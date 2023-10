Konkurence pro Apple M2? Qualcomm ukázal procesor Snapdragon X Elite

Na Snapdragon summitu na Havaji premiéru zažil nejen Snapdragon 8 Gen 3 pro nejlepší mobilní telefony příštího roku a nové zvukové čipy, ale také nová generace špičkového čipu pro notebooky s Windows – Snapdragon X Elite. Qualcomm doufá, že se mu s nejnovějším SoC podaří získat větší část trhu s čipy pro PC, sází přitom na výkon a efektivitu, jak se lze dočíst v jeho tiskové zprávě.

Announcing the most powerful, intelligent, and efficient processor in its class for Windows: #Snapdragon X Elite. 💪💯 It ushers in a new era of intelligent computing with best-in-class CPU performance, leading on-device #AI, and exceptional battery life. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/VeQTqlxeE6