by mohly být lépe využity

Zhodnocení

OnePlus Open je veskrze povedeným zařízením s ohebným displejem a takřka maximální výbavou. Jeho velkou výhodou je, že i venkovní displej má v podstatě standardní parametry a vyřešíte na něm cokoliv zcela pohodlně. Pochvalujeme si skvělou spolupráci mezi oběma displeji, vysoký výkon, perfektní zpracování či minimálně patrný ohyb. Fotoaparáty budou vyhovovat i náročnějším, výdrž není špatná a nabíjení svižné. OnePlus se ale stejně nevyvarovalo zbytečným přešlapům. Tím prvním je absence vyšší odolnosti proti vodě. Zamrzí chybějící bezdrátové nabíjení, stejně tak horší podpora. V mobilu za 47 tisíc korun nechcete mít starý systém.

Konkurence

OnePlus Open však může i přes své nedostatky těžit z toho, že konkurentů mnoho není. Velmi podobný mu je Honor Magic V2, který je tenký, stylový, skvěle vybavený, ale zaostává ve stejných ohledech, což je odolnost, bezdrátové nabíjení či systém. Rozhodnout tak může vzhled nebo nepatrně větší baterie u Honoru.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor Magic V2 Rozměry 156,7 × 74,1 × 9,9 mm , 231 g Displej OLED, 7,9" (2 344 × 2 156 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Opomenout nemůžeme etalon této třídy v podobě Samsungu Galaxy Z Fold5, která má odlišnou konstrukci. Je výrazně užší, lépe se drží, ale jeho venkovní displej není příliš praktický. Na druhou stranu je opravdu odolný proti vodě, zvládá bezdrátové nabíjení a má výrazně lepší softwarovou podporu. Dokonce je aktuálně i levnější, je tak velkým konkurentem.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Z Fold5 1 TB Rozměry 154,9 × 67,1 × 13,4 mm , 253 g Displej Super AMOLED, 7,6" (2 208 × 1 768 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 400 mAh

