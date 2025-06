Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zatímco ostatní výrobci se předhání v tom, kdo představí více AI funkcí, implementuje více AI modelů a na bok telefonů dá více AI tlačítek – no dobře, většinou jim stačí jen jedno – tak Apple si řekl: „Ne, jsme v pohodě.“ A svou velkou konferenci zaměřenou na software zvládl téměř bez představení nových AI funkcí. Jasně, sice se mu tím propadla cena akcií, ale i tak si dnes rozhodně máme o čem povídat.

mNews #270 – Apple představil Windows Vista a zapomněl na AI

Podcast v audio formě

Skoro bych se to nebál nazval „velkým sjednocením“. Apple představil nový vizuální jazyk, který nyní bude spojovat všechny jeho operační systémy. Od iOS, přes iPadOS, WatchOS až po MacOS. Jo a taky sjednotil všechny číslovky, nové systémy nesou označení 26, podle roku. Ne tohohle, ale příštího. Apple je vždy trochu napřed.

Liquid Glass je nový styl, který vychází ze stylu VisionOS. Ten jste neviděli, protože ho Apple vyvinul pro své chytré brýle a na první pohled připomíná Windows Aero, tedy průhledná okna a nabídky z Windows Vista. Jo, zlaté časy, tehdy to byl velký úspěch, jak může Microsoft potvrdit. Apple se de facto zeptal, jak by to vypadalo, kdyby všechny systémové nabídky byly tvořeny vrstvami skla. Dělá to navíc chytře, takže tu nejsou jen průhledné panely, ale všechny nabídky také na okrajích lámou světlo jako skutečné sklo. Vypadá to na první pohled krásně. V některých případech.

Často to ale také vypadá nepřehledně a text může být hůře čitelný. Na druhou stranu je systém mnohem univerzálnější, lépe se přizpůsobuje různě velkým obrazovkám a animace, kdy se položky jakoby rozbalují samy ze sebe vypadají skvěle. Můžete si také přepnou systém do čistého módu, kdy jsou všechny ikony monochromatické a vypadá to otřesně.

Redesignu se však dočkaly i jednotlivé aplikace, nejviditelněji asi fotoaparát. Ten je mnohem jednodušší a většinu položek a nabídek na první pohled schovává. Apple asi ví, že většina uživatelů nastavení stejně nemění a buď prostě fotí, nebo točí video. Od Googlu si iOS půjčuje automatické odpovídání neznámým číslům, kdy uvidíte důvod telefonátu na obrazovce, než hovor přijmete, ve zprávách jsou nyní ankety a FaceTime zvládá překlad – s drobným zpožděním, ale i tak je to fajn.

WatchOS podporují nové gesto, kdy takovým trhnutím rukou můžete rychle skrýt notifikaci nebo odmítnout hovor. Upřímně to považuji za super novinku, protože mě vždy vytáčí, když se chci podívat na čas, mám obě ruce plné a musím dlouho čekat, než zmizí notifikace.

Možná vůbec nejzajímavější novinky přináší iPadOS, který se více než dříve přibližuje systému použitelnému k práci. Tažením obrazovky z rohu můžete zmenšit okno a zobrazit více aplikací najednou. Hodně to připomíná MacOS a samozřejmě Windows. Okna můžete různě organizovat, kurzor myši je mnohem přesnější a vypadá více jak z Macu a na vrchní straně nechybí kontextová nabídka spuštěné aplikace… jako na Macu. A taky si po letech můžete konečně zvolit, ze kterého mikrofonu má iPad zaznamenávat zvuk. Vás to asi neohromí, ale třeba já u toho zvolal: „No konečně!“

Asi nejdůležitější zpráva týkající se AI je omluva, že to letos nestihli a slíbená chytřejší Siri přijde příští rok. Vývojáři však mohou využívat Foundation Models framework i ve svých aplikacích a ač asi nepůjde o nejlepší AI model, je přístupný offline přímo v zařízení.

Co na novinky říkáte? Pokud vás zajímá zda se nový systém dostane i na váš iPhone, mrkněte na seznam v našem článku. Líbí se vám vůbec nový vizuál připomínající Windows Aero? Dejte mi vědět v komentářích a sledujte mobilenet.cz.