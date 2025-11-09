Apple v jedné ze svých nejkratších keynote odhalil doslova smršť novinek, které jsou… ne možná překvapivé, ale po nějaké době zase skutečně zajímavé. Šokuje nás titulní barvou hlavního iPhonu, nechybí tenký iPhone Air a došlo i na hodinky a sluchátka. Tak pojďme na to.
mNews #273 – iPhone Air, 17 Pro a všechny další novinky od Apple na jednom místě
Podcast v audio formě
- přehrát tuto epizodu (mp3)
- odebírat podcast (RSS)
- odebírat podcast na Spotify
- odebírat na Apple Podcasts
Zamávejte na rozloučenou iPhonu Plus, protože ho nahrazuje nový přírůstek Air. Ten má v pase pouhých 5,6 milimetru a váží 165 gramů, což je na moderní poměry velmi dobré. Telefon je mimochodem tenčí než Galaxy S25 Edge od Samsungu. Na zadní straně je jediná čočka foťáku, je to nový 48 Mpx senzor se světelností f/1.6 a optickou stabilizací. Nová je i selfie kamera o rozlišení 18 Mpx a potěší možností vyfotit vážně široký záběr. A pozor, rámeček telefonu je titanový, vpředu i vzadu je pak Ceramic Shield a Apple slibuje, že má jít o jeden z nejodolnějších iPhonů vůbec. Druhý bendgate totiž nikdo nechce. A pozor, Air už nemá běžné SIM karty, musíte si vystačit s eSIM. Displej má 6,5 palce, a dokonce i obnovovací frekvenci 120 Hz. Uvnitř je výkonný A19 Pro, i když zamrzí staré USB 2 a pomalejší MagSafe o výkonu 20 W. Apple tvrdí, že Air vydrží celý den na nabití, ale raději k němu prodává i tenkou MagSafe powerbanku. Za 256GB variantu zaplatíte 30 tisíc korun.
Největší vzrůšo však nepřinesl tenký Air, ale iPhone 17 Pro a Pro Max. Vrací se totiž k hliníku, tělo je z jednoho kusu, což má příznivý vliv na odolnost. Apple slibuje také lepší odvádění tepla a lepší integraci antén. A pozor, titulní barvou je letos sytě oranžová. A mně se teda hodně líbí. Modely Pro přijdou ve verzi s běžnou SIM, ale někde budou dostupné jako eSIM s delší výdrží baterie. Údajně získáte o 2 hodiny delší výdrž. Na zádech jsou tři foťáky, všechny o rozlišení 48 Mpx, teleobjektiv má podle Apple až 8násobné přiblížení „optické kvality“. Maximální velikost úložiště jsou až 2 TB. Základní model Pro startuje na ceně 33 tisíc.
Základní model iPhone 17 má konečně 120 Hz displej. S 6,3palcovým displejem je stále nejkompaktnější mezi novými iPhony. Také zvýšil jas na 3 000 nitů. Nechybí nový čipset a určitě potěší delší výdrž baterie než u loňského modelu. I nabíjení vzrostlo na 40 W. Telefon pořídíte od 23 tisíc korun.
A co takhle nová sluchátka? Air Pods 3 Pro navazují na populární špunty a Apple slibuje nejlepší potlačení okolního ruchu ve své třídě. Zaujme také funkce živý překlad, kdy sluchátka tlumočí konverzace v cizím jazyce. Ptáte se správně a ne, čeština mezi jazyky není. Sluchátka jsou odolná dle IP57, mají senzor tepu a delší výdrž baterie, s ANC až 8 hodin. Cena je stanovena na 6,5 tisíce Kč.
A pojďme na sluchátka. Apple Watch 11 drží tenký profil z minulé generace, ale nabídnou delší výdrž na nabití. Konkrétně o 25 % déle. Hodinky si poradí s 5G a zvládnou upozornit na problémy s vysokým krevním tlakem. Cena začíná na 11 tisících.
Pokud chcete něco levnějšího, Apple má třetí generaci Watch SE a oproti té předchozí je změn hodně. Hodinky déle vydrží, mají lepší čipset, always-on displej, gesto poklepání prsty, detekci spánkové apnoe, rychlejší nabíjení a podporu 5G. V Česku je pořídíte za 6 tisíc.
A nakonec to nejlepší ze světa hodinek – Apple Watch Ultra 3. U nich je velkou novinkou podpora satelitní komunikace, a to na 2 roky zdarma. S podporou v Česku ale spíše nepočítáme. Nechybí ale podpora 5G sítí jako u ostatních hodinek. Apple mírně zvětšil displej a můžete se s nimi potápět do 40 metrů. Prodloužila se výdrž na 42 hodin, případně 72 v úsporném režimu. Cena startuje na 22 tisících.
A co na novinky Applu říkáte vy? Zaujal vás tenký iPhone Air, nebo chcete hlavně pořádný výkon, foťáky a výdrž baterie? Dejte vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz, kde najdete všechny novinky ze světa telefonů.