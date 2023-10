OnePlus Open je stylovou a příjemně lehkou skládačkou

Fotografie: OnePlus

Do segmentu telefonů s ohebným displejem dnes vkročila také značka OnePlus, a to oficiální premiérou očekávaného modelu Open. Novinka má smělé ambice a od počátku bude mířit k náročnějším uživatelům. Výrobce vsadil na robustní ohebnou konstrukci, kovové tělo a záda imitující kůži, která vypadají skutečně velmi dobře. Na boku můžeme zahlédnout velké tlačítko, ve kterém je rovněž čtečka otisků prstů a nechybí ani u mobilů OnePlus oblíbený posuvník, pomocí kterého lze rychle měnit zvukový profil. Ohebná konstrukce byla testována na 1 milión otevření a zavření, což znamená více než 100 otevření a zavření denně po dobu 10 let.

Venkovní 6,31" AMOLED displej láká na 120Hz obnovovací frekvenci. Za zmínku rozhodně stojí nebývale vysoký maximální jas až 2 800 nitů. S čitelností venku by rozhodně neměl být problém. Po rozevření se před vámi rozprostře 7,82" AMOLED displej s jemným rozlišením a adaptivní obnovovací frekvencí v rozsahu od 1 Hz do 120 Hz. Jas může dosahovat opět až 2 800 nitů a OnePlus Open bude patřit mezi telefony s vůbec nejjasnějšími displeji. Mezi přístroji s ohebnou konstrukcí bude pak konkurenci hledat obtížně.

Tahákem novinky je velmi nízká hmotnost

OnePlus do modelu Open nasadilo procesor Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu, který je spjat s 16GB operační pamětí a velkorysým 512GB interním úložištěm. Nepřekvapí, že v tuto chvíli telefon využívá ještě Android 13. Dostalo se i na nadstavbu OxygenOS.

Sestava hlavních fotoaparátů by rozhodně neměla zklamat. Dostalo se na 48megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací obrazu, dále na 48megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a nakonec i na 64megapixelový teleobjektiv s možností trojnásobného bezztrátového přiblížení.

V útrobách je baterie s kapacitou 4 800 mAh a podporou 67W drátového nabíjení, díky kterému by měl být telefon nabitý za zhruba 40 minut. Bohužel se výrobce nijak nezmiňuje o bezdrátovém nabíjení, což je škoda. Obdobné zklamání panuje kolem zvýšené odolnosti, kdy je plněno krytí IPx4, což v praxi znamená odolnost maximálně proti lehkému dešti. Ve srovnání s konkurencí například od Samsungu je poněkud málo.