iPhone napodobí Poco a rozloučení se Sony

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V minulém týdnu mezi novinkami dominovalo odhalení nových skládaček od Samsungu, k nim máme vlastní videa, ale dnes se podíváme na kontroverze, které po představení následovaly. Dále si ukážeme Honor s obří baterií, ústup telefonů Sony a očekávanou podobu nových iPhonů. Tak vítejte u mNews.

mNews #271 – iPhone 17 Pro napodobí Poco a rozloučení se Sony

Podcast v audio formě

Dle papírových specifikací má být Samsung Galaxy Z Fold7 druhým nejtenčím skládacím telefonem na trhu, ale uživatel Ice Universe na síti X ukázal, že realita je jiná a Samsung je o nepatrný kousek tenčí než papírově lepší Honor Magic V5. Na vině je evidentně fólie displeje, kterou Honor nezapočítává, ale Samsung ano. Tenkost nového Samsungu fascinovala i nás, ale spousta uživatelů by raději o něco silnější zařízení s větší baterií. Ta má stále kapacitu 4 400 mAh. Jak však kanál Lover of Tech ve svém testu používání dokázal, novinka vydrží déle než Z Fold6 o nějakých 7 %. S tím souvisí také spekulace, proč velcí hráči jako Samsung, Apple a Google dosud nepřešli na technologii křemíkových baterií, které mají vyšší hustotu, a tedy do stejné baterie dostanou více energie. Jedním z důvodů může být Americká legislativa, který vyžaduje označení baterií nad 20 Wh jako nebezpečné zboží. Pro zajímavost, nyní Galaxy S25 Ultra vychází na 19,4 Wh a navyšování kapacity by znamenalo problém. Čínští výrobci, kteří na americký trh necílí tento problém řešit nemusí.

A když mluvím o gigantické baterii, musím zmínit novinku Honor X70, která má baterii o kapacitě 8 300 mAh. To prý znamená třeba 18 hodin nepřetržitě zapnutého displeje, nebo 15,6 hodin navigace, nebo 27 hodin sledování videí na TikToku na jedno nabití. To probíhá výkonem až 80 W drátově a nechybí ani bezdrát. Výkonem telefon padá do střední třídy, ale oslní velký AMOLED, který má špičkový jas až 6 000 nitů. Foťáky na tom budou o poznání hůře, ale potěší krytí až IP69. Ano, s telefonem se zatím počítá jen na čínském trhu, ale není vyloučené, že časem zamíří i mimo něj.

Pokud napjatě očekáváte příchod nových telefonů od Sony, možná si raději dejte pohov. Dle posledních zpráv to vypadá, že Sony mění strategii na evropském trhu a svou novinku Xperia 1 VII ve většině zemí vůbec neuvede. Vyhne se běžnému retailu a ve vybraných zemích by mohla být dostupná jen přes oficiální e-shop nebo Amazon. Podívat se má třeba do Německa nebo Spojeného království. Česko mezi podporovanými trhy vůbec není. Sony zatím nevydalo zprávu o chystaném konci mobilní divize, ale nyní to vypadá jen jako otázka času.

Nové iPhony se představí tradičně v září, ale již nyní můžeme na sítích zachytit úniky různých maket a prototypů. Po letech se dočkáme přepracování vzhledu, kdy se modul s fotoaparáty evidentně natáhne na celou šířku zad. Jestli vám to připomíná telefony POCO, tak nejste jediní.

Co byste na nový design iPhonu řekli? A trápí vás menší baterie v Samsung Galaxy Z Fold7, nebo upřednostňujete menší tloušťku? Dejte vědět v komentářích a sledujte mobilenet.cz.